누셸은 데이터를 정렬하는 여러 가지 방법을 제공하며, 어떤 방법을 사용할지는 문제와 작업 중인 데이터 종류에 따라 다릅니다. 데이터를 정렬하려는 몇 가지 방법을 살펴보겠습니다.

기본 목록을 정렬하는 것은 예상대로 작동합니다.

[ 9 3 8 1 4 6 ] | sort # => ╭───┬───╮ # => │ 0 │ 1 │ # => │ 1 │ 3 │ # => │ 2 │ 4 │ # => │ 3 │ 6 │ # => │ 4 │ 8 │ # => │ 5 │ 9 │ # => ╰───┴───╯

그러나 형식을 결합하기 시작하면 상황이 조금 더 복잡해집니다. 예를 들어, 숫자 와 문자열이 포함된 목록이 있는 경우 어떻게 되는지 보겠습니다.

[ "hello" 4 9 2 1 "foobar" 8 6 ] | sort # => ╭───┬────────╮ # => │ 0 │ 1 │ # => │ 1 │ 2 │ # => │ 2 │ 4 │ # => │ 3 │ 6 │ # => │ 4 │ 8 │ # => │ 5 │ 9 │ # => │ 6 │ foobar │ # => │ 7 │ hello │ # => ╰───┴────────╯

숫자는 순서대로 정렬되고 문자열은 목록 끝으로 정렬되며 순서대로 정렬되는 것을 볼 수 있습니다. 다른 프로그래밍 언어에서 온 경우 이것이 예상과 다를 수 있습니다. 누셸에서는 일반적으로 데이터는 항상 오류 없이 정렬될 수 있습니다.

팁 다른 유형이 포함된 정렬이 오류를 발생시키기를 원하는 경우 엄격한 정렬을 참조하십시오.

누셸의 정렬은 또한 안정적이므로 동일한 값은 서로에 대한 원래 순서를 유지합니다. 이것은 대소문자를 구분하지 않는 정렬 옵션을 사용하여 여기에 설명되어 있습니다.

[ "foo" "FOO" "BAR" "bar" ] | sort - i # => ╭───┬─────╮ # => │ 0 │ BAR │ # => │ 1 │ bar │ # => │ 2 │ foo │ # => │ 3 │ FOO │ # => ╰───┴─────╯

이 정렬은 대소문자를 구분하지 않으므로 foo 와 FOO 는 서로 동일한 것으로 간주되며 bar 와 BAR 도 마찬가지입니다. 결과적으로 대문자 BAR 는 입력에서 대문자 BAR 가 소문자 bar 앞에 오기 때문에 소문자 bar 앞에 옵니다. 마찬가지로 소문자 foo 는 입력과 결과 모두에서 대문자 FOO 앞에 옵니다.

레코드는 키와 값의 두 가지 방법으로 정렬할 수 있습니다. 기본적으로 레코드를 sort 에 전달하면 키 순서로 정렬됩니다.

{ x : 123 , a : hello ! , foo: bar } | sort # => ╭─────┬────────╮ # => │ a │ hello! │ # => │ foo │ bar │ # => │ x │ 123 │ # => ╰─────┴────────╯

대신 값 순서로 정렬하려면 -v 플래그를 사용하십시오.

{ x : 123 , a : hello ! foo: bar } | sort - v # => ╭─────┬────────╮ # => │ x │ 123 │ # => │ foo │ bar │ # => │ a │ hello! │ # => ╰─────┴────────╯

테이블 행은 열 순서대로 행을 비교하여 정렬됩니다. 두 행의 첫 번째 열 값이 같으면 두 번째 열로 정렬됩니다. 행이 다르게 정렬되거나 모든 열이 같을 때까지 반복됩니다.

