표준 출력, 표준 오류 및 종료 코드
누셸과 외부 명령 간의 상호 운용성의 중요한 부분은 외부에서 오는 데이터의 표준 스트림으로 작업하는 것입니다.
이러한 중요한 스트림 중 첫 번째는 표준 출력입니다.
표준 출력
표준 출력은 대부분의 외부 앱이 파이프라인이나 화면으로 데이터를 보내는 방법입니다. 외부 앱에서 표준 출력으로 보낸 데이터는 파이프라인의 일부인 경우 기본적으로 누셸에서 수신됩니다.
external | str join
위는
external이라는 외부를 호출하고 표준 출력 스트림을 파이프라인으로 리디렉션합니다. 이 리디렉션을 통해 누셸은 데이터를 파이프라인의 다음 명령인
str join으로 전달할 수 있습니다.
파이프라인이 없으면 누셸은 리디렉션을 수행하지 않으므로 화면에 직접 인쇄할 수 있습니다.
표준 오류
외부 응용 프로그램이 오류 메시지를 인쇄하는 데 자주 사용하는 또 다른 일반적인 스트림은 표준 오류입니다. 기본적으로 누셸은 표준 오류를 리디렉션하지 않으므로 기본적으로 화면에 인쇄됩니다.
그러나 원하는 경우 표준 오류를 명령이나 파일로 전달할 수 있습니다.
e>|를 사용하여 표준 오류를 다음 명령으로 전달합니다.
e> file을 사용하여 표준 오류를 파일로 리디렉션합니다.
do -i { cmd } | complete를 사용하여 표준 오류 메시지를 캡처합니다.
종료 코드
마지막으로 외부 명령에는 "종료 코드"가 있습니다. 이러한 코드는 명령이 성공적으로 실행되었는지 여부를 호출자에게 알려주는 데 도움이 됩니다.
누셸은 최근에 완료된 외부의 마지막 종료 코드를 두 가지 방법 중 하나로 추적합니다. 첫 번째 방법은
LAST_EXIT_CODE 환경 변수를 사용하는 것입니다.
do { external }
$env.LAST_EXIT_CODE
두 번째 방법은
complete 명령을 사용하는 것입니다.
complete 명령 사용
complete 명령을 사용하면 외부를 완료까지 실행하고 표준 출력, 표준 오류 및 종료 코드를 하나의 레코드에 함께 수집할 수 있습니다.
존재하지 않는 파일에서 외부
cat을 실행하려고 하면 리디렉션된 표준 오류를 포함하여
complete가 스트림으로 수행하는 작업을 볼 수 있습니다.
cat unknown.txt | complete
# => ╭───────────┬─────────────────────────────────────────────╮
# => │ stdout │ │
# => │ stderr │ cat: unknown.txt: No such file or directory │
# => │ exit_code │ 1 │
# => ╰───────────┴─────────────────────────────────────────────╯
echo,
print 및
log 명령
echo 명령은 주로 파이프용입니다. 파이프된 값을 무시하고 인수를 반환합니다. 일반적으로 값을 있는 그대로 작성하는 것보다 이것을 사용할 이유는 거의 없습니다.
반면에
echo와 달리 이 명령은 값을 반환하지 않습니다(
print | describe는 "nothing"을 반환함). 이 명령에는 출력이 없으므로 다른 명령과 파이프하는 것은 의미가 없습니다.
표준 라이브러리에는 다른 로깅 수준으로 메시지를 작성하는 명령이 있습니다. 예시:
use std/log
def main [] {
log debug "Debug message"
log info "Info message"
log warning "Warning message"
log error "Error message"
log critical "Critical message"
}
출력의 로그 수준은
NU_LOG_LEVEL 환경 변수로 설정할 수 있습니다.
NU_LOG_LEVEL=DEBUG nu std_log.nu
파일 리디렉션
외부 명령의 표준 출력을 파일로 리디렉션하려면
out> 다음에 파일 경로를 사용하면 됩니다. 마찬가지로
err>를 사용하여 표준 오류를 리디렉션할 수 있습니다.
cat unknown.txt out> out.log err> err.log
표준 출력과 표준 오류를 모두 동일한 파일로 리디렉션하려면
out+err>를 사용할 수 있습니다.
cat unknown.txt out+err> log.log
out은
o로,
err은
e로 단축할 수 있습니다. 따라서 다음 예제는 위의 이전 예제와 동일합니다.
cat unknown.txt o> out.log e> err.log
cat unknown.txt o+e> log.log
또한 문자열 값인 한 모든 표현식을 파일 경로에 사용할 수 있습니다.
use std
cat unknown.txt o+e> (std null-device)
파일 리디렉션은 표현식으로 범위가 지정되며 표현식의 모든 외부 명령에 적용됩니다. 아래 예제에서
out.txt에는
hello\nworld가 포함됩니다.
let text = "hello\nworld"
($text | head -n 1; $text | tail -n 1) o> out.txt
표현식 내부의 파이프 및 추가 파일 리디렉션은 외부에서 적용된 모든 파일 리디렉션을 재정의합니다.
파이프 리디렉션
외부 명령 뒤에 일반 파이프
|가 오면 외부 명령의 표준 출력을 다음 명령의 입력으로 리디렉션합니다. 대신 외부 명령의 표준 오류를 리디렉션하려면 표준 오류 파이프
err>| 또는
e>|를 사용할 수 있습니다.
cat unknown.txt e>| str upcase
물론 결합된 표준 출력 및 표준 오류에 해당하는 파이프
out+err>| 또는
o+e>|가 있습니다.
nu -c 'print output; print -e error' o+e>| str upcase
파일 리디렉션과 달리 파이프 리디렉션은 표현식 내의 모든 명령에 적용되지 않습니다. 오히려 표현식의 마지막 명령만 영향을 받습니다. 예를 들어, 아래 코드 조각의
cmd2만 파이프로 표준 출력 및 표준 오류를 리디렉션합니다.
(cmd1; cmd2) o+e>| cmd3
원시 스트림
표준 출력과 표준 오류는 모두 누셸 내부에서 "원시 스트림"으로 표시됩니다. 이것은 내부 누셸 명령에서 사용하는 구조화된 데이터가 아닌 바이트 스트림입니다.
바이트 스트림은 작업하기 어려울 수 있으며, 특히 출력을 텍스트 데이터처럼 사용하는 것이 일반적이기 때문에 누셸은 원시 스트림을 텍스트 데이터로 변환하려고 시도합니다. 이를 통해 다른 명령이 외부 명령의 출력을 가져와 추가로 처리할 수 있는 문자열을 받을 수 있습니다.
누셸은 UTF-8을 사용하여 텍스트 데이터로 변환하려고 시도합니다. 변환이 실패하면 나머지 스트림은 항상 바이트로 간주됩니다.
바이트 스트림 디코딩을 더 제어하려면
decode 명령을 사용할 수 있습니다.
decode 명령은 외부 또는 기타 원시 스트림 생성 명령 뒤에 파이프라인에 삽입할 수 있으며 decode에 제공하는 인수를 기반으로 바이트를 디코딩합니다. 예를 들어, 이 방법으로 shift-jis 텍스트를 디코딩할 수 있습니다.
0x[8a 4c] | decode shift-jis
# => 貝