스크립트
누셸에서는 누셸 언어로 스크립트를 작성하고 실행할 수 있습니다. 스크립트를 실행하려면
nu 명령줄 응용 프로그램에 인수로 전달할 수 있습니다.
nu myscript.nu
이렇게 하면 새 Nu 인스턴스에서 스크립트가 완료될 때까지 실행됩니다.
source를 사용하여 현재 Nu 인스턴스 내에서 스크립트를 실행할 수도 있습니다.
source myscript.nu
예제 스크립트 파일을 살펴보겠습니다.
# myscript.nu
def greet [name] {
["hello" $name]
}
greet "world"
스크립트 파일은 사용자 지정 명령에 대한 정의와 사용자 지정 명령이 정의된 후 실행될 주 스크립트 자체를 정의합니다.
위 예제에서
greet는 먼저 누셸 인터프리터에 의해 정의됩니다. 이를 통해 나중에 이 정의를 호출할 수 있습니다. 위를 다음과 같이 작성할 수도 있습니다.
greet "world"
def greet [name] {
["hello" $name]
}
정의가 정의를 호출하는 스크립트 부분보다 먼저 와야 한다는 요구 사항은 없으므로 편안하게 느끼는 곳에 배치할 수 있습니다.
스크립트 처리 방법
스크립트에서 정의는 먼저 실행됩니다. 이를 통해 스크립트의 호출을 사용하여 정의를 호출할 수 있습니다.
정의가 실행된 후 스크립트 파일의 맨 위에서 시작하여 각 명령 그룹을 차례로 실행합니다.
스크립트 줄
누셸이 코드 줄을 어떻게 보는지 더 잘 이해하기 위해 예제 스크립트를 살펴보겠습니다.
a
b; c | d
이 스크립트가 실행되면 누셸은 먼저
a 명령을 완료될 때까지 실행하고 그 결과를 봅니다. 다음으로 누셸은 "세미콜론" 섹션의 규칙에 따라
b; c | d를 실행합니다.
스크립트 매개변수화
스크립트 파일에는 선택적으로 특수 "main" 명령이 포함될 수 있습니다.
main은 다른 Nu 코드가 실행된 후에 실행되며 주로 스크립트에서 위치 매개변수 및 플래그를 허용하는 데 사용됩니다. 스크립트 이름 뒤에 스크립트에 인수를 전달할 수 있습니다(
nu <script name> <script args>).
예시:
# myscript.nu
def main [x: int] {
$x + 10
}
nu myscript.nu 100
# => 110
인수 유형 해석
기본적으로 스크립트에 제공된 인수는
Type::Any 유형으로 해석됩니다. 즉, 특정 데이터 유형에 국한되지 않고 스크립트 실행 중에 사용 가능한 데이터 유형 중 하나에 맞는 것으로 동적으로 해석될 수 있습니다.
이전 예제에서
main [x: int]는 인수 x가 정수 데이터 유형을 가져야 함을 나타냅니다. 그러나 인수가 명시적으로 유형이 지정되지 않은 경우 명백한 데이터 유형에 따라 구문 분석됩니다.
예시:
# implicit_type.nu
def main [x] {
$"Hello ($x | describe) ($x)"
}
# explicit_type.nu
def main [x: string] {
$"Hello ($x | describe) ($x)"
}
nu implicit_type.nu +1
# => Hello int 1
nu explicit_type.nu +1
# => Hello string +1
하위 명령
스크립트에는 예를 들어
run 또는
build와 같은 여러 하위 명령이 있을 수 있습니다.
# myscript.nu
def "main run" [] {
print "running"
}
def "main build" [] {
print "building"
}
def main [] {
print "hello from myscript!"
}
그런 다음 호출할 때 스크립트의 하위 명령을 실행할 수 있습니다.
nu myscript.nu
# => hello from myscript!
nu myscript.nu build
# => building
nu myscript.nu run
# => running
모듈과 달리,
main은 표시되기 위해 내보낼 필요가 없습니다. 위 예제에서
main 명령은
export def가 아니지만
nu myscript.nu를 실행할 때 여전히 실행되었습니다.
myscript.nu를 스크립트로 실행하는 대신
use myscript.nu를 실행하여 myscript를 모듈로 사용했다면
myscript가 내보내지지 않았기 때문에
myscript 명령을 실행하려고 해도 작동하지 않습니다.
main의 하위 명령이 올바르게 노출되려면
main 명령을 정의해야 한다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 예를 들어,
run 및
build 하위 명령만 정의했다면 스크립트를 실행할 때 액세스할 수 없습니다.
# myscript.nu
def "main run" [] {
print "running"
}
def "main build" [] {
print "building"
}
nu myscript.nu build
nu myscript.nu run
이것은 현재 스크립트가 처리되는 방식의 한계입니다. 스크립트에 하위 명령만 있는 경우 빈
main을 추가하여 다음과 같이 하위 명령을 노출할 수 있습니다.
def main [] {}
Shebangs (
#!)
Linux 및 macOS에서는 선택적으로 shebang을 사용하여 OS에 파일이 Nu에 의해 해석되어야 함을 알릴 수 있습니다. 예를 들어,
myscript라는 파일에 다음 내용이 있는 경우:
#!/usr/bin/env nu
"Hello World!"
./myscript
# => Hello World!
스크립트가 표준 입력에 액세스하려면
nu를
--stdin 플래그와 함께 호출해야 합니다.
#!/usr/bin/env -S nu --stdin
def main [] {
echo $"stdin: ($in)"
}
echo "Hello World!" | ./myscript
# => stdin: Hello World!