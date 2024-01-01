중요 아래 예제를 진행할 때 각 모듈 또는 명령의 업데이트된 버전을 가져오기 전에 새 셸을 시작하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 이전 가져오기의 정의로 인한 혼동을 줄이는 데 도움이 됩니다.

모듈(및 아래에서 다룰 하위 모듈)은 다음 두 가지 방법 중 하나로 만들어집니다.

가장 일반적으로 모듈에서 내보낼 정의의 export 문 시리즈가 있는 파일을 만들어 사용합니다.

문 시리즈가 있는 파일을 만들어 사용합니다. 모듈 내의 하위 모듈의 경우 module 명령을 사용합니다.

팁 module 명령을 사용하여 명령줄에서 직접 모듈을 만들 수 있지만, 재사용성을 위해 모듈 정의를 파일에 저장하는 것이 훨씬 더 유용하고 일반적입니다.

모듈 파일은 다음 중 하나일 수 있습니다.

mod.nu 라는 파일, 이 경우 해당 _디렉터리_가 모듈 이름이 됩니다.

라는 파일, 이 경우 해당 _디렉터리_가 모듈 이름이 됩니다. 다른 <module_name>.nu 파일, 이 경우 파일 이름이 모듈 이름이 됩니다.

다음 내용으로 inc.nu 라는 파일을 만듭니다.

export def increment []: int -> int { $in + 1 }

이것은 모듈입니다! 이제 가져와서 increment 명령을 사용할 수 있습니다.

use inc .nu * 5 | increment # => 6

물론 다른 사람도 모듈을 사용할 수 있도록 이와 같은 파일을 쉽게 배포할 수 있습니다.

위의 기본 모듈 개요에서 모듈에서 사용할 수 있는 정의 유형을 간략하게 다루었습니다. 이것이 최종 사용자에게는 충분한 설명일 수 있지만 모듈 작성자는 다음을 위해 내보내기 정의를 만드는 _방법_을 알아야 합니다.

팁 export (또는 환경 변수의 경우 export-env )로 표시된 정의만 모듈을 가져올 때 액세스할 수 있습니다. export 로 표시되지 않은 정의는 모듈 내부에서만 볼 수 있습니다. 일부 언어에서는 이를 "비공개" 또는 "로컬" 정의라고 합니다. 예는 아래 추가 예제에서 찾을 수 있습니다.

중요 내보내기는 모듈 자체와 동일한 이름을 가질 수 없습니다.

위의 기본 예제에서 increment 라는 명령이 있는 inc 라는 모듈이 있었습니다. 그러나 해당 파일의 이름을 increment.nu 로 바꾸면 가져오기에 실패합니다.

mv inc.nu increment.nu use increment .nu * # => Error: nu::parser::named_as_module # => ... # => help: Module increment can't export command named # => the same as the module. Either change the module # => name, or export `main` command.

오류 메시지에서 친절하게 언급했듯이 내보내기 이름을 main 으로 바꾸면 가져올 때 모듈 이름이 됩니다. increment.nu 파일을 편집합니다.

export def main []: int -> int { $in + 1 }

이제 예상대로 작동합니다.

use ./ increment .nu 2024 | increment # => 2025

노트 main 은 export def 및 export extern 정의 모두에 사용할 수 있습니다.

팁 main 정의는 다음 경우에 가져옵니다. 전체 모듈을 use <module> 또는 use <module.nu> 로 가져옵니다.

또는 로 가져옵니다. * glob를 사용하여 모듈의 모든 정의를 가져옵니다(예: use <module> * 등).

glob를 사용하여 모듈의 모든 정의를 가져옵니다(예: 등). main 정의를 use <module> main , use <module> [main] 등으로 명시적으로 가져옵니다. 반대로 다음 형식은 main 정의를 가져오지 않습니다. use <module> <other_definition> # 또는 use <module> [ <other_definitions> ]

노트 또한 main 은 내보내기 여부에 관계없이 스크립트 파일에서 사용될 때 특별한 동작을 합니다. 자세한 내용은 스크립트 장을 참조하십시오.

