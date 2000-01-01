Nu의 핵심 디자인 중 하나는 파이프라인이며, 이는 수십 년 전 유닉스의 원래 철학 중 일부로 거슬러 올라가는 디자인 아이디어입니다. Nu가 유닉스의 단일 문자열 데이터 유형에서 확장된 것처럼, Nu는 파이프라인의 아이디어를 텍스트 이상을 포함하도록 확장합니다.

파이프라인은 입력, 필터 및 출력의 세 부분으로 구성됩니다.

open Cargo.toml | update workspace.dependencies.base64 0.24.2 | save Cargo_new.toml

첫 번째 명령인 open Cargo.toml 은 입력(때로는 "소스" 또는 "생성자"라고도 함)입니다. 데이터를 생성하거나 로드하여 파이프라인에 공급합니다. 파이프라인이 작업할 값을 갖는 것은 입력에서 비롯됩니다. ls 와 같은 명령도 파일 시스템에서 데이터를 가져와 파이프라인을 통해 전송하여 사용할 수 있도록 하므로 입력입니다.

두 번째 명령인 update workspace.dependencies.base64 0.24.2 는 필터입니다. 필터는 주어진 데이터를 가져와 종종 무언가를 수행합니다. 예제의 update 명령과 같이 데이터를 변경하거나 값이 통과할 때 로깅과 같은 다른 작업을 수행할 수 있습니다.

마지막 명령인 save Cargo_new.toml 은 출력(때로는 "싱크"라고도 함)입니다. 출력은 파이프라인에서 입력을 받아 최종 작업을 수행합니다. 예제에서는 파이프라인을 통해 들어온 것을 최종 단계로 파일에 저장합니다. 다른 유형의 출력 명령은 값을 가져와 사용자에게 표시할 수 있습니다.

$in 변수는 파이프라인을 값으로 수집하여 전체 스트림을 매개변수로 액세스할 수 있도록 합니다.

[ 1 2 3 ] | $in.1 * $in.2 # => 6

파이프라인이 한 줄에 너무 길어지면 괄호 () 로 묶을 수 있습니다.

let year = ( "01/22/2021" | parse "{month}/{day}/{year}" | get year )

이 예제를 살펴보십시오.

line1 ; line2 | line3

여기서는 세미콜론이 파이프라인과 함께 사용됩니다. 세미콜론이 사용되면 파이프로 연결될 출력 데이터가 생성되지 않습니다. 따라서 $in 변수는 세미콜론 바로 뒤에 사용할 때 작동하지 않습니다.

line1 뒤에 세미콜론이 있으므로 명령이 완료될 때까지 실행되고 화면에 표시됩니다.

뒤에 세미콜론이 있으므로 명령이 완료될 때까지 실행되고 화면에 표시됩니다. line2 | line3 은 일반적인 파이프라인입니다. 실행되고 해당 내용은 line1 의 내용 뒤에 표시됩니다.

누셸의 구성 가능성의 대부분은 현재 파이프라인 입력을 보유하는 특수 $in 변수에서 비롯됩니다.

$in 은 다음에 사용할 때 특히 유용합니다.

명령 또는 외부 매개변수

필터

파이프라인 입력을 받는 사용자 지정 명령 정의 또는 스크립트

이름의 일부로 내일 날짜가 있는 디렉터리를 만드는 다음 두 명령줄을 비교해 보십시오. 다음은 동일합니다.

하위 표현식 사용:

mkdir $'(( date now ) + 1day | format date '%F') Report'

또는 파이프라인 사용:

date now # 1: 오늘 | $in + 1day # 2: 내일 | format date '%F' # 3: YYYY-MM-DD 형식으로 포맷 | $'( $in ) Report' # 4: 디렉터리 이름 포맷 | mkdir $in # 5: 디렉터리 만들기

이 가상 예제에서는 두 번째 형식이 너무 장황할 수 있지만 몇 가지 장점을 알 수 있습니다.

이전 명령을 반복하고 파이프라인의 다음 단계를 추가하기 위해 간단한 ↑ (위쪽 화살표)를 사용하여 단계별로 구성할 수 있습니다.

(위쪽 화살표)를 사용하여 단계별로 구성할 수 있습니다. 더 읽기 쉽다고 할 수 있습니다.

필요한 경우 각 단계에 주석을 달 수 있습니다.

파이프라인의 각 단계는 디버깅을 위해 inspect 할 수 있습니다.

위 예제의 각 줄에서 $in 의 내용을 살펴보겠습니다.