let items = [ { id : 100 , quantity : 10 , price : 5 } { id : 100 , quantity : 5 , price : 8 } { id : 100 , quantity : 5 , price : 1 } ] $items | sort # => ╭───┬─────┬──────────┬───────╮ # => │ # │ id │ quantity │ price │ # => ├───┼─────┼──────────┼───────┤ # => │ 0 │ 100 │ 5 │ 1 │ # => │ 1 │ 100 │ 5 │ 8 │ # => │ 2 │ 100 │ 10 │ 5 │ # => ╰───┴─────┴──────────┴───────╯

이 예제에서 모든 항목의 id 열은 동일합니다. 그런 다음 수량이 5 인 두 항목이 수량이 10 인 항목보다 먼저 정렬됩니다. 마지막으로 가격이 1 인 item 이 가격이 8 인 항목보다 먼저 정렬됩니다.

테이블과 같은 더 복잡한 유형을 정렬하려면 sort-by 명령을 사용할 수 있습니다. sort-by 는 셀 경로별로 입력을 정렬할 수 있습니다.

다음은 파일 크기별로 정렬된 예제 디렉터리입니다.

ls | sort-by size # => ╭───┬─────────────────────┬──────┬──────────┬────────────────╮ # => │ # │ name │ type │ size │ modified │ # => ├───┼─────────────────────┼──────┼──────────┼────────────────┤ # => │ 0 │ my-secret-plans.txt │ file │ 100 B │ 10 minutes ago │ # => │ 1 │ shopping_list.txt │ file │ 100 B │ 2 months ago │ # => │ 2 │ myscript.nu │ file │ 1.1 KiB │ 2 weeks ago │ # => │ 3 │ bigfile.img │ file │ 10.0 MiB │ 3 weeks ago │ # => ╰───┴─────────────────────┴──────┴──────────┴────────────────╯

sort-by 에 여러 셀 경로를 제공할 수도 있으며, 그러면 우선 순위 순서대로 각 셀 경로별로 정렬됩니다. 여러 셀 경로를 제공하는 것을 값이 같은 요소에 대한 "동점자"로 생각할 수 있습니다. 먼저 크기별로 정렬한 다음 수정 시간별로 정렬해 보겠습니다.

ls | sort-by size modified # => ╭───┬─────────────────────┬──────┬──────────┬────────────────╮ # => │ # │ name │ type │ size │ modified │ # => ├───┼─────────────────────┼──────┼──────────┼────────────────┤ # => │ 0 │ shopping_list.txt │ file │ 100 B │ 2 months ago │ # => │ 1 │ my-secret-plans.txt │ file │ 100 B │ 10 minutes ago │ # => │ 2 │ myscript.nu │ file │ 1.1 KiB │ 2 weeks ago │ # => │ 3 │ bigfile.img │ file │ 10.0 MiB │ 3 weeks ago │ # => ╰───┴─────────────────────┴──────┴──────────┴────────────────╯

이번에는 shopping_list.txt 가 my-secret-plans.txt 보다 수정 시간이 더 빠르기 때문에 먼저 나오고, 두 개의 더 큰 파일은 .txt 파일 뒤에 정렬된 상태로 유지됩니다.

또한 더 복잡한 셀 경로를 사용하여 중첩된 데이터를 정렬할 수 있습니다.

let cities = [ { name : 'New York' , info : { established : 1624 , population : 18_819_000 } } { name : 'Kyoto' , info : { established : 794 , population : 37_468_000 } } { name : 'São Paulo' , info : { established : 1554 , population : 21_650_000 } } ] $cities | sort-by info.established # => ╭───┬───────────┬────────────────────────────╮ # => │ # │ name │ info │ # => ├───┼───────────┼────────────────────────────┤ # => │ 0 │ Kyoto │ ╭─────────────┬──────────╮ │ # => │ │ │ │ established │ 794 │ │ # => │ │ │ │ population │ 37468000 │ │ # => │ │ │ ╰─────────────┴──────────╯ │ # => │ 1 │ São Paulo │ ╭─────────────┬──────────╮ │ # => │ │ │ │ established │ 1554 │ │ # => │ │ │ │ population │ 21650000 │ │ # => │ │ │ ╰─────────────┴──────────╯ │ # => │ 2 │ New York │ ╭─────────────┬──────────╮ │ # => │ │ │ │ established │ 1624 │ │ # => │ │ │ │ population │ 18819000 │ │ # => │ │ │ ╰─────────────┴──────────╯ │ # => ╰───┴───────────┴────────────────────────────╯