위의 개요에서 간략하게 언급했듯이 모듈은 다음 중 하나로 만들 수 있습니다.

<module_name>.nu : "파일 형식" - 간단한 모듈에 유용합니다. <module_name>/mod.nu : "디렉터리 형식" - 하위 모듈이 주 모듈의 하위 디렉터리로 쉽게 매핑될 수 있는 대규모 모듈 프로젝트를 구성하는 데 유용합니다.

위의 increment.nu 예제는 분명히 (1) 파일 형식의 예입니다. 디렉터리 형식으로 변환해 보겠습니다.

mkdir increment mv increment.nu increment/mod.nu use increment * 41 | increment # => 42

가져온 모듈의 동작은 파일 형식을 사용하든 디렉터리 형식을 사용하든 관계없이 동일하며 경로만 변경됩니다.

노트 기술적으로는 위 디렉터리 형식을 사용하거나 use increment/mod.nu * 를 사용하여 명시적으로 가져올 수 있지만 mod.nu 를 사용할 때는 디렉터리 약어가 선호됩니다.

사용자 지정 명령에서 다루었듯이 하위 명령을 사용하면 명령을 논리적으로 그룹화할 수 있습니다. 모듈을 사용하면 다음 두 가지 방법 중 하나로 이 작업을 수행할 수 있습니다.

모든 사용자 지정 명령과 마찬가지로 명령을 "<command> <subcommand>" 로 정의하고 따옴표 안에 공백을 사용할 수 있습니다. 위에서 정의한 increment 모듈에 increment by 하위 명령을 추가해 보겠습니다.

export def main []: int -> int { $in + 1 } export def "increment by" [ amount : int ]: int -> int { $in + $amount }

그런 다음 use increment * 로 가져와 increment 명령과 increment by 하위 명령을 모두 로드할 수 있습니다.

또는 전체 increment 모듈을 가져오면 동일한 명령이 생성되므로 하위 명령을 단순히 by 라는 이름으로 정의할 수 있습니다.

export def main []: int -> int { $in + 1 } export def by [ amount : int ]: int -> int { $in + $amount }

이 모듈은 use increment (glob * 없음)를 사용하여 가져오며 동일한 increment 명령과 increment by 하위 명령을 생성합니다.

노트 아래의 추가 예제에서는 이 버전을 계속 사용할 것이므로 가져오기 패턴이 아래에서 use increment ( use increment * 대신)로 변경되었음을 확인하십시오.

하위 모듈은 다른 모듈에서 내보내는 모듈입니다. 모듈에 하위 모듈을 추가하는 방법에는 두 가지가 있습니다.

export module 사용: (a) 하위 모듈과 (b) 해당 정의를 하위 모듈의 멤버로 내보냅니다. export use 사용: (a) 하위 모듈과 (b) 해당 정의를 부모 모듈의 멤버로 내보냅니다.

차이점을 설명하기 위해 increment 예제를 하위 모듈로 사용하여 새 my-utils 모듈을 만들어 보겠습니다. 또한 자체 하위 모듈에 새 range-into-list 명령을 만들겠습니다.

새 my-utils 용 디렉터리를 만들고 increment.nu 를 그 안으로 이동합니다. mkdir my-utils # 필요에 따라 다음을 조정합니다. mv increment/mod.nu my-utils/increment.nu rm increment cd my-utils my-utils 디렉터리에서 다음 내용으로 range-into-list.nu 파일을 만듭니다. export def main []: range -> list { # 이상하게 보일 수 있지만 다음은 단지 # 범위를 목록으로 변환하는 간단한 방법입니다. each {||} } 테스트합니다. use range-into-list .nu 1 .. 5 | range-into-list | describe # => list<int> (stream) 이제 다음이 포함된 my-utils 디렉터리가 있어야 합니다. increment.nu 모듈

모듈 range-into-list.nu 모듈

다음 예제는 하위 모듈이 있는 모듈을 만드는 방법을 보여줍니다.

