누셸은 다릅니다! 새로운 사용자가 다른 셸이나 언어에서 온 기존의 "습관"이나 정신 모델을 가지고 있는 것은 일반적이며 예상되는 일입니다!

새로운 사용자의 가장 일반적인 질문은 일반적으로 다음 주제 중 하나에 해당합니다.

누셸은 프로그래밍 언어이자 셸입니다. 이 때문에 파일, 디렉터리, 웹사이트 등을 다루는 고유한 방식이 있습니다. 누셸의 일부 기능은 다른 셸에서 익숙한 기능과 유사하게 작동한다는 것을 알게 될 것입니다. 예를 들어, 파이프라인은 다른 셸과 마찬가지로 두 개 이상의 명령을 함께 결합하여 작동합니다.

예를 들어, 다음 명령줄은 유닉스/리눅스 플랫폼의 Bash와 누셸 모두에서 동일하게 작동합니다.

curl - s https://api.github.com/repos/nushell/nushell/contributors | jq - c '.[] | {login,contributions}' # => 누셸에 대한 기여자를 기여 횟수 순으로 반환합니다.

누셸은 Bash(및 다른 셸)와 많은 유사점을 가지고 있으며 공통된 명령도 많습니다.

팁 Bash는 주로 외부 명령을 실행하는 명령 인터프리터입니다. 누셸은 이러한 많은 명령을 크로스 플랫폼, 내장 명령으로 제공합니다. 위 명령줄은 두 셸 모두에서 작동하지만 누셸에서는 curl 및 jq 명령을 사용할 필요가 없습니다. 대신 누셸에는 내장 http get 명령이 있으며 JSON 데이터를 기본적으로 처리합니다. 예시: http get https://api.github.com/repos/nushell/nushell/contributors | select login contributions

누셸 방식으로 생각하기 누셸은 많은 셸과 언어에서 개념을 차용합니다. 누셸의 많은 기능이 익숙하게 느껴질 것입니다.

그러나 이 때문에 Bash(및 일반적으로 POSIX) 스타일 구문 중 일부는 누셸에서 작동하지 않는다는 것을 잊기 쉽습니다. 예를 들어, Bash에서는 다음과 같이 작성하는 것이 일반적입니다.

# >를 사용하여 리디렉션 echo "hello" > output.txt # 그러나 test 명령을 사용하여 비교(보다 큼) test 4 -gt 7 echo $? # => 1

그러나 누셸에서는 > 가 비교를 위한 보다 큼 연산자로 사용됩니다. 이것은 현대 프로그래밍 기대치와 더 일치합니다.

4 > 10 # => false

> 가 연산자이므로 누셸에서 파일로의 리디렉션은 콘텐츠 저장 전용 파이프라인 명령인 save 를 통해 처리됩니다.

"hello" | save output.txt

누셸 방식으로 생각하기 Bash에서 오신 분들을 위해 장에서 일반적인 Bash 사용법과 누셸에서 해당 작업을 수행하는 방법에 대한 목록을 정리했습니다.

다른 셸에서 온 사용자는 echo 명령에 매우 익숙할 것입니다. 누셸의 echo 는 처음에는 동일하게 보일 수 있지만 매우 다릅니다.

먼저, 다음 출력이 Bash와 누셸(심지어 PowerShell과 Fish에서도)에서 어떻게 동일하게 보이는지 확인하십시오.

echo "Hello, World" # => Hello, World

그러나 다른 셸이 Hello, World 를 _표준 출력_으로 직접 보내는 반면, 누셸의 echo 는 단순히 _값을 반환_합니다. 그런 다음 누셸은 명령 또는 더 기술적으로는 _표현식_의 반환 값을 _렌더링_합니다.

더 중요한 것은 누셸이 표현식의 값을 _암시적으로 반환_한다는 것입니다. 이것은 여러 면에서 PowerShell이나 Rust와 유사합니다.

팁 표현식은 파이프라인 이상일 수 있습니다. 사용자 지정 명령(많은 언어의 함수와 유사하지만 나중 장에서 더 자세히 다룰 것입니다)조차도 자동으로 마지막 값을 암시적으로 _반환_합니다. 값을 반환하기 위해 echo 나 심지어 return 명령도 필요하지 않습니다. 그냥 _발생_합니다.

즉, 문자열 _"Hello, World"_와 echo "Hello, World" 의 출력 값은 동일합니다.