2행에서 $in 은 1행의 date now (날짜/시간 값) 결과를 나타냅니다.

은 1행의 (날짜/시간 값) 결과를 나타냅니다. 4행에서 $in 은 3행의 내일 포맷된 날짜를 나타내며 보간된 문자열에서 사용됩니다.

은 3행의 내일 포맷된 날짜를 나타내며 보간된 문자열에서 사용됩니다. 5행에서 $in 은 4행의 보간된 문자열의 결과(예: '2024-05-14 Report')를 나타냅니다.

특정 필터 명령은 예상 컨텍스트에 더 편리하게 액세스할 수 있도록 클로저에 대한 파이프라인 입력을 수정할 수 있습니다. 예시:

1 .. 10 | each { $in * 2 }

10자리 전체 범위를 참조하는 대신 each 필터는 $in 을 _현재 반복_의 값을 참조하도록 수정합니다.

대부분의 필터에서 파이프라인 입력과 그 결과 $in 은 클로저 매개변수와 동일합니다. each 필터의 경우 다음 예제는 위 예제와 동일합니다.

1 .. 10 | each {| value | $value * 2 }

그러나 일부 필터는 클로저의 입력에 훨씬 더 편리한 값을 할당합니다. update 필터가 한 예입니다. update 명령의 클로저에 대한 파이프라인 입력( $in 포함)은 업데이트되는 _열_을 참조하는 반면 클로저 매개변수는 전체 레코드를 참조합니다. 결과적으로 다음 두 예제도 동일합니다.

ls | update name {| file | $file.name | str upcase } ls | update name { str upcase }

대부분의 필터에서 두 번째 버전은 전체 file 레코드( name , type , size 및 modified 열 포함)를 참조합니다. 그러나 update 를 사용하면 업데이트되는 _열_의 내용, 이 경우 name 을 구체적으로 참조합니다.

참조: 사용자 지정 명령 -> 파이프라인 입력

규칙1: 클로저 또는 블록의 파이프라인의 첫 번째 위치에서 사용될 때 $in 은 클로저/블록에 대한 파이프라인(또는 필터) 입력을 나타냅니다. 예시: def echo_me [] { print $in } true | echo_me # => true

규칙1.5: 이것은 현재 범위 전체에서 사실입니다. 클로저 또는 블록의 후속 줄에서도 해당 범위 내의 _모든 파이프라인_의 첫 번째 위치에서 사용될 때 $in 은 동일한 값입니다. 예시: [ a b c ] | each { print $in print $in $in } 세 개의 $in 값은 모두 각 반복에서 동일하므로 다음과 같이 출력됩니다. a a b b c c ╭───┬───╮ │ 0 │ a │ │ 1 │ b │ │ 2 │ c │ ╰───┴───╯

규칙2: 파이프라인의 다른 곳(첫 번째 위치 제외)에서 사용될 때 $in 은 이전 표현식의 결과를 나타냅니다. 예시: 4 # 파이프라인 입력 | $in * $in # 이 표현식에서 $in은 4입니다. | $in / 2 # 이제 이 표현식에서 $in은 16입니다. | $in # 이제 $in은 8입니다. # => 8

규칙2.5: 클로저 또는 블록 내에서 규칙 2 사용은 해당 "새로운" $in 값이 유효한 새 범위(하위 표현식) 내에서 발생합니다. 즉, 규칙 1과 규칙 2 사용은 동일한 클로저 또는 블록 내에서 공존할 수 있습니다. 예시: 4 | do { print $in # 클로저 범위 $in은 4입니다. let p = ( # 명시적 하위 표현식이지만 관계없이 하나가 생성됩니다. $in * $in # 초기 파이프라인 위치 $in은 여기서 여전히 4입니다. | $in / 2 # 이제 $in은 16입니다. ) # $p는 결과, 8 - 하위 표현식 범위가 끝납니다. print $in # 클로저 범위에서 "원래" $in은 여전히 4입니다. print $p } 따라서 3개의 print 문의 출력은 다음과 같습니다. 4 4 8 다시 말하지만, 위 명령이 더 간결한 암시적 하위 표현식 형식을 사용하더라도 이것은 사실입니다. 예시: 4 | do { print $in # 클로저 범위 $in은 4입니다. let p = $in * $in | $in / 2 # 암시적 let 하위 표현식 print $in # 클로저 범위에서 $in은 여전히 4입니다. print $p } 4 4 8