하위 모듈 정의의 가장 일반적인 형태는 export module 입니다.

my-utils 라는 새 모듈을 만듭니다. my-utils 디렉터리에 있으므로 mod.nu 를 만들어 정의합니다. 이 my-utils/mod.nu 버전에는 다음이 포함됩니다. export module ./increment.nu export module ./range-into-list.nu 이제 두 개의 하위 모듈이 있는 my-utils 모듈이 있습니다. 사용해 보십시오. # my-utils의 부모 디렉터리로 이동 cd .. use my-utils * 5 | increment by 4 # => 9 let file_indices = 0 .. 2 ..< 10 | range-into-list ls | select ... $file_indices # => 디렉터리의 첫 번째, 세 번째, 다섯 번째, 일곱 번째 및 아홉 번째 파일을 반환합니다.

다음 섹션으로 진행하기 전에 scope modules 를 실행하고 my-utils 모듈을 찾으십시오. 자체 명령이 없고 두 개의 하위 모듈만 있다는 점에 유의하십시오.

또는 다른 모듈에서 _정의_를 (다시) 내보낼 수 있습니다. 이것은 increment 및 range-into-list 의 명령(및 다른 정의가 있는 경우)이 my-utils 모듈 자체의 _멤버_가 된다는 점에서 첫 번째 형태와 약간 다릅니다. scope modules 명령의 출력에서 차이점을 볼 수 있습니다.

my-utils/mod.nu 를 다음으로 변경해 보겠습니다.

export use ./ increment .nu export use ./ range-into-list .nu

위와 동일한 명령을 사용하여 사용해 보십시오.

# my-utils의 부모 디렉터리로 이동 cd .. use my-utils * 5 | increment by 4 # => 9 let file_indices = 0 .. 2 ..< 10 | range-into-list ls / | sort-by modified | select ... $file_indices # => 디렉터리의 첫 번째, 세 번째, 다섯 번째, 일곱 번째 및 아홉 번째 파일을 가장 오래된 것부터 최신 것 순으로 반환합니다.

scope modules 를 다시 실행하면 하위 모듈의 모든 명령이 my-utils 모듈로 다시 내보내진다는 것을 알 수 있습니다.

팁 export module 이 권장되고 가장 일반적인 형태이지만 export use 가 필요한 모듈 설계 시나리오가 하나 있습니다. export use 는 하위 모듈에서 정의를 선택적으로 내보내는 데 사용할 수 있으며, export module 은 할 수 없는 작업입니다. 예는 추가 예제 - 하위 모듈에서 선택적 내보내기를 참조하십시오.

노트 export 없는 module 은 로컬 모듈만 정의하며 하위 모듈을 내보내지 않습니다.

사용자 지정 명령과 마찬가지로 모듈에는 help <module_name> 으로 볼 수 있는 문서가 포함될 수 있습니다. 문서는 모듈 파일의 시작 부분에 있는 일련의 주석 처리된 줄입니다. my-utils 모듈을 문서화해 보겠습니다.

# 유용한 유틸리티 함수 모음 export use ./ increment .nu export use ./ range-into-list .nu

이제 도움말을 살펴보십시오.

use my-utils * help my-utils # => 유용한 유틸리티 함수 모음

또한 increment 및 range-into-list 의 명령이 export use ... 로 다시 내보내지므로 해당 명령이 주 모듈의 도움말에도 표시된다는 점에 유의하십시오.

모듈은 export-env 를 사용하여 환경을 정의할 수 있습니다. 앞으로 모듈을 배치할 공통 디렉터리에 대한 환경 변수 내보내기로 my-utils 모듈을 확장해 보겠습니다. 이 디렉터리는 (기본적으로) 모듈 사용 - 모듈 경로에서 설명하는 $env.NU_LIB_DIRS 검색 경로에 있습니다.