"Hello, World" == ( echo "Hello, World" ) # => true

다음은 사용자 지정 명령 정의가 있는 또 다른 예입니다.

def latest-file [] { ls | sort-by modified | last }

해당 파이프라인의 출력("값")은 latest-file 사용자 지정 명령의 _반환 값_이 됩니다.

누셸 방식으로 생각하기 echo <something> 을 작성할 수 있는 대부분의 곳에서 누셸에서는 대신 <something> 만 작성하면 됩니다.

표현식은 단일 값만 반환할 수 있다는 것을 이해하는 것이 중요합니다. 표현식 내에 여러 하위 표현식이 있는 경우 마지막 값만 반환됩니다.

일반적인 실수는 다음과 같은 사용자 지정 명령 정의를 작성하는 것입니다.

def latest-file [] { echo "Returning the last file" ls | sort-by modified | last } latest-file

새로운 사용자는 다음을 기대할 수 있습니다.

2행에서 "Returning the last file" 출력

3행에서 파일 반환/출력

그러나 echo 가 **값을 반환**한다는 것을 기억하십시오. 마지막 값만 반환되므로 2행의 _값_은 버려집니다. 3행에서 파일만 반환됩니다.

첫 번째 줄이 _표시_되도록 하려면 print 명령을 사용하십시오.

def latest-file [] { print "Returning last file" ls | sort-by modified | last }

또한 다음을 비교하십시오.

40 ; 50 ; 60

팁 세미콜론은 누셸 표현식에서 줄 바꿈과 동일합니다. 위는 파일 또는 여러 줄 명령과 동일합니다. 40 50 60 또는 echo 40 echo 50 echo 60 참조: 여러 줄 편집

위의 모든 경우:

첫 번째 값은 정수 40으로 평가되지만 반환되지 않습니다.

두 번째 값은 정수 50으로 평가되지만 반환되지 않습니다.

세 번째 값은 정수 60으로 평가되며, 마지막 값이므로 반환되어 표시(렌더링)됩니다.

누셸 방식으로 생각하기 예기치 않은 결과를 디버깅할 때 다음을 주의하십시오. 하위 표현식(예: 명령 또는 파이프라인)...

... (비- null ) 값을 출력하는...

) 값을 출력하는... ... 해당 값이 부모 표현식에서 반환되지 않는 경우. 이것들은 코드에서 문제의 원인이 될 수 있습니다.

일부 언어에는 값을 반환하지 않는 "문"이라는 개념이 있습니다. 누셸에는 없습니다.

누셸에서는 **모든 명령이 값을 반환**합니다. 해당 값이 null ( nothing 유형)인 경우에도 마찬가지입니다. 다음 여러 줄 표현식을 고려하십시오.

let p = 7 print $p $p * 6

1행: 정수 7이 $p 에 할당되지만 let 명령 자체의 반환 값은 null 입니다. 그러나 표현식의 마지막 값이 아니므로 표시되지 않습니다. 2행: print 명령 자체의 반환 값은 null 이지만 print 명령은 해당 인수( $p , 즉 7)를 _표시_하도록 강제합니다. 1행과 마찬가지로 이것이 표현식의 마지막 값이 아니므로 null 반환 값은 버려집니다. 3행: 정수 값 42로 평가됩니다. 표현식의 마지막 값이므로 이것이 반환 결과이며 표시(렌더링)됩니다.

누셸 방식으로 생각하기 일반적인 명령의 출력 유형에 익숙해지면 간단한 명령을 함께 결합하여 복잡한 결과를 얻는 방법을 이해하는 데 도움이 됩니다. help <command> 는 누셸의 각 명령에 대한 서명(출력 유형 포함)을 표시합니다.

누셸에서는 코드를 실행할 때 정확히 두 개의 별도 상위 수준 단계가 있습니다.

1단계(파서): 전체 소스 코드 구문 분석 2단계(엔진): 전체 소스 코드 평가

누셸의 구문 분석 단계를 Rust 또는 C++와 같은 정적 언어의 _컴파일_로 생각하는 것이 유용할 수 있습니다. 즉, 2단계에서 평가될 모든 코드는 구문 분석 단계 중에 **알려지고 사용 가능**해야 합니다.

중요 그러나 이것은 또한 누셸이 현재 Bash나 Python과 같은 동적 언어와 같이 eval 구문을 지원할 수 없음을 의미합니다.

반면에 구문 분석의 정적 결과는 다음과 같은 누셸의 REPL의 많은 기능에 대한 핵심입니다.