규칙 3: 입력 없이 사용될 때 $in 은 null입니다. 예시: # 입력 1 | do { $in | describe } # => int "Hello, Nushell" | do { $in | describe } # => string {||} | do { $in | describe } # => closure # 입력 없음 do { $in | describe } # => nothing

규칙 4: 세미콜론으로 구분된 여러 문장으로 구성된 줄에서 $in 은 이전의 결과를 캡처하는 데 사용할 수 없습니다. 이것은 입력이 없는 것과 같습니다. ls / | get name ; $in | describe # => nothing 대신 파이프라인을 계속하십시오. ls / | get name | $in | describe # => list<string>

$in 은 위에서 설명한 대로 재사용할 수 있지만, 클로저/블록의 첫 번째 줄에 해당 값을 다른 변수에 할당하면 가독성과 디버깅에 도움이 되는 경우가 많습니다.

예시:

def "date info" [] { let day = $in print ( $day | format date '%v' ) print $'... was a ( $day | format date '%A')' print $'... was day ( $day | format date '%j') of the year' } '2000-01-01' | date info # => 1-Jan-2000 # => ... was a Saturday # => ... was day 001 of the year

현재 파이프라인의 스트림에서 $in 을 사용하면 "수집된" 값이 생성됩니다. 즉, 파이프라인은 전체 결과로 $in 을 처리하기 전에 스트림이 완료될 때까지 "대기"합니다. 그러나 이 동작은 향후 릴리스에서 보장되지 않습니다. 스트림이 단일 변수로 수집되도록 하려면 collect 명령을 사용하십시오.

마찬가지로, 내부적으로 $in 이 PipelineData 에서 Value 로의 변환을 강제하고 성능 저하 및/또는 메모리 사용량 증가를 초래할 수 있으므로 일반 파이프라인 입력으로 충분할 때 $in 을 사용하지 마십시오.

Nu 명령은 Nu 데이터 유형( 데이터 유형 참조)을 사용하여 서로 통신하지만 Nu 외부의 명령은 어떻습니까? 외부 명령으로 작업하는 몇 가지 예를 살펴보겠습니다.

internal_command | external_command

데이터는 internal_command에서 external_command로 흐릅니다. 이 데이터는 문자열로 변환되어 external_command의 stdin 으로 전송됩니다.

external_command | internal_command

외부 명령에서 Nu로 들어오는 데이터는 Nu가 자동으로 UTF-8 텍스트로 변환하려고 시도하는 바이트로 들어옵니다. 성공하면 텍스트 데이터 스트림이 internal_command로 전송됩니다. 실패하면 이진 데이터 스트림이 internal_command로 전송됩니다. lines 와 같은 명령은 외부 명령에서 데이터를 가져오는 것을 더 쉽게 만들어 주며, 작업할 개별 데이터 줄을 제공합니다.

external_command_1 | external_command_2

Nu는 Bash와 같은 다른 셸과 동일한 방식으로 두 외부 명령 간에 파이프된 데이터를 처리합니다. external_command_1의 stdout 은 external_command_2의 stdin 에 연결됩니다. 이렇게 하면 두 명령 간에 데이터가 자연스럽게 흐를 수 있습니다.

위의 기본 섹션에서는 명령을 파이프라인에서 입력, 필터 또는 출력으로 결합하는 방법을 설명합니다. 명령을 사용하는 방법은 입력/출력 처리 측면에서 제공하는 것에 따라 다릅니다.

help <command name> 으로 명령이 지원하는 것을 확인할 수 있으며, 관련 입력/출력 유형을 보여줍니다.

예를 들어, help first 를 통해 first 명령이 여러 입력 및 출력 유형을 지원한다는 것을 알 수 있습니다.

help first # => […] # => 입력/출력 유형: # => ╭───┬───────────┬────────╮ # => │ # │ 입력 │ 출력 │ # => ├───┼───────────┼────────┤ # => │ 0 │ list<any> │ any │ # => │ 1 │ binary │ binary │ # => │ 2 │ range │ any │ # => ╰───┴───────────┴────────╯ [ a b c ] | first took 1ms # => a 1 .. 4 | first took 21ms # => 1

또 다른 예로, ls 명령은 출력을 지원하지만 입력을 지원하지 않습니다.

help ls # => […] # => 입력/출력 유형: # => ╭───┬─────────┬────────╮ # => │ # │ 입력 │ 출력 │ # => ├───┼─────────┼────────┤ # => │ 0 │ nothing │ table │ # => ╰───┴─────────┴────────╯

즉, 예를 들어 ls 로 파이프하려고 시도하면( echo .. | ls ) 의도하지 않은 결과가 발생합니다. 입력 스트림은 무시되고 ls 는 현재 디렉터리를 나열하는 기본값으로 설정됩니다.

ls 와 같은 명령을 파이프라인에 통합하려면 입력을 명시적으로 참조하고 매개변수로 전달해야 합니다.

echo .. | ls $in

$in 이 인수 유형과 일치하는 경우에만 작동합니다. 예를 들어 [dir1 dir2] | ls $in 은 list<string>을 문자열로 변환할 수 없음 오류와 함께 실패합니다.