# 유용한 유틸리티 함수 모음 export use ./ increment .nu export use ./ range-into-list .nu export-env { $env .NU_MODULES_DIR = ( $nu .default-config-dir | path join "scripts" ) }

이 모듈을 use 로 가져오면 export-env 블록 내부의 코드가 실행되고 해당 환경이 현재 범위에 병합됩니다.

use my-utils $env .NU_MODULES_DIR # => 디렉터리 이름 반환 cd $env .NU_MODULES_DIR

팁 --env 없이 정의된 모든 명령과 마찬가지로 모듈의 명령 및 기타 정의는 환경에 대해 자체 범위를 사용합니다. 이렇게 하면 사용자의 범위로 유출되지 않고 모듈 내부에서 변경할 수 있습니다. my-utils/mod.nu 의 맨 아래에 다음을 추가하십시오. export def examine-config-dir [] { # PWD 환경 변수 변경 cd $nu .default-config-dir ls } 이 명령을 실행하면 모듈에서 로컬로 디렉터리가 변경되지만 변경 사항은 부모 범위로 전파되지 않습니다.

노트 이 시나리오는 std/log 를 사용하는 모듈을 만들 때 일반적으로 발생합니다.

다른 환경 내에서 모듈의 환경을 가져오려고 하면 예상대로 작동하지 않을 수 있습니다. my-utils 에서 위에서 정의한 $env.NU_MODULES_DIR 중 하나인 공통 디렉터리에 대한 "바로 가기"를 만드는 새 모듈 go.nu 를 만들어 보겠습니다.

다음을 시도할 수 있습니다.

# go.nu, my-utils의 부모 디렉터리에 있음 use my-utils export def --env home [] { cd ~ } export def --env modules [] { cd $env .NU_MODULES_DIR }

그런 다음 가져옵니다.

use go .nu go home # => 작동함 go modules # => 오류: $env.NU_MODULES_DIR을 찾을 수 없습니다.

이 경우 my-utils 가 _평가_되지 않기 때문에 작동하지 않습니다. go.nu 모듈을 가져올 때만 _구문 분석_됩니다. 이렇게 하면 다른 모든 내보내기가 범위로 가져오지만 export-env 블록은 _실행_되지 않습니다.

중요 이 장의 시작 부분에서 언급했듯이 my-utils (및 해당 $env.NU_MODULES_DIR )가 이전 가져오기에서 여전히 범위에 있는 동안 이를 시도하면 예상대로 실패하지 않습니다. "정상적인" 실패를 보려면 새 셸 세션에서 테스트하십시오.

my-utils 내보낸 환경을 go.nu 모듈의 범위로 가져오려면 두 가지 옵션이 있습니다.

필요한 각 명령에서 모듈 가져오기 go home 명령 자체에 use my-utils 를 배치하면 해당 export-env 가 명령이 실행될 때 _평가_됩니다. 예시: # go.nu export def --env home [] { cd ~ } export def --env modules [] { use my-utils cd $env .NU_MODULES_DIR } go.nu 모듈의 export-env 블록 내에서 my-utils 환경 가져오기 use my-utils export-env { use my-utils [] } export def --env home [] { cd ~ } export def --env modules [] { cd $env .NU_MODULES_DIR } 위 예제에서 go.nu 는 my-utils 를 두 번 가져옵니다. 첫 번째 use my-utils 는 모듈과 해당 정의(환경 제외)를 모듈 범위로 가져옵니다. 두 번째 use my-utils [] 는 환경을 제외한 아무것도 go.nu 의 내보낸 환경 블록으로 가져오지 않습니다. go.nu 의 export-env 는 모듈을 처음 가져올 때 실행되므로 use my-utils [] 도 평가됩니다.

첫 번째 방법은 my-utils 환경을 go.nu 모듈의 범위 내에 유지한다는 점에 유의하십시오. 반면에 두 번째 방법은 my-utils 환경을 사용자 범위로 다시 내보냅니다.