정확하고 표현력 있는 오류 메시지

오류 조건의 조기 및 강력한 감지를 위한 의미 분석

IDE 통합

유형 시스템

모듈 시스템

완성

사용자 지정 명령 인수 구문 분석

구문 강조

실시간 오류 강조

프로파일링 및 디버깅 명령

(미래) 서식 지정

(미래) 더 빠른 실행을 위해 "컴파일된" IR(중간 표현) 결과 저장

누셸의 정적 특성은 eval 을 사용할 수 있는 언어에서 온 사용자에게 종종 혼란을 야기합니다.

간단한 두 줄 파일을 고려하십시오.

<line1 code> <line2 code>

구문 분석: 1행이 구문 분석됩니다. 2행이 구문 분석됩니다. 구문 분석이 성공하면 평가: 1행이 평가됩니다. 2행이 평가됩니다.

이것은 다음 예제가 누셸에서 단일 표현식(예: 스크립트)으로 실행될 수 없는 이유를 설명하는 데 도움이 됩니다.

노트 다음 예제에서는 source 명령을 사용하지만, use , overlay use , hide 또는 source-env 와 같이 누셸 소스 코드를 구문 분석하는 다른 명령에도 유사한 결론이 적용됩니다.

이 시나리오를 고려하십시오.

"print Hello" | save output.nu source output.nu # => Error: nu::parser::sourced_file_not_found # => # => × File not found # => ╭─[entry #5:2:8] # => 1 │ "print Hello" | save output.nu # => 2 │ source output.nu # => · ────┬──── # => · ╰── File not found: output.nu # => ╰──── # => help: sourced files need to be available before your script is run

이것은 문제가 있습니다. 왜냐하면:

1행은 구문 분석되지만 평가되지 않습니다. 즉, output.nu 는 구문 분석 단계에서는 생성되지 않고 평가 중에만 생성됩니다. 2행이 구문 분석됩니다. source 는 파서 키워드이므로 소스 파일의 확인은 구문 분석(1단계) 중에 시도됩니다. 그러나 output.nu 는 아직 존재하지도 않습니다! 존재하는 경우에도 올바른 파일이 아닐 수 있습니다! 이로 인해 오류가 발생합니다.

노트 **REPL**에서 두 개의 별도 줄로 입력하면 첫 번째 줄이 구문 분석 및 평가된 다음 두 번째 줄이 구문 분석 및 평가되므로 작동합니다. 제한은 스크립트, 블록, 클로저 또는 다른 표현식의 일부일 수 있는 단일 표현식으로 함께 구문 분석될 때만 발생합니다. 자세한 내용은 _"누셸 코드가 실행되는 방법"_의 REPL 섹션을 참조하십시오.

다른 셸에서 올 때 흔히 볼 수 있는 또 다른 시나리오는 소싱될 파일 이름을 동적으로 만들려고 시도하는 것입니다.

let my_path = "~/nushell-files" source $"( $my_path )/common.nu" # => Error: # => × Error: nu::shell::not_a_constant # => │ # => │ × Not a constant. # => │ ╭─[entry #6:2:11] # => │ 1 │ let my_path = "~/nushell-files" # => │ 2 │ source $"($my_path)/common.nu" # => │ · ────┬─── # => │ · ╰── Value is not a parse-time constant # => │ ╰──── # => │ help: Only a subset of expressions are allowed constants during parsing. Try using the 'const' command or typing the value literally. # => │ # => ╭─[entry #6:2:8] # => 1 │ let my_path = "~/nushell-files" # => 2 │ source $"($my_path)/common.nu" # => · ───────────┬─────────── # => · ╰── Encountered error during parse-time evaluation # => ╰────

let 할당은 평가될 때까지 확인되지 않으므로 파서 키워드 source 는 변수가 전달되면 구문 분석 중에 실패합니다.

Rust 및 C++ 비교 위 코드가 C++와 같은 일반적인 컴파일 언어로 작성되었다고 상상해 보십시오. #include <string> std :: string my_path ( "foo" ); #include <my_path + "/common.h"> 또는 Rust let my_path = "foo" ; use format ! ("{}::common", my_path); 이러한 언어 중 하나에서 간단한 프로그램을 작성해 본 적이 있다면 이러한 예제가 해당 언어에서 유효하지 않다는 것을 알 수 있습니다. 누셸과 마찬가지로 컴파일된 언어는 모든 소스 코드 파일이 컴파일러에 미리 준비되고 사용 가능해야 합니다.

