후크를 사용하면 미리 정의된 일부 상황에서 코드 조각을 실행할 수 있습니다. 대화형 모드(REPL)에서만 사용할 수 있으며 스크립트( nu script.nu ) 또는 명령( nu -c "print foo" ) 인수로 누셸을 실행하면 작동하지 않습니다.

현재 다음 유형의 후크를 지원합니다.

pre_prompt : 프롬프트가 그려지기 전에 트리거됨

: 프롬프트가 그려지기 전에 트리거됨 pre_execution : 줄 입력이 실행되기 전에 트리거됨

: 줄 입력이 실행되기 전에 트리거됨 env_change : 환경 변수가 변경될 때 트리거됨

: 환경 변수가 변경될 때 트리거됨 display_output : 출력이 전달되는 블록

: 출력이 전달되는 블록 command_not_found : 명령을 찾을 수 없을 때 트리거됨

더 명확하게 하기 위해 누셸의 실행 주기를 분석할 수 있습니다. REPL 모드에서 한 줄을 평가하는 단계는 다음과 같습니다.

pre_prompt 후크를 확인하고 실행합니다. env_change 후크를 확인하고 실행합니다. 프롬프트를 표시하고 사용자 입력을 기다립니다. 사용자가 무언가를 입력하고 "Enter"를 누른 후: pre_execution 후크를 확인하고 실행합니다. 사용자 입력을 구문 분석하고 평가합니다. 명령을 찾을 수 없는 경우: command_not_found 후크를 실행합니다. 문자열을 반환하면 표시합니다. display_output 이 정의된 경우 이를 사용하여 명령 출력을 인쇄합니다. 1로 돌아갑니다.

후크를 활성화하려면 구성에서 정의하십시오.

$env .config.hooks = { pre_prompt : [{ print "pre prompt hook" }] pre_execution : [{ print "pre exec hook" }] env_change : { PWD : [{| before , after | print $"changing directory from ( $before ) to ( $after )" }] } }

위 내용을 구성에 넣고 누셸을 실행하고 파일 시스템을 이동해 보십시오. 디렉터리를 변경하면 PWD 환경 변수가 변경되고 변경 사항이 각각 before 및 after 변수에 저장된 이전 값과 현재 값으로 후크를 트리거합니다.

트리거당 단일 후크를 정의하는 대신 순서대로 실행될 후크 목록을 정의할 수 있습니다.

$env .config.hooks = { pre_prompt : [ { print "pre prompt hook" } { print "pre prompt hook2" } ] pre_execution : [ { print "pre exec hook" } { print "pre exec hook2" } ] env_change : { PWD : [ {| before , after | print $"changing directory from ( $before ) to ( $after )" } {| before , after | print $"changing directory from ( $before ) to ( $after ) 2" } ] } }

모든 후크를 바꾸는 대신 기존 구성에 새 후크를 추가할 수 있습니다.

$env .config.hooks.pre_execution = $env .config.hooks.pre_execution | append { print "pre exec hook3" }

후크의 한 가지 특징은 환경을 보존한다는 것입니다. 후크 블록 내에 정의된 환경 변수는 def --env 와 유사한 방식으로 보존됩니다. 다음 예제로 테스트할 수 있습니다.

$env .config = ( $env .config | upsert hooks { pre_prompt : { $env .SPAM = "eggs" } }) $env .SPAM # => eggs

후크 블록은 그렇지 않으면 일반적인 범위 지정 규칙을 따릅니다. 즉, 블록 내에 정의된 명령, 별칭 등은 블록이 끝나면 버려집니다.

pre_execution 후크는 commandline 명령을 통해 실행될 명령을 검사할 수 있습니다.

예를 들어, 실행 중인 명령을 인쇄하려면:

$env .config = ( $env .config | upsert hooks.pre_execution [ {|| $env .repl_commandline = ( commandline ) print $"Command: ( $env .repl_commandline )" } ] ) print ( 1 + 3 ) # => Command: print (1 + 3) # => 4

하고 싶은 유혹을 받을 수 있는 한 가지는 디렉터리에 들어갈 때마다 환경을 활성화하는 것입니다.

$env .config = ( $env .config | upsert hooks { env_change : { PWD : [ {| before , after | if $after == /some/path/to/directory { load-env { SPAM : eggs } } } ] } })

환경이 if 블록 내에서만 활성화되기 때문에 이것은 작동하지 않습니다. 이 경우 load-env (if $after == ... { ... } else { {} }) 로 쉽게 다시 작성할 수 있지만 이 패턴은 상당히 일반적이며 나중에 모든 경우가 이와 같이 다시 작성될 수 없다는 것을 알게 될 것입니다.

위 문제를 해결하기 위해 후크를 정의하는 또 다른 방법인 레코드를 소개합니다.

