후크
후크를 사용하면 미리 정의된 일부 상황에서 코드 조각을 실행할 수 있습니다. 대화형 모드(REPL)에서만 사용할 수 있으며 스크립트(
nu script.nu) 또는 명령(
nu -c "print foo") 인수로 누셸을 실행하면 작동하지 않습니다.
현재 다음 유형의 후크를 지원합니다.
pre_prompt: 프롬프트가 그려지기 전에 트리거됨
pre_execution: 줄 입력이 실행되기 전에 트리거됨
env_change: 환경 변수가 변경될 때 트리거됨
display_output: 출력이 전달되는 블록
command_not_found: 명령을 찾을 수 없을 때 트리거됨
더 명확하게 하기 위해 누셸의 실행 주기를 분석할 수 있습니다. REPL 모드에서 한 줄을 평가하는 단계는 다음과 같습니다.
pre_prompt후크를 확인하고 실행합니다.
env_change후크를 확인하고 실행합니다.
- 프롬프트를 표시하고 사용자 입력을 기다립니다.
- 사용자가 무언가를 입력하고 "Enter"를 누른 후:
pre_execution후크를 확인하고 실행합니다.
- 사용자 입력을 구문 분석하고 평가합니다.
- 명령을 찾을 수 없는 경우:
command_not_found후크를 실행합니다. 문자열을 반환하면 표시합니다.
display_output이 정의된 경우 이를 사용하여 명령 출력을 인쇄합니다.
- 1로 돌아갑니다.
기본 후크
후크를 활성화하려면 구성에서 정의하십시오.
$env.config.hooks = {
pre_prompt: [{ print "pre prompt hook" }]
pre_execution: [{ print "pre exec hook" }]
env_change: {
PWD: [{|before, after| print $"changing directory from ($before) to ($after)" }]
}
}
위 내용을 구성에 넣고 누셸을 실행하고 파일 시스템을 이동해 보십시오. 디렉터리를 변경하면
PWD 환경 변수가 변경되고 변경 사항이 각각
before 및
after 변수에 저장된 이전 값과 현재 값으로 후크를 트리거합니다.
트리거당 단일 후크를 정의하는 대신 순서대로 실행될 후크 목록을 정의할 수 있습니다.
$env.config.hooks = {
pre_prompt: [
{ print "pre prompt hook" }
{ print "pre prompt hook2" }
]
pre_execution: [
{ print "pre exec hook" }
{ print "pre exec hook2" }
]
env_change: {
PWD: [
{|before, after| print $"changing directory from ($before) to ($after)" }
{|before, after| print $"changing directory from ($before) to ($after) 2" }
]
}
}
모든 후크를 바꾸는 대신 기존 구성에 새 후크를 추가할 수 있습니다.
$env.config.hooks.pre_execution = $env.config.hooks.pre_execution | append { print "pre exec hook3" }
환경 변경
후크의 한 가지 특징은 환경을 보존한다는 것입니다. 후크 블록 내에 정의된 환경 변수는
def --env와 유사한 방식으로 보존됩니다. 다음 예제로 테스트할 수 있습니다.
$env.config = ($env.config | upsert hooks {
pre_prompt: { $env.SPAM = "eggs" }
})
$env.SPAM
# => eggs
후크 블록은 그렇지 않으면 일반적인 범위 지정 규칙을 따릅니다. 즉, 블록 내에 정의된 명령, 별칭 등은 블록이 끝나면 버려집니다.
pre_execution 후크
pre_execution 후크는
commandline 명령을 통해 실행될 명령을 검사할 수 있습니다.
예를 들어, 실행 중인 명령을 인쇄하려면:
$env.config = (
$env.config
| upsert hooks.pre_execution [ {||
$env.repl_commandline = (commandline)
print $"Command: ($env.repl_commandline)"
} ]
)
print (1 + 3)
# => Command: print (1 + 3)
# => 4
조건부 후크
하고 싶은 유혹을 받을 수 있는 한 가지는 디렉터리에 들어갈 때마다 환경을 활성화하는 것입니다.
$env.config = ($env.config | upsert hooks {
env_change: {
PWD: [
{|before, after|
if $after == /some/path/to/directory {
load-env { SPAM: eggs }
}
}
]
}
})
환경이
if 블록 내에서만 활성화되기 때문에 이것은 작동하지 않습니다. 이 경우
load-env (if $after == ... { ... } else { {} })로 쉽게 다시 작성할 수 있지만 이 패턴은 상당히 일반적이며 나중에 모든 경우가 이와 같이 다시 작성될 수 없다는 것을 알게 될 것입니다.
위 문제를 해결하기 위해 후크를 정의하는 또 다른 방법인 레코드를 소개합니다.
$env.config = ($env.config | upsert hooks {
env_change: {
PWD: [
{
condition: {|before, after| $after == /some/path/to/directory }
code: {|before, after| load-env { SPAM: eggs } }
}
]
}
})
후크가 트리거되면
condition 블록을 평가합니다.
true를 반환하면
code 블록이 평가됩니다.
false를 반환하면 아무 일도 일어나지 않습니다. 다른 것을 반환하면 오류가 발생합니다.
condition 필드는 후크가 항상 평가되도록 완전히 생략할 수도 있습니다.
pre_prompt 및
pre_execution 후크 유형도 조건부 후크를 지원하지만
before 및
after 매개변수는 허용하지 않습니다.
