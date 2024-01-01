모듈 만들기
중요
아래 예제를 진행할 때 각 모듈 또는 명령의 업데이트된 버전을 가져오기 전에 새 셸을 시작하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 이전 가져오기의 정의로 인한 혼동을 줄이는 데 도움이 됩니다.
개요
모듈(및 아래에서 다룰 하위 모듈)은 다음 두 가지 방법 중 하나로 만들어집니다.
- 가장 일반적으로 모듈에서 내보낼 정의의
export문 시리즈가 있는 파일을 만들어 사용합니다.
- 모듈 내의 하위 모듈의 경우
module명령을 사용합니다.
팁
module 명령을 사용하여 명령줄에서 직접 모듈을 만들 수 있지만, 재사용성을 위해 모듈 정의를 파일에 저장하는 것이 훨씬 더 유용하고 일반적입니다.
모듈 파일은 다음 중 하나일 수 있습니다.
mod.nu라는 파일, 이 경우 해당 _디렉터리_가 모듈 이름이 됩니다.
- 다른
<module_name>.nu파일, 이 경우 파일 이름이 모듈 이름이 됩니다.
간단한 모듈 예제
다음 내용으로
inc.nu라는 파일을 만듭니다.
export def increment []: int -> int {
$in + 1
}
이것은 모듈입니다! 이제 가져와서
increment 명령을 사용할 수 있습니다.
use inc.nu *
5 | increment
# => 6
물론 다른 사람도 모듈을 사용할 수 있도록 이와 같은 파일을 쉽게 배포할 수 있습니다.
내보내기
위의 기본 모듈 개요에서 모듈에서 사용할 수 있는 정의 유형을 간략하게 다루었습니다. 이것이 최종 사용자에게는 충분한 설명일 수 있지만 모듈 작성자는 다음을 위해 내보내기 정의를 만드는 _방법_을 알아야 합니다.
- 명령 (
export def)
- 별칭 (
export alias)
- 상수 (
export const)
- 알려진 외부 명령 (
export extern)
- 하위 모듈 (
export module)
- 다른 모듈에서 가져온 기호 (
export use)
- 환경 설정 (
export-env)
팁
export(또는 환경 변수의 경우
export-env)로 표시된 정의만 모듈을 가져올 때 액세스할 수 있습니다.
export로 표시되지 않은 정의는 모듈 내부에서만 볼 수 있습니다. 일부 언어에서는 이를 "비공개" 또는 "로컬" 정의라고 합니다. 예는 아래 추가 예제에서 찾을 수 있습니다.
main 내보내기
중요
내보내기는 모듈 자체와 동일한 이름을 가질 수 없습니다.
위의 기본 예제에서
increment라는 명령이 있는
inc라는 모듈이 있었습니다. 그러나 해당 파일의 이름을
increment.nu로 바꾸면 가져오기에 실패합니다.
mv inc.nu increment.nu
use increment.nu *
# => Error: nu::parser::named_as_module
# => ...
# => help: Module increment can't export command named
# => the same as the module. Either change the module
# => name, or export `main` command.
오류 메시지에서 친절하게 언급했듯이 내보내기 이름을
main으로 바꾸면 가져올 때 모듈 이름이 됩니다.
increment.nu 파일을 편집합니다.
export def main []: int -> int {
$in + 1
}
이제 예상대로 작동합니다.
use ./increment.nu
2024 | increment
# => 2025
노트
main은
export def 및
export extern 정의 모두에 사용할 수 있습니다.
팁
main 정의는 다음 경우에 가져옵니다.
- 전체 모듈을
use <module>또는
use <module.nu>로 가져옵니다.
*glob를 사용하여 모듈의 모든 정의를 가져옵니다(예:
use <module> *등).
main정의를
use <module> main,
use <module> [main]등으로 명시적으로 가져옵니다.
반대로 다음 형식은
main 정의를 가져오지 않습니다.
use <module> <other_definition>
# 또는
use <module> [ <other_definitions> ]
노트
또한
main은 내보내기 여부에 관계없이 스크립트 파일에서 사용될 때 특별한 동작을 합니다. 자세한 내용은 스크립트 장을 참조하십시오.