$env .config = ( $env .config | upsert hooks { env_change : { PWD : [ { condition : {| before , after | $after == /some/path/to/directory } code : {| before , after | load-env { SPAM : eggs } } } ] } })

후크가 트리거되면 condition 블록을 평가합니다. true 를 반환하면 code 블록이 평가됩니다. false 를 반환하면 아무 일도 일어나지 않습니다. 다른 것을 반환하면 오류가 발생합니다. condition 필드는 후크가 항상 평가되도록 완전히 생략할 수도 있습니다.

pre_prompt 및 pre_execution 후크 유형도 조건부 후크를 지원하지만 before 및 after 매개변수는 허용하지 않습니다.

지금까지 후크는 환경만 보존하고 다른 것은 보존하지 않는 블록으로 정의되었습니다. 명령이나 별칭을 정의할 수 있도록 code 필드를 문자열로 정의할 수 있습니다. REPL에 문자열을 입력하고 Enter 키를 누른 것처럼 생각할 수 있습니다. 따라서 이전 섹션의 후크는 다음과 같이 작성할 수도 있습니다.

$env .config = ( $env .config | upsert hooks { pre_prompt : '$env.SPAM = "eggs"' }) $env .SPAM # => eggs

이 기능은 예를 들어 현재 디렉터리를 기반으로 정의를 조건부로 가져오는 데 사용할 수 있습니다.

$env .config = ( $env .config | upsert hooks { env_change : { PWD : [ { condition : {| _ , after | $after == /some/path/to/directory } code : 'def foo [] { print "foo" }' } { condition : {| before , _ | $before == /some/path/to/directory } code : 'hide foo' } ] } })

후크를 문자열로 정의할 때 $before 및 $after 변수는 이전 예제와 유사하게 각각 이전 및 현재 환경 변수 값으로 설정됩니다.

$env .config = ( $env .config | upsert hooks { env_change : { PWD : { code : 'print $"changing directory from ($before) to ($after)"' } } }

PWD 환경 변경 후크에 대한 예:

$env .config = ( $env .config | upsert hooks.env_change.PWD {| config | let val = ( $config | get - o hooks.env_change.PWD ) if $val == null { $val | append {| before , after | print $"changing directory from ( $before ) to ( $after )" } } else { [ {| before , after | print $"changing directory from ( $before ) to ( $after )" } ] } })

이것은 디렉터리에서 test-env.nu 를 찾습니다.

$env .config = ( $env .config | upsert hooks.env_change.PWD { [ { condition : {| _ , after | ( $after == '/path/to/target/dir' and ( $after | path join test-env.nu | path exists )) } code : "overlay use test-env.nu" } { condition : {| before , after | ( '/path/to/target/dir' not-in $after and '/path/to/target/dir' in ( $before | default "" ) and 'test-env' in ( overlay list )) } code : "overlay hide test-env --keep-env [ PWD ]" } ] })

display_output 후크를 사용하여 명령 출력을 리디렉션할 수 있습니다. 모든 값 유형에서 작동하는 블록을 정의해야 합니다. 외부 명령의 출력은 display_output 을 통해 필터링되지 않습니다.

이 후크는 출력을 별도의 창에 표시할 수 있으며, 아마도 풍부한 HTML 텍스트로 표시될 수 있습니다. 다음은 그렇게 하는 방법에 대한 기본 아이디어입니다.

$env .config = ( $env .config | upsert hooks { display_output : { to html -- partial -- no-color | save -- raw /tmp/nu-output.html } })

웹 브라우저에서 file:///tmp/nu-output.html 을 열어 결과를 볼 수 있습니다. 물론 파일이 변경될 때 자동으로 다시 로드되는 브라우저를 사용하지 않는 한 이것은 그다지 편리하지 않습니다. save 명령 대신 일반적으로 HTML 출력을 원하는 창으로 보내도록 사용자 지정합니다.

display_output 후크를 사용하여 출력이 표시되는 기본 동작을 변경할 수 있습니다. 다음은 터미널이 충분히 넓으면 테이블을 1계층 깊이로 표시하고 그렇지 않으면 축소하는 기본 표시 동작을 변경하는 예입니다.

$env .config = ( $env .config | upsert hooks { display_output : { if ( term size ) .columns >= 100 { table - ed 1 } else { table }} })

다음 후크는 pkgfile 명령을 사용하여 _Arch Linux_에서 명령이 속한 패키지를 찾습니다.

$env .config = { ... other config... hooks : { ... other hooks... command_not_found : { | cmd_name | ( try { let pkgs = ( pkgfile -- binaries -- verbose $cmd_name ) if ( $pkgs | is-empty ) { return null } ( $"( ansi $env .config.color_config.shape_external )( $cmd_name )( ansi reset ) " + $"may be found in the following packages:

( $pkgs )" ) } ) } } }

NixOS에는 command-not-found 명령이 함께 제공됩니다. 우리는 그것을 누셸 후크에 연결하기만 하면 됩니다.

$env .config.hooks.command_not_found = { | command_name | print ( command-not-found $command_name | str trim ) }

다음 후크는 ftype 명령을 사용하여 alias 에 대해 사용자에게 관련이 있을 수 있는 _Windows_의 프로그램 경로를 찾습니다.