문자열로서의 후크
지금까지 후크는 환경만 보존하고 다른 것은 보존하지 않는 블록으로 정의되었습니다. 명령이나 별칭을 정의할 수 있도록
code 필드를 문자열로 정의할 수 있습니다. REPL에 문자열을 입력하고 Enter 키를 누른 것처럼 생각할 수 있습니다. 따라서 이전 섹션의 후크는 다음과 같이 작성할 수도 있습니다.
$env.config = ($env.config | upsert hooks {
pre_prompt: '$env.SPAM = "eggs"'
})
$env.SPAM
# => eggs
이 기능은 예를 들어 현재 디렉터리를 기반으로 정의를 조건부로 가져오는 데 사용할 수 있습니다.
$env.config = ($env.config | upsert hooks {
env_change: {
PWD: [
{
condition: {|_, after| $after == /some/path/to/directory }
code: 'def foo [] { print "foo" }'
}
{
condition: {|before, _| $before == /some/path/to/directory }
code: 'hide foo'
}
]
}
})
후크를 문자열로 정의할 때
$before 및
$after 변수는 이전 예제와 유사하게 각각 이전 및 현재 환경 변수 값으로 설정됩니다.
$env.config = ($env.config | upsert hooks {
env_change: {
PWD: {
code: 'print $"changing directory from ($before) to ($after)"'
}
}
}
예제
기존 구성에 단일 후크 추가
PWD 환경 변경 후크에 대한 예:
$env.config = ($env.config | upsert hooks.env_change.PWD {|config|
let val = ($config | get -o hooks.env_change.PWD)
if $val == null {
$val | append {|before, after| print $"changing directory from ($before) to ($after)" }
} else {
[
{|before, after| print $"changing directory from ($before) to ($after)" }
]
}
})
디렉터리 진입 시 환경 자동 활성화
이것은 디렉터리에서
test-env.nu를 찾습니다.
$env.config = ($env.config | upsert hooks.env_change.PWD {
[
{
condition: {|_, after|
($after == '/path/to/target/dir'
and ($after | path join test-env.nu | path exists))
}
code: "overlay use test-env.nu"
}
{
condition: {|before, after|
('/path/to/target/dir' not-in $after
and '/path/to/target/dir' in ($before | default "")
and 'test-env' in (overlay list))
}
code: "overlay hide test-env --keep-env [ PWD ]"
}
]
})
명령 출력 필터링 또는 전환
display_output 후크를 사용하여 명령 출력을 리디렉션할 수 있습니다. 모든 값 유형에서 작동하는 블록을 정의해야 합니다. 외부 명령의 출력은
display_output을 통해 필터링되지 않습니다.
이 후크는 출력을 별도의 창에 표시할 수 있으며, 아마도 풍부한 HTML 텍스트로 표시될 수 있습니다. 다음은 그렇게 하는 방법에 대한 기본 아이디어입니다.
$env.config = ($env.config | upsert hooks {
display_output: { to html --partial --no-color | save --raw /tmp/nu-output.html }
})
웹 브라우저에서
file:///tmp/nu-output.html을 열어 결과를 볼 수 있습니다. 물론 파일이 변경될 때 자동으로 다시 로드되는 브라우저를 사용하지 않는 한 이것은 그다지 편리하지 않습니다.
save 명령 대신 일반적으로 HTML 출력을 원하는 창으로 보내도록 사용자 지정합니다.
출력 표시 방법 변경
display_output 후크를 사용하여 출력이 표시되는 기본 동작을 변경할 수 있습니다. 다음은 터미널이 충분히 넓으면 테이블을 1계층 깊이로 표시하고 그렇지 않으면 축소하는 기본 표시 동작을 변경하는 예입니다.
$env.config = ($env.config | upsert hooks {
display_output: {if (term size).columns >= 100 { table -ed 1 } else { table }}
})
_Arch Linux_의
command_not_found 후크
다음 후크는
pkgfile 명령을 사용하여 _Arch Linux_에서 명령이 속한 패키지를 찾습니다.
$env.config = {
...other config...
hooks: {
...other hooks...
command_not_found: {
|cmd_name| (
try {
let pkgs = (pkgfile --binaries --verbose $cmd_name)
if ($pkgs | is-empty) {
return null
}
(
$"(ansi $env.config.color_config.shape_external)($cmd_name)(ansi reset) " +
$"may be found in the following packages:\n($pkgs)"
)
}
)
}
}
}
_NixOS_의
command_not_found 후크
NixOS에는
command-not-found 명령이 함께 제공됩니다. 우리는 그것을 누셸 후크에 연결하기만 하면 됩니다.
$env.config.hooks.command_not_found = {
|command_name|
print (command-not-found $command_name | str trim)
}
_Windows_의
command_not_found 후크
다음 후크는
ftype 명령을 사용하여
alias에 대해 사용자에게 관련이 있을 수 있는 _Windows_의 프로그램 경로를 찾습니다.
$env.config = {
...other config...
hooks: {
...other hooks...
command_not_found: {
|cmd_name| (
try {
let attrs = (
ftype | find $cmd_name | to text | lines | reduce -f [] { |line, acc|
$line | parse "{type}={path}" | append $acc
} | group-by path | transpose key value | each { |row|
{ path: $row.key, types: ($row.value | get type | str join ", ") }
}
)
let len = ($attrs | length)
if $len == 0 {
return null
} else {
return ($attrs | table --collapse)
}
}
)
}
}
}