모듈 파일
위의 개요에서 간략하게 언급했듯이 모듈은 다음 중 하나로 만들 수 있습니다.
<module_name>.nu: "파일 형식" - 간단한 모듈에 유용합니다.
<module_name>/mod.nu: "디렉터리 형식" - 하위 모듈이 주 모듈의 하위 디렉터리로 쉽게 매핑될 수 있는 대규모 모듈 프로젝트를 구성하는 데 유용합니다.
위의
increment.nu 예제는 분명히 (1) 파일 형식의 예입니다. 디렉터리 형식으로 변환해 보겠습니다.
mkdir increment
mv increment.nu increment/mod.nu
use increment *
41 | increment
# => 42
가져온 모듈의 동작은 파일 형식을 사용하든 디렉터리 형식을 사용하든 관계없이 동일하며 경로만 변경됩니다.
노트
기술적으로는 위 디렉터리 형식을 사용하거나
use increment/mod.nu *를 사용하여 명시적으로 가져올 수 있지만
mod.nu를 사용할 때는 디렉터리 약어가 선호됩니다.
하위 명령
사용자 지정 명령에서 다루었듯이 하위 명령을 사용하면 명령을 논리적으로 그룹화할 수 있습니다. 모듈을 사용하면 다음 두 가지 방법 중 하나로 이 작업을 수행할 수 있습니다.
- 모든 사용자 지정 명령과 마찬가지로 명령을
"<command> <subcommand>"로 정의하고 따옴표 안에 공백을 사용할 수 있습니다. 위에서 정의한
increment모듈에
increment by하위 명령을 추가해 보겠습니다.
export def main []: int -> int {
$in + 1
}
export def "increment by" [amount: int]: int -> int {
$in + $amount
}
그런 다음
use increment *로 가져와
increment 명령과
increment by 하위 명령을 모두 로드할 수 있습니다.
- 또는 전체
increment모듈을 가져오면 동일한 명령이 생성되므로 하위 명령을 단순히
by라는 이름으로 정의할 수 있습니다.
export def main []: int -> int {
$in + 1
}
export def by [amount: int]: int -> int {
$in + $amount
}
이 모듈은
use increment(glob
* 없음)를 사용하여 가져오며 동일한
increment 명령과
increment by 하위 명령을 생성합니다.
노트
아래의 추가 예제에서는 이 버전을 계속 사용할 것이므로 가져오기 패턴이 아래에서
use increment(
use increment * 대신)로 변경되었음을 확인하십시오.
하위 모듈
하위 모듈은 다른 모듈에서 내보내는 모듈입니다. 모듈에 하위 모듈을 추가하는 방법에는 두 가지가 있습니다.
export module사용: (a) 하위 모듈과 (b) 해당 정의를 하위 모듈의 멤버로 내보냅니다.
export use사용: (a) 하위 모듈과 (b) 해당 정의를 부모 모듈의 멤버로 내보냅니다.
차이점을 설명하기 위해
increment 예제를 하위 모듈로 사용하여 새
my-utils 모듈을 만들어 보겠습니다. 또한 자체 하위 모듈에 새
range-into-list 명령을 만들겠습니다.
새
my-utils용 디렉터리를 만들고
increment.nu를 그 안으로 이동합니다.
mkdir my-utils # 필요에 따라 다음을 조정합니다. mv increment/mod.nu my-utils/increment.nu rm increment cd my-utils
my-utils디렉터리에서 다음 내용으로
range-into-list.nu파일을 만듭니다.
export def main []: range -> list { # 이상하게 보일 수 있지만 다음은 단지 # 범위를 목록으로 변환하는 간단한 방법입니다. each {||} }
테스트합니다.
use range-into-list.nu 1..5 | range-into-list | describe # => list<int> (stream)
이제 다음이 포함된
my-utils디렉터리가 있어야 합니다.
increment.nu모듈
range-into-list.nu모듈
다음 예제는 하위 모듈이 있는 모듈을 만드는 방법을 보여줍니다.