때로는 "증가" 또는 "감소"보다 더 복잡한 방식으로 데이터를 정렬하는 것이 유용합니다. 셀 경로와 함께 sort-by 를 사용하는 대신 클로저를 제공할 수 있으며, 이는 기본 데이터를 변경하지 않고 각 값을 정렬 키로 변환합니다. 다음은 평균 성적별로 과제 목록을 정렬하려는 키 클로저의 예입니다.

let assignments = [ { name : 'Homework 1' , grades : [ 97 89 86 92 89 ] } { name : 'Homework 2' , grades : [ 91 100 60 82 91 ] } { name : 'Exam 1' , grades : [ 78 88 78 53 90 ] } { name : 'Project' , grades : [ 92 81 82 84 83 ] } ] $assignments | sort-by { get grades | math avg } # => ╭───┬────────────┬───────────────────────╮ # => │ # │ name │ grades │ # => ├───┼────────────┼───────────────────────┤ # => │ 0 │ Exam 1 │ [78, 88, 78, 53, 90] │ # => │ 1 │ Project │ [92, 81, 82, 84, 83] │ # => │ 2 │ Homework 2 │ [91, 100, 60, 82, 91] │ # => │ 3 │ Homework 1 │ [97, 89, 86, 92, 89] │ # => ╰───┴────────────┴───────────────────────╯

값은 키 클로저의 파이프라인 입력으로 전달되지만 매개변수로 사용할 수도 있습니다.

let weight = { alpha : 10 , beta : 5 , gamma : 3 } [ alpha gamma beta gamma alpha ] | sort-by {| val | $weight | get $val } # => ╭───┬───────╮ # => │ 0 │ gamma │ # => │ 1 │ gamma │ # => │ 2 │ beta │ # => │ 3 │ alpha │ # => │ 4 │ alpha │ # => ╰───┴───────╯

키 클로저 외에도 sort-by 는 사용자 지정 정렬 순서를 지정하는 클로저도 지원합니다. --custom 또는 -c 플래그는 sort-by 에게 클로저를 사용자 지정 정렬 클로저로 해석하도록 지시합니다. 사용자 지정 정렬 클로저에는 두 개의 매개변수가 있으며 부울을 반환합니다. 클로저는 첫 번째 매개변수가 정렬 순서에서 두 번째 매개변수보다 앞에 오면 true 를 반환해야 합니다.

간단한 예로, 셀 경로 정렬을 사용자 지정 정렬로 다시 작성할 수 있습니다. 이것은 " $a.size 가 $b.size 보다 작으면 정렬 순서에서 a 가 b 보다 앞에 와야 합니다"라고 읽을 수 있습니다.

ls | sort-by - c {| a , b | $a.size < $b.size } # => ╭───┬─────────────────────┬──────┬──────────┬────────────────╮ # => │ # │ name │ type │ size │ modified │ # => ├───┼─────────────────────┼──────┼──────────┼────────────────┤ # => │ 0 │ my-secret-plans.txt │ file │ 100 B │ 10 minutes ago │ # => │ 1 │ shopping_list.txt │ file │ 100 B │ 2 months ago │ # => │ 2 │ myscript.nu │ file │ 1.1 KiB │ 2 weeks ago │ # => │ 3 │ bigfile.img │ file │ 10.0 MiB │ 3 weeks ago │ # => ╰───┴─────────────────────┴──────┴──────────┴────────────────╯