이 장에서는 누셸 프로그래밍 언어의 몇 가지 기본 사항을 설명합니다. 이 장을 마치면 간단한 누셸 프로그램을 작성하는 방법에 대한 아이디어를 얻을 수 있습니다.

누셸은 풍부한 유형 시스템을 가지고 있습니다. 문자열이나 정수와 같은 일반적인 데이터 유형과 셀 경로와 같은 덜 일반적인 데이터 유형을 찾을 수 있습니다. 또한 누셸의 특징 중 하나는 구조화된 데이터라는 개념으로, 유형을 목록, 레코드 또는 테이블과 같은 컬렉션으로 구성할 수 있음을 의미합니다. 명령이 일반 텍스트를 통해 통신하는 전통적인 유닉스 접근 방식과 달리 누셸 명령은 이러한 데이터 유형을 통해 통신합니다. 위의 모든 내용은 데이터 유형에서 설명합니다.

데이터 로드에서는 JSON과 같은 일반적인 데이터 형식을 구조화된 데이터로 읽는 방법을 설명합니다. 여기에는 자체 "NUON" 데이터 형식이 포함됩니다.

유닉스 셸과 마찬가지로 누셸 명령은 파이프라인으로 구성하여 데이터 스트림을 전달하고 수정할 수 있습니다.

일부 데이터 유형에는 자체 섹션이 필요한 흥미로운 기능이 있습니다: 문자열, 목록 및 테이블. 이러한 섹션에서는 기능을 설명하는 것 외에도 문자열 구성이나 목록 값 업데이트와 같은 몇 가지 일반적인 작업을 수행하는 방법도 보여줍니다.