예제:
export module이 있는 하위 모듈
하위 모듈 정의의 가장 일반적인 형태는
export module입니다.
my-utils라는 새 모듈을 만듭니다.
my-utils디렉터리에 있으므로
mod.nu를 만들어 정의합니다. 이
my-utils/mod.nu버전에는 다음이 포함됩니다.
export module ./increment.nu export module ./range-into-list.nu
이제 두 개의 하위 모듈이 있는
my-utils모듈이 있습니다. 사용해 보십시오.
# my-utils의 부모 디렉터리로 이동 cd .. use my-utils * 5 | increment by 4 # => 9 let file_indices = 0..2..<10 | range-into-list ls | select ...$file_indices # => 디렉터리의 첫 번째, 세 번째, 다섯 번째, 일곱 번째 및 아홉 번째 파일을 반환합니다.
다음 섹션으로 진행하기 전에
scope modules를 실행하고
my-utils 모듈을 찾으십시오. 자체 명령이 없고 두 개의 하위 모듈만 있다는 점에 유의하십시오.
예제:
export use가 있는 하위 모듈
또는 다른 모듈에서 _정의_를 (다시) 내보낼 수 있습니다. 이것은
increment 및
range-into-list의 명령(및 다른 정의가 있는 경우)이
my-utils 모듈 자체의 _멤버_가 된다는 점에서 첫 번째 형태와 약간 다릅니다.
scope modules 명령의 출력에서 차이점을 볼 수 있습니다.
my-utils/mod.nu를 다음으로 변경해 보겠습니다.
export use ./increment.nu
export use ./range-into-list.nu
위와 동일한 명령을 사용하여 사용해 보십시오.
# my-utils의 부모 디렉터리로 이동
cd ..
use my-utils *
5 | increment by 4
# => 9
let file_indices = 0..2..<10 | range-into-list
ls / | sort-by modified | select ...$file_indices
# => 디렉터리의 첫 번째, 세 번째, 다섯 번째, 일곱 번째 및 아홉 번째 파일을 가장 오래된 것부터 최신 것 순으로 반환합니다.
scope modules를 다시 실행하면 하위 모듈의 모든 명령이
my-utils 모듈로 다시 내보내진다는 것을 알 수 있습니다.
팁
export module이 권장되고 가장 일반적인 형태이지만
export use가 필요한 모듈 설계 시나리오가 하나 있습니다.
export use는 하위 모듈에서 정의를 선택적으로 내보내는 데 사용할 수 있으며,
export module은 할 수 없는 작업입니다. 예는 추가 예제 - 하위 모듈에서 선택적 내보내기를 참조하십시오.
노트
export 없는
module은 로컬 모듈만 정의하며 하위 모듈을 내보내지 않습니다.
모듈 문서화
사용자 지정 명령과 마찬가지로 모듈에는
help <module_name>으로 볼 수 있는 문서가 포함될 수 있습니다. 문서는 모듈 파일의 시작 부분에 있는 일련의 주석 처리된 줄입니다.
my-utils 모듈을 문서화해 보겠습니다.
# 유용한 유틸리티 함수 모음
export use ./increment.nu
export use ./range-into-list.nu
이제 도움말을 살펴보십시오.
use my-utils *
help my-utils
# => 유용한 유틸리티 함수 모음
또한
increment 및
range-into-list의 명령이
export use ...로 다시 내보내지므로 해당 명령이 주 모듈의 도움말에도 표시된다는 점에 유의하십시오.
환경 변수
모듈은
export-env를 사용하여 환경을 정의할 수 있습니다. 앞으로 모듈을 배치할 공통 디렉터리에 대한 환경 변수 내보내기로
my-utils 모듈을 확장해 보겠습니다. 이 디렉터리는 (기본적으로) 모듈 사용 - 모듈 경로에서 설명하는
$env.NU_LIB_DIRS 검색 경로에 있습니다.