기본 동작이 없는 다른 명령은 다른 방식으로 그리고 명시적인 오류와 함께 실패할 수 있습니다.

예를 들어 help sleep 은 sleep 이 입력 및 출력 유형을 지원하지 않음을 알려줍니다.

help sleep # => […] # => 입력/출력 유형: # => ╭───┬─────────┬─────────╮ # => │ # │ 입력 │ 출력 │ # => ├───┼─────────┼─────────┤ # => │ 0 │ nothing │ nothing │ # => ╰───┴─────────┴─────────╯

잘못 파이프하면 위의 ls 예제와 같은 의도하지 않은 동작 대신 오류가 발생합니다.

echo 1sec | sleep # => Error: nu::parser::missing_positional # => # => × Missing required positional argument. # => ╭─[entry #53:1:18] # => 1 │ echo 1sec | sleep # => ╰──── # => help: Usage: sleep <duration> ...(rest) . Use `--help` for more information.

확고한 규칙은 없지만 Nu는 일반적으로 명령 동작에서 확립된 규칙을 복사하거나 '올바르게 느껴지는' 작업을 수행하려고 합니다. 입력 스트림을 지원하지 않는 sleep 동작은 예를 들어 Bash sleep 동작과 일치합니다.

그러나 많은 명령에는 파이프된 입력/출력이 있으며, 확실하지 않은 경우 위에서 설명한 대로 help 설명서를 확인하십시오.

대화형 모드에서 파이프라인이 끝나면 display_output 후크 구성이 결과가 표시되는 방식을 정의합니다. 기본 구성은 table 명령을 사용하여 구조화된 데이터를 시각적 테이블로 렌더링합니다.

다음 예제는 display_output 후크가 렌더링할 수 있는 방법을 보여줍니다.

table -e 를 사용한 확장된 테이블

를 사용한 확장된 테이블 table 을 사용한 확장되지 않은 테이블

을 사용한 확장되지 않은 테이블 빈 클로저 {||} 및 빈 문자열 '' 은 간단한 출력으로 이어집니다.

및 빈 문자열 은 간단한 출력으로 이어집니다. null 은 모든 사용자 지정을 지우고 기본 동작으로 되돌리는 데 할당될 수 있습니다.

$env .config.hooks.display_output = { table - e } [ 1 , 2 , 3 ,[ 4 , 5 , 6 ]] # => ╭───┬───────────╮ # => │ 0 │ 1 │ # => │ 1 │ 2 │ # => │ 2 │ 3 │ # => │ 3 │ ╭───┬───╮ │ # => │ │ │ 0 │ 4 │ │ # => │ │ │ 1 │ 5 │ │ # => │ │ │ 2 │ 6 │ │ # => │ │ ╰───┴───╯ │ # => ╰───┴───────────╯ $env .config.hooks.display_output = { table } [ 1 , 2 , 3 ,[ 4 , 5 , 6 ]] # => ╭───┬────────────────╮ # => │ 0 │ 1 │ # => │ 1 │ 2 │ # => │ 2 │ 3 │ # => │ 3 │ [list 3 items] │ # => ╰───┴────────────────╯ $env .config.hooks.display_output = {||} [ 1 , 2 , 3 ,[ 4 , 5 , 6 ]] # => 1 # => 2 # => 3 # => [4 # => 5 # => 6] $env .config.hooks.display_output = '' [ 1 , 2 , 3 ,[ 4 , 5 , 6 ]] # => 1 # => 2 # => 3 # => [4 # => 5 # => 6] # 기본 동작으로 지우기 $env .config.hooks.display_output = null [ 1 , 2 , 3 ,[ 4 , 5 , 6 ]] # => ╭───┬────────────────╮ # => │ 0 │ 1 │ # => │ 1 │ 2 │ # => │ 2 │ 3 │ # => │ 3 │ [list 3 items] │ # => ╰───┴────────────────╯

