누셸에서는 누셸 언어로 스크립트를 작성하고 실행할 수 있습니다. 스크립트를 실행하려면 nu 명령줄 응용 프로그램에 인수로 전달할 수 있습니다.

nu myscript.nu

이렇게 하면 새 Nu 인스턴스에서 스크립트가 완료될 때까지 실행됩니다. source 를 사용하여 현재 Nu 인스턴스 내에서 스크립트를 실행할 수도 있습니다.

source myscript.nu

예제 스크립트 파일을 살펴보겠습니다.

# myscript.nu def greet [ name ] { [ "hello" $name ] } greet "world"

스크립트 파일은 사용자 지정 명령에 대한 정의와 사용자 지정 명령이 정의된 후 실행될 주 스크립트 자체를 정의합니다.

위 예제에서 greet 는 먼저 누셸 인터프리터에 의해 정의됩니다. 이를 통해 나중에 이 정의를 호출할 수 있습니다. 위를 다음과 같이 작성할 수도 있습니다.

greet "world" def greet [ name ] { [ "hello" $name ] }

정의가 정의를 호출하는 스크립트 부분보다 먼저 와야 한다는 요구 사항은 없으므로 편안하게 느끼는 곳에 배치할 수 있습니다.

스크립트에서 정의는 먼저 실행됩니다. 이를 통해 스크립트의 호출을 사용하여 정의를 호출할 수 있습니다.

정의가 실행된 후 스크립트 파일의 맨 위에서 시작하여 각 명령 그룹을 차례로 실행합니다.

누셸이 코드 줄을 어떻게 보는지 더 잘 이해하기 위해 예제 스크립트를 살펴보겠습니다.

a b ; c | d

이 스크립트가 실행되면 누셸은 먼저 a 명령을 완료될 때까지 실행하고 그 결과를 봅니다. 다음으로 누셸은 "세미콜론" 섹션의 규칙에 따라 b; c | d 를 실행합니다.

스크립트 파일에는 선택적으로 특수 "main" 명령이 포함될 수 있습니다. main 은 다른 Nu 코드가 실행된 후에 실행되며 주로 스크립트에서 위치 매개변수 및 플래그를 허용하는 데 사용됩니다. 스크립트 이름 뒤에 스크립트에 인수를 전달할 수 있습니다( nu <script name> <script args> ).

예시:

# myscript.nu def main [ x : int ] { $x + 10 }

nu myscript.nu 100 # => 110

기본적으로 스크립트에 제공된 인수는 Type::Any 유형으로 해석됩니다. 즉, 특정 데이터 유형에 국한되지 않고 스크립트 실행 중에 사용 가능한 데이터 유형 중 하나에 맞는 것으로 동적으로 해석될 수 있습니다.

이전 예제에서 main [x: int] 는 인수 x가 정수 데이터 유형을 가져야 함을 나타냅니다. 그러나 인수가 명시적으로 유형이 지정되지 않은 경우 명백한 데이터 유형에 따라 구문 분석됩니다.

예시:

# implicit_type.nu def main [ x ] { $"Hello ( $x | describe ) ( $x )" } # explicit_type.nu def main [ x : string ] { $"Hello ( $x | describe ) ( $x )" }

nu implicit_type.nu +1 # => Hello int 1 nu explicit_type.nu +1 # => Hello string +1

스크립트에는 예를 들어 run 또는 build 와 같은 여러 하위 명령이 있을 수 있습니다.

# myscript.nu def "main run" [] { print "running" } def "main build" [] { print "building" } def main [] { print "hello from myscript!" }

그런 다음 호출할 때 스크립트의 하위 명령을 실행할 수 있습니다.

nu myscript.nu # => hello from myscript! nu myscript.nu build # => building nu myscript.nu run # => running

모듈과 달리, main 은 표시되기 위해 내보낼 필요가 없습니다. 위 예제에서 main 명령은 export def 가 아니지만 nu myscript.nu 를 실행할 때 여전히 실행되었습니다. myscript.nu 를 스크립트로 실행하는 대신 use myscript.nu 를 실행하여 myscript를 모듈로 사용했다면 myscript 가 내보내지지 않았기 때문에 myscript 명령을 실행하려고 해도 작동하지 않습니다.

main 의 하위 명령이 올바르게 노출되려면 main 명령을 정의해야 한다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 예를 들어, run 및 build 하위 명령만 정의했다면 스크립트를 실행할 때 액세스할 수 없습니다.

# myscript.nu def "main run" [] { print "running" } def "main build" [] { print "building" }

nu myscript.nu build nu myscript.nu run

이것은 현재 스크립트가 처리되는 방식의 한계입니다. 스크립트에 하위 명령만 있는 경우 빈 main 을 추가하여 다음과 같이 하위 명령을 노출할 수 있습니다.

def main [] {}

Linux 및 macOS에서는 선택적으로 shebang을 사용하여 OS에 파일이 Nu에 의해 해석되어야 함을 알릴 수 있습니다. 예를 들어, myscript 라는 파일에 다음 내용이 있는 경우:

#!/usr/bin/env nu "Hello World!"

. /myscript # => Hello World!

스크립트가 표준 입력에 액세스하려면 nu 를 --stdin 플래그와 함께 호출해야 합니다.

#!/usr/bin/env -S nu --stdin def main [] { echo $"stdin: ( $in )" }