참조 오류 메시지에서 언급했듯이 my_path 가 상수로 정의될 수 있는 경우 상수는 구문 분석 중에 확인될 수 있으므로(그리고 확인되므로) 작동할 수 있습니다. const my_path = "~/nushell-files" source $"( $my_path )/common.nu" 자세한 내용은 구문 분석 시간 상수 평가를 참조하십시오.

하나 더 있습니다. 다른 디렉터리로 변경한 다음 해당 디렉터리에서 파일을 source 하려고 시도합니다.

if ( 'spam/foo.nu' | path exists ) { cd spam source-env foo.nu }

누셸의 구문 분석/평가 단계에 대해 다룬 내용을 바탕으로 해당 예제의 문제를 찾아보십시오.

해결책 3행에서 구문 분석 중에 source-env 가 foo.nu 를 구문 분석하려고 시도합니다. 그러나 cd 는 평가될 때까지 발생하지 않습니다. 이로 인해 파일이 현재 디렉터리에서 발견되지 않으므로 구문 분석 시간 오류가 발생합니다. 이 문제를 해결하려면 소싱할 파일의 전체 경로를 사용하기만 하면 됩니다. source-env spam/foo.nu

중요 이 섹션에 대한 자세한 내용은 누셸 코드가 실행되는 방법을 참조하십시오.

누셸 방식으로 생각하기 누셸은 각 표현식 또는 파일에 대해 단일 구문 분석 단계를 사용하도록 설계되었습니다. 이 구문 분석 단계는 평가 전에 발생하며 평가와는 별개입니다. 이것이 누셸의 많은 기능을 가능하게 하지만, 사용자가 그것이 만드는 제한 사항을 이해해야 한다는 것을 의미하기도 합니다.

다른 언어에서 올 때 흔히 놀라는 또 다른 점은 누셸 변수가 기본적으로 불변이라는 것입니다. 누셸에는 선택적 가변 변수가 있지만 누셸의 많은 명령은 불변성을 요구하는 함수형 프로그래밍 스타일을 기반으로 합니다.

불변 변수는 또한 여러 값을 스레드를 사용하여 병렬로 작업할 수 있는 누셸의 par-each 명령의 핵심입니다.

자세한 내용은 불변 변수 및 가변 변수와 불변 변수 중에서 선택을 참조하십시오.

누셸 방식으로 생각하기 가변 변수에 의존하는 데 익숙하다면 더 기능적인 스타일로 코딩하는 방법을 다시 배우는 데 시간이 걸릴 수 있습니다. 누셸에는 불변 변수와 함께 작동하고 불변 변수에서 작동하는 많은 기능적 기능과 명령이 있습니다. 그것들을 배우면 더 누셸 관용적인 스타일로 코드를 작성하는 데 도움이 될 것입니다. 좋은 보너스는 par-each 를 사용하여 코드의 일부를 병렬로 실행하여 얻을 수 있는 성능 향상입니다.

누셸은 컴파일된 언어에서 여러 디자인 단서를 가져옵니다. 그러한 단서 중 하나는 언어가 전역 가변 상태를 피해야 한다는 것입니다. 셸은 일반적으로 환경을 업데이트하기 위해 전역 변형을 사용했지만 누셸은 이 접근 방식을 피하려고 합니다.

누셸에서 블록은 자체 환경을 제어합니다. 환경에 대한 변경 사항은 발생하는 블록으로 범위가 지정됩니다.

실제로 이것은 (한 가지 예일 뿐이지만) 하위 디렉터리로 작업하기 위한 더 간결한 코드를 작성할 수 있게 해줍니다. 다음은 현재 디렉터리의 각 하위 프로젝트를 빌드하는 예입니다.

ls | each { | row | cd $row.name make }

cd 명령은 PWD 환경 변수를 변경하지만 이 변수 변경은 블록이 끝난 후에도 유지되지 않습니다. 이를 통해 각 반복은 현재 디렉터리에서 시작하여 다음 하위 디렉터리로 들어갈 수 있습니다.

범위가 지정된 환경을 사용하면 명령을 더 예측 가능하고 읽기 쉽게 만들고, 때가 되면 디버깅하기 더 쉬워집니다. 이것은 또한 위에서 논의한 par-each 명령의 핵심 기능이기도 합니다.

누셸은 또한 한 번에 환경에 대한 여러 업데이트를 로드하는 편리한 방법으로 load-env 와 같은 도우미 명령을 제공합니다.

노트 def --env 는 이 규칙의 예외입니다. 부모의 환경을 변경하는 명령을 만들 수 있습니다.