때로는 추가 처리를 위해 누셸 구조화된 데이터를 외부 명령으로 출력하고 싶을 수 있습니다. 그러나 누셸의 구조화된 데이터에 대한 기본 서식 옵션이 원하는 것이 아닐 수 있습니다. 예를 들어, "/usr/share/vim/runtime" 아래에서 "tutor"라는 이름의 파일을 찾고 해당 소유권을 확인하고 싶습니다.

ls /usr/share/nvim/runtime/ # => ╭────┬───────────────────────────────────────┬──────┬─────────┬───────────────╮ # => │ # │ name │ type │ size │ modified │ # => ├────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────┤ # => │ 0 │ /usr/share/nvim/runtime/autoload │ dir │ 4.1 KB │ 2 days ago │ # => .......... # => .......... # => .......... # => # => │ 31 │ /usr/share/nvim/runtime/tools │ dir │ 4.1 KB │ 2 days ago │ # => │ 32 │ /usr/share/nvim/runtime/tutor │ dir │ 4.1 KB │ 2 days ago │ # => ├────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────┤ # => │ # │ name │ type │ size │ modified │ # => ╰────┴───────────────────────────────────────┴──────┴─────────┴───────────────╯

grep 을 사용하고 파이프 결과를 외부 ^ls 로 보내기로 결정했습니다.

ls /usr/share/nvim/runtime/ | get name | ^ grep tutor | ^ ls - la $in # => ls: cannot access ''$'\342\224\202'' 32 '$'\342\224\202'' /usr/share/nvim/runtime/tutor '$'\342\224\202

': No such file or directory

무엇이 잘못되었을까요? 누셸은 목록과 테이블을 렌더링( ╭ , ─ , ┬ , ╮ 와 같은 문자로 테두리 추가)한 다음 외부 명령에 텍스트로 파이프합니다. 이것이 원하는 동작이 아닌 경우 외부 명령에 파이프하기 전에 데이터를 명시적으로 문자열로 변환해야 합니다. 예를 들어 to text 를 사용하여 그렇게 할 수 있습니다.

ls /usr/share/nvim/runtime/ | get name | to text | ^ grep tutor | tr - d '

' | ^ ls - la $in # => total 24 # => drwxr-xr-x@ 5 pengs admin 160 14 Nov 13:12 . # => drwxr-xr-x@ 4 pengs admin 128 14 Nov 13:42 en # => -rw-r--r--@ 1 pengs admin 5514 14 Nov 13:42 tutor.tutor # => -rw-r--r--@ 1 pengs admin 1191 14 Nov 13:42 tutor.tutor.json

(실제로 이 간단한 사용법에는 find 를 사용할 수 있습니다.)

ls /usr/share/nvim/runtime/ | get name | find tutor | ansi strip | ^ ls - al ... $in

외부 명령과 달리 누셸 명령은 함수와 유사합니다. 대부분의 누셸 명령은 stdout 에 아무것도 인쇄하지 않고 데이터만 반환합니다.

do { ls ; ls ; ls ; "What?!" }

즉, 위 코드는 현재 디렉터리 아래의 파일을 세 번 표시하지 않습니다. 실제로 셸에서 이 코드를 실행하면 이 예제에서 do 명령이 반환하는 값이므로 "What?!" 만 표시됩니다. 그러나 ls 대신 시스템 ^ls 명령을 사용하면 ^ls 가 실행되면 결과를 한 번 인쇄하기 때문에 실제로 디렉터리를 세 번 인쇄합니다.

table 과 같은 명령의 표시 출력에 영향을 미치는 구성 변수를 사용할 때 데이터가 언제 표시되는지 아는 것이 중요합니다.

do { $env .config.table.mode = "none" ; ls }

예를 들어 위 예제는 $env.config.table.mode 구성 변수를 none 으로 설정하여 table 명령이 추가 테두리 없이 데이터를 렌더링하도록 합니다. 그러나 이전에 보여주었듯이 이 명령은 사실상 다음과 동일합니다.

do { $env .config.table.mode = "none" ; ls } | table

누셸 $env 변수는 범위가 지정되므로 예제의 table 명령은 do 블록 내부의 환경 수정에 영향을 받지 않으며 데이터는 적용된 구성으로 표시되지 않습니다.

데이터를 일찍 표시해야 하는 경우 범위 내에서 | table 을 명시적으로 적용하거나 print 명령을 사용할 수 있습니다.