.nu 파일은 모듈 디렉터리와 동일한 이름을 가질 수 없습니다(예: spam/spam.nu ). 이름이 두 번 정의되는 모호한 조건이 생성되기 때문입니다. 이것은 위에서 설명한 명령이 부모와 동일한 이름을 가질 수 없는 상황과 유사합니다.

중요 Windows의 누셸은 경로 구분 기호로 슬래시와 백슬래시를 모두 지원합니다. 그러나 모든 플랫폼에서 작동하도록 하려면 모듈에서 슬래시 / 만 사용하는 것이 좋습니다.

위에서 언급했듯이 export 키워드가 없는 모듈의 정의는 모듈의 범위에서만 액세스할 수 있습니다.

설명하기 위해 새 모듈 is-alphanumeric.nu 를 만듭니다. 이 모듈 내에서 str is-alphanumeric 명령을 만듭니다. 문자열의 문자 중 영숫자가 아닌 문자가 있으면 false 를 반환합니다.

# is-alphanumeric.nu def alpha-num-range [] { [ ... ( seq char 'a' 'z' ) ... ( seq char 'A' 'Z' ) ... ( seq 0 9 | each { into string }) ] } export def "str is-alphanumeric" []: string -> bool { if ( $in == '' ) { false } else { let chars = ( split chars ) $chars | all {| char | $char in ( alpha-num-range )} } }

이 모듈에는 alpha-num-range 와 str is-alphanumeric 라는 두 가지 정의가 있지만 두 번째만 내보내집니다.

use is-alphanumeric .nu * 'Word' | str is-alphanumeric # => true 'Some punctuation?!' | str is-alphanumeric # => false 'a' in ( alpha-num-range ) # => Error: # => help: `alpha-num-range` is neither a Nushell built-in or a known external command

노트 다음은 드문 사용 사례이지만 이 기술은 표준 라이브러리에서 dirs 명령과 해당 별칭을 별도로 사용할 수 있도록 하는 데 사용됩니다.

위의 하위 모듈 섹션에서 언급했듯이 export use 만 하위 모듈에서 정의를 선택적으로 내보낼 수 있습니다.

설명하기 위해 위 go.nu 모듈 예제의 수정된 형식을 my-utils 에 추가해 보겠습니다.

# go.nu, my-utils 디렉터리에 있음 export def --env home [] { cd ~ } export def --env modules [] { cd ( $nu .default-config-dir | path join "scripts" ) } export alias h = home export alias m = modules

이 go.nu 에는 원본과 다음과 같은 변경 사항이 포함되어 있습니다.

이제 my-utils 의 하위 모듈이 되므로 my-utils 모드에 의존하지 않습니다.

의 하위 모듈이 되므로 모드에 의존하지 않습니다. "바로 가기" 별칭을 추가합니다. h : 홈 디렉터리로 이동합니다( go home 의 별칭). m : 모듈 디렉터리로 이동합니다( go modules 의 별칭).

사용자는 다음을 사용하여 별칭만 가져올 수 있습니다.

use my-utils/ go .nu [ h, m ]

그러나 go.nu 가 my-utils 의 하위 모듈이 되도록 하고 싶다고 가정해 보겠습니다. 사용자가 my-utils 를 가져올 때 별칭이 아닌 명령만 가져와야 합니다. my-utils/mod.nu 를 편집하고 다음을 추가합니다.

export use ./ go .nu [ home, modules ]

거의 작동합니다. home 및 modules 를 선택적으로 내보내지만 별칭은 내보내지 않습니다. 그러나 go 접두사 없이 그렇게 합니다. 예시:

use my-utils * home # => 작동함 go home # => 오류: 명령을 찾을 수 없음

go home 및 go modules 로 내보내려면 my-utils/mod.nu 를 다음과 같이 변경하십시오.

# 기존 `export use`를 다음으로 바꿉니다. export module go { export use ./ go .nu [ home, modules ] }

이렇게 하면 go home 및 go modules 에 대해 선택적으로 (다시) 내보낸 정의가 있는 my-utils 에 새 내보낸 하위 모듈 go 가 생성됩니다.