표준 출력, 표준 오류 및 종료 코드

누셸과 외부 명령 간의 상호 운용성의 중요한 부분은 외부에서 오는 데이터의 표준 스트림으로 작업하는 것입니다.

이러한 중요한 스트림 중 첫 번째는 표준 출력입니다.

표준 출력은 대부분의 외부 앱이 파이프라인이나 화면으로 데이터를 보내는 방법입니다. 외부 앱에서 표준 출력으로 보낸 데이터는 파이프라인의 일부인 경우 기본적으로 누셸에서 수신됩니다.

external | str join

위는 external 이라는 외부를 호출하고 표준 출력 스트림을 파이프라인으로 리디렉션합니다. 이 리디렉션을 통해 누셸은 데이터를 파이프라인의 다음 명령인 str join 으로 전달할 수 있습니다.

파이프라인이 없으면 누셸은 리디렉션을 수행하지 않으므로 화면에 직접 인쇄할 수 있습니다.

외부 응용 프로그램이 오류 메시지를 인쇄하는 데 자주 사용하는 또 다른 일반적인 스트림은 표준 오류입니다. 기본적으로 누셸은 표준 오류를 리디렉션하지 않으므로 기본적으로 화면에 인쇄됩니다.

그러나 원하는 경우 표준 오류를 명령이나 파일로 전달할 수 있습니다.

e>| 를 사용하여 표준 오류를 다음 명령으로 전달합니다.

를 사용하여 표준 오류를 다음 명령으로 전달합니다. e> file 을 사용하여 표준 오류를 파일로 리디렉션합니다.

을 사용하여 표준 오류를 파일로 리디렉션합니다. do -i { cmd } | complete 를 사용하여 표준 오류 메시지를 캡처합니다.

마지막으로 외부 명령에는 "종료 코드"가 있습니다. 이러한 코드는 명령이 성공적으로 실행되었는지 여부를 호출자에게 알려주는 데 도움이 됩니다.

누셸은 최근에 완료된 외부의 마지막 종료 코드를 두 가지 방법 중 하나로 추적합니다. 첫 번째 방법은 LAST_EXIT_CODE 환경 변수를 사용하는 것입니다.

do { external } $env .LAST_EXIT_CODE

두 번째 방법은 complete 명령을 사용하는 것입니다.

complete 명령을 사용하면 외부를 완료까지 실행하고 표준 출력, 표준 오류 및 종료 코드를 하나의 레코드에 함께 수집할 수 있습니다.

존재하지 않는 파일에서 외부 cat 을 실행하려고 하면 리디렉션된 표준 오류를 포함하여 complete 가 스트림으로 수행하는 작업을 볼 수 있습니다.

cat unknown.txt | complete # => ╭───────────┬─────────────────────────────────────────────╮ # => │ stdout │ │ # => │ stderr │ cat: unknown.txt: No such file or directory │ # => │ exit_code │ 1 │ # => ╰───────────┴─────────────────────────────────────────────╯

echo 명령은 주로 파이프용입니다. 파이프된 값을 무시하고 인수를 반환합니다. 일반적으로 값을 있는 그대로 작성하는 것보다 이것을 사용할 이유는 거의 없습니다.

반면에 print 명령은 주어진 값을 일반 텍스트로 표준 출력에 인쇄합니다. 표준 오류 출력에 쓰는 데도 사용할 수 있습니다. echo 와 달리 이 명령은 값을 반환하지 않습니다( print | describe 는 "nothing"을 반환함). 이 명령에는 출력이 없으므로 다른 명령과 파이프하는 것은 의미가 없습니다.

표준 라이브러리에는 다른 로깅 수준으로 메시지를 작성하는 명령이 있습니다. 예시:

use std/ log def main [] { log debug "Debug message" log info "Info message" log warning "Warning message" log error "Error message" log critical "Critical message" }

출력의 로그 수준은 NU_LOG_LEVEL 환경 변수로 설정할 수 있습니다.

NU_LOG_LEVEL = DEBUG nu std_log.nu

외부 명령의 표준 출력을 파일로 리디렉션하려면 out> 다음에 파일 경로를 사용하면 됩니다. 마찬가지로 err> 를 사용하여 표준 오류를 리디렉션할 수 있습니다.

cat unknown.txt out> out.log err> err.log

표준 출력과 표준 오류를 모두 동일한 파일로 리디렉션하려면 out+err> 를 사용할 수 있습니다.

cat unknown.txt out+err> log.log

out 은 o 로, err 은 e 로 단축할 수 있습니다. 따라서 다음 예제는 위의 이전 예제와 동일합니다.

cat unknown.txt o> out.log e> err.log cat unknown.txt o+e> log.log

또한 문자열 값인 한 모든 표현식을 파일 경로에 사용할 수 있습니다.

use std cat unknown.txt o+e> ( std null -device )

파일 리디렉션은 표현식으로 범위가 지정되며 표현식의 모든 외부 명령에 적용됩니다. 아래 예제에서 out.txt 에는 hello

world 가 포함됩니다.

let text = "hello

world" ( $text | head - n 1 ; $text | tail - n 1 ) o > out.txt

표현식 내부의 파이프 및 추가 파일 리디렉션은 외부에서 적용된 모든 파일 리디렉션을 재정의합니다.

외부 명령 뒤에 일반 파이프 | 가 오면 외부 명령의 표준 출력을 다음 명령의 입력으로 리디렉션합니다. 대신 외부 명령의 표준 오류를 리디렉션하려면 표준 오류 파이프 err>| 또는 e>| 를 사용할 수 있습니다.

cat unknown.txt e> | str upcase

물론 결합된 표준 출력 및 표준 오류에 해당하는 파이프 out+err>| 또는 o+e>| 가 있습니다.

nu - c 'print output; print -e error' o+e> | str upcase

파일 리디렉션과 달리 파이프 리디렉션은 표현식 내의 모든 명령에 적용되지 않습니다. 오히려 표현식의 마지막 명령만 영향을 받습니다. 예를 들어, 아래 코드 조각의 cmd2 만 파이프로 표준 출력 및 표준 오류를 리디렉션합니다.

( cmd1 ; cmd2 ) o +e> | cmd3

표준 출력과 표준 오류는 모두 누셸 내부에서 "원시 스트림"으로 표시됩니다. 이것은 내부 누셸 명령에서 사용하는 구조화된 데이터가 아닌 바이트 스트림입니다.

바이트 스트림은 작업하기 어려울 수 있으며, 특히 출력을 텍스트 데이터처럼 사용하는 것이 일반적이기 때문에 누셸은 원시 스트림을 텍스트 데이터로 변환하려고 시도합니다. 이를 통해 다른 명령이 외부 명령의 출력을 가져와 추가로 처리할 수 있는 문자열을 받을 수 있습니다.

누셸은 UTF-8을 사용하여 텍스트 데이터로 변환하려고 시도합니다. 변환이 실패하면 나머지 스트림은 항상 바이트로 간주됩니다.

바이트 스트림 디코딩을 더 제어하려면 decode 명령을 사용할 수 있습니다. decode 명령은 외부 또는 기타 원시 스트림 생성 명령 뒤에 파이프라인에 삽입할 수 있으며 decode에 제공하는 인수를 기반으로 바이트를 디코딩합니다. 예를 들어, 이 방법으로 shift-jis 텍스트를 디코딩할 수 있습니다.