# 유용한 유틸리티 함수 모음
export use ./increment.nu
export use ./range-into-list.nu
export-env {
$env.NU_MODULES_DIR = ($nu.default-config-dir | path join "scripts")
}
이 모듈을
use로 가져오면
export-env 블록 내부의 코드가 실행되고 해당 환경이 현재 범위에 병합됩니다.
use my-utils
$env.NU_MODULES_DIR
# => 디렉터리 이름 반환
cd $env.NU_MODULES_DIR
팁
--env 없이 정의된 모든 명령과 마찬가지로 모듈의 명령 및 기타 정의는 환경에 대해 자체 범위를 사용합니다. 이렇게 하면 사용자의 범위로 유출되지 않고 모듈 내부에서 변경할 수 있습니다.
my-utils/mod.nu의 맨 아래에 다음을 추가하십시오.
export def examine-config-dir [] {
# PWD 환경 변수 변경
cd $nu.default-config-dir
ls
}
이 명령을 실행하면 모듈에서 로컬로 디렉터리가 변경되지만 변경 사항은 부모 범위로 전파되지 않습니다.
주의 사항
export-env는
use 호출이 _평가_될 때만 실행됩니다.
노트
이 시나리오는
std/log를 사용하는 모듈을 만들 때 일반적으로 발생합니다.
다른 환경 내에서 모듈의 환경을 가져오려고 하면 예상대로 작동하지 않을 수 있습니다.
my-utils에서 위에서 정의한
$env.NU_MODULES_DIR 중 하나인 공통 디렉터리에 대한 "바로 가기"를 만드는 새 모듈
go.nu를 만들어 보겠습니다.
다음을 시도할 수 있습니다.
# go.nu, my-utils의 부모 디렉터리에 있음
use my-utils
export def --env home [] {
cd ~
}
export def --env modules [] {
cd $env.NU_MODULES_DIR
}
그런 다음 가져옵니다.
use go.nu
go home
# => 작동함
go modules
# => 오류: $env.NU_MODULES_DIR을 찾을 수 없습니다.
이 경우
my-utils가 _평가_되지 않기 때문에 작동하지 않습니다.
go.nu 모듈을 가져올 때만 _구문 분석_됩니다. 이렇게 하면 다른 모든 내보내기가 범위로 가져오지만
export-env 블록은 _실행_되지 않습니다.
중요
이 장의 시작 부분에서 언급했듯이
my-utils(및 해당
$env.NU_MODULES_DIR)가 이전 가져오기에서 여전히 범위에 있는 동안 이를 시도하면 예상대로 실패하지 않습니다. "정상적인" 실패를 보려면 새 셸 세션에서 테스트하십시오.
my-utils 내보낸 환경을
go.nu 모듈의 범위로 가져오려면 두 가지 옵션이 있습니다.
필요한 각 명령에서 모듈 가져오기
go home명령 자체에
use my-utils를 배치하면 해당
export-env가 명령이 실행될 때 _평가_됩니다. 예시:
# go.nu export def --env home [] { cd ~ } export def --env modules [] { use my-utils cd $env.NU_MODULES_DIR }
go.nu모듈의
export-env블록 내에서
my-utils환경 가져오기
use my-utils export-env { use my-utils [] } export def --env home [] { cd ~ } export def --env modules [] { cd $env.NU_MODULES_DIR }
위 예제에서
go.nu는
my-utils를 두 번 가져옵니다.
- 첫 번째
use my-utils는 모듈과 해당 정의(환경 제외)를 모듈 범위로 가져옵니다.
- 두 번째
use my-utils []는 환경을 제외한 아무것도
go.nu의 내보낸 환경 블록으로 가져오지 않습니다.
go.nu의
export-env는 모듈을 처음 가져올 때 실행되므로
use my-utils []도 평가됩니다.
- 첫 번째
첫 번째 방법은
my-utils 환경을
go.nu 모듈의 범위 내에 유지한다는 점에 유의하십시오. 반면에 두 번째 방법은
my-utils 환경을 사용자 범위로 다시 내보냅니다.
모듈 파일과 명령은 부모 모듈의 이름을 따서 명명할 수 없습니다.
.nu 파일은 모듈 디렉터리와 동일한 이름을 가질 수 없습니다(예:
spam/spam.nu). 이름이 두 번 정의되는 모호한 조건이 생성되기 때문입니다. 이것은 위에서 설명한 명령이 부모와 동일한 이름을 가질 수 없는 상황과 유사합니다.
Windows 경로 구문
중요
Windows의 누셸은 경로 구분 기호로 슬래시와 백슬래시를 모두 지원합니다. 그러나 모든 플랫폼에서 작동하도록 하려면 모듈에서 슬래시
/만 사용하는 것이 좋습니다.
추가 예제
로컬 정의
위에서 언급했듯이
export 키워드가 없는 모듈의 정의는 모듈의 범위에서만 액세스할 수 있습니다.
설명하기 위해 새 모듈
is-alphanumeric.nu를 만듭니다. 이 모듈 내에서
str is-alphanumeric 명령을 만듭니다. 문자열의 문자 중 영숫자가 아닌 문자가 있으면
false를 반환합니다.
# is-alphanumeric.nu
def alpha-num-range [] {
[
...(seq char 'a' 'z')
...(seq char 'A' 'Z')
...(seq 0 9 | each { into string })
]
}
export def "str is-alphanumeric" []: string -> bool {
if ($in == '') {
false
} else {
let chars = (split chars)
$chars | all {|char| $char in (alpha-num-range)}
}
}
이 모듈에는
alpha-num-range와
str is-alphanumeric라는 두 가지 정의가 있지만 두 번째만 내보내집니다.
use is-alphanumeric.nu *
'Word' | str is-alphanumeric
# => true
'Some punctuation?!' | str is-alphanumeric
# => false
'a' in (alpha-num-range)
# => Error:
# => help: `alpha-num-range` is neither a Nushell built-in or a known external command
하위 모듈에서 선택적 내보내기
노트
다음은 드문 사용 사례이지만 이 기술은 표준 라이브러리에서
dirs 명령과 해당 별칭을 별도로 사용할 수 있도록 하는 데 사용됩니다.
위의 하위 모듈 섹션에서 언급했듯이
export use만 하위 모듈에서 정의를 선택적으로 내보낼 수 있습니다.
설명하기 위해 위
go.nu 모듈 예제의 수정된 형식을
my-utils에 추가해 보겠습니다.
# go.nu, my-utils 디렉터리에 있음
export def --env home [] {
cd ~
}
export def --env modules [] {
cd ($nu.default-config-dir | path join "scripts")
}
export alias h = home
export alias m = modules
이
go.nu에는 원본과 다음과 같은 변경 사항이 포함되어 있습니다.
- 이제
my-utils의 하위 모듈이 되므로
my-utils모드에 의존하지 않습니다.
- "바로 가기" 별칭을 추가합니다.
h: 홈 디렉터리로 이동합니다(
go home의 별칭).
m: 모듈 디렉터리로 이동합니다(
go modules의 별칭).
사용자는 다음을 사용하여 별칭만 가져올 수 있습니다.
use my-utils/go.nu [h, m]
그러나
go.nu가
my-utils의 하위 모듈이 되도록 하고 싶다고 가정해 보겠습니다. 사용자가
my-utils를 가져올 때 별칭이 아닌 명령만 가져와야 합니다.
my-utils/mod.nu를 편집하고 다음을 추가합니다.
export use ./go.nu [home, modules]
거의 작동합니다.
home 및
modules를 선택적으로 내보내지만 별칭은 내보내지 않습니다. 그러나
go 접두사 없이 그렇게 합니다. 예시:
use my-utils *
home
# => 작동함
go home
# => 오류: 명령을 찾을 수 없음
go home 및
go modules로 내보내려면
my-utils/mod.nu를 다음과 같이 변경하십시오.
# 기존 `export use`를 다음으로 바꿉니다.
export module go {
export use ./go.nu [home, modules]
}
이렇게 하면
go home 및
go modules에 대해 선택적으로 (다시) 내보낸 정의가 있는
my-utils에 새 내보낸 하위 모듈
go가 생성됩니다.
use my-utils *
# => 예상대로:
go home
# => 작동함
home
# => 오류: 명령을 찾을 수 없음