Nu는 플러그인을 사용하여 확장할 수 있습니다. 플러그인은 Nu 자체와 별도로 추가할 수 있다는 이점과 함께 Nu의 기본 제공 명령과 매우 유사하게 작동합니다.

중요 플러그인은 nu-plugin 프로토콜을 사용하여 누셸과 통신합니다. 이 프로토콜은 버전이 지정되어 있으며 플러그인은 누셸에서 제공하는 것과 동일한 nu-plugin 버전을 사용해야 합니다. 누셸을 업데이트할 때 등록한 모든 플러그인도 업데이트해야 합니다.

플러그인을 사용하려면 다음을 수행해야 합니다. 설치됨 추가됨 가져옴



플러그인에는 두 가지 유형이 있습니다.

"코어 플러그인"은 공식적으로 유지 관리되며 일반적으로 누셸 실행 파일과 동일한 디렉터리에 누셸과 함께 설치됩니다.

타사 플러그인도 여러 소스에서 사용할 수 있습니다.

$NU_LIB_DIRS 상수 또는 $env.NU_LIB_DIRS 환경 변수를 사용하여 플러그인의 검색 경로를 설정할 수 있습니다.

Polars 플러그인을 사용하려면:

대부분의 패키지 관리자는 누셸과 함께 코어 플러그인을 자동으로 설치합니다. 그러나 주목할 만한 예외는 cargo 입니다. cargo 를 사용하여 누셸을 설치한 경우 아래 코어 플러그인 설치를 참조하십시오. (권장) 누셸 및 해당 플러그인이 설치된 디렉터리를 포함하도록 플러그인 검색 경로를 설정합니다. 코어 플러그인이 누셸 바이너리와 동일한 디렉터리에 설치되어 있다고 가정하면 시작 구성에 다음을 추가할 수 있습니다. const NU_PLUGIN_DIRS = [ ( $nu .current-exe | path dirname ) ... $NU_PLUGIN_DIRS ] 플러그인 레지스트리에 플러그인을 추가합니다. 이 작업은 한 번만 수행하면 됩니다. 이름은 확장자를 포함하여 플러그인 _파일_의 이름입니다. # Unix/Linux 플랫폼에서: plugin add nu_plugin_polars # 또는 Windows에서 plugin add nu_plugin_polars.exe plugin list # 레지스트리에 추가되었는지 확인 또는 2단계에서 바이너리 디렉터리를 플러그인 경로에 추가하지 않은 경우에도 절대 경로를 사용할 수 있습니다. plugin add ~/.local/share/rust/cargo/bin/nu_plugin_polars 플러그인을 가져오거나(즉시 사용하려면) 누셸을 다시 시작합니다. 레지스트리의 모든 플러그인은 누셸이 시작될 때 자동으로 가져옵니다. # 선행 `nu_plugin`이나 확장자가 없는 플러그인 이름 use polars 플러그인이 작동하는지 확인합니다. ls | polars into-df | describe # => NuDataFrame

누셸은 다음을 포함하는 공식적으로 유지 관리되는 플러그인 세트와 함께 제공됩니다.

polars : Polars 라이브러리를 통해 데이터프레임을 사용하여 매우 빠른 열 작업을 수행합니다. 자세한 내용은 데이터프레임 장을 참조하십시오.

: Polars 라이브러리를 통해 데이터프레임을 사용하여 매우 빠른 열 작업을 수행합니다. 자세한 내용은 데이터프레임 장을 참조하십시오. formats : EML, ICS, INI, plist 및 VCF와 같은 여러 추가 데이터 형식 지원.

: EML, ICS, INI, plist 및 VCF와 같은 여러 추가 데이터 형식 지원. gstat : Git 저장소의 상태에 대한 정보를 누셸 구조화된 데이터로 반환합니다.

: Git 저장소의 상태에 대한 정보를 누셸 구조화된 데이터로 반환합니다. query : SQL, XML, JSON, HTML(선택기 통해) 및 웹 페이지 메타데이터 쿼리 지원.

: SQL, XML, JSON, HTML(선택기 통해) 및 웹 페이지 메타데이터 쿼리 지원. inc : 값 또는 버전(예: semver)을 증가시킵니다. 이 플러그인은 최종 사용자 플러그인과 플러그인을 만드는 방법에 대한 간단한 개발자 예제 역할을 합니다.

누셸은 또한 플러그인 개발자를 위한 예제 또는 도구 역할을 하는 여러 플러그인과 함께 제공됩니다. 여기에는 nu_plugin_example , nu_plugin_custom_values 및 nu_plugin_stress_internals 가 포함됩니다.

코어 플러그인은 일반적으로 누셸 릴리스와 함께 배포되며 누셸 실행 파일과 동일한 디렉터리에 이미 설치되어 있어야 합니다. 시스템에서 이 경우 코어 플러그인은 올바른 nu-plugin 프로토콜 버전을 사용해야 합니다. 패키지 관리 시스템이 별도로 설치하는 경우 누셸 자체가 업데이트될 때마다 코어 플러그인도 업데이트해야 합니다.

Cargo를 사용하여 설치 예를 들어 cargo install nu --locked 를 사용하여 crates.io에서 직접 누셸을 설치하거나 업그레이드할 때 해당 버전에 대한 해당 코어 플러그인도 cargo install nu_plugin_<plugin_name> --locked 를 사용하여 설치하거나 업데이트할 수 있습니다. 모든 기본(비개발자) 플러그인을 설치하려면 누셸 내에서 다음을 실행하십시오. [ nu_plugin_inc nu_plugin_polars nu_plugin_gstat nu_plugin_formats nu_plugin_query ] | each { cargo install $in -- locked } | ignore

crates.io, 온라인 Git 저장소, awesome-nu 및 기타 소스에서 타사 플러그인을 찾을 수 있습니다. 시스템에서 실행하는 모든 타사 코드와 마찬가지로 해당 소스를 신뢰하는지 확인하십시오.

시스템에 타사 플러그인을 설치하려면 먼저 플러그인이 시스템과 동일한 버전의 Nu를 사용하는지 확인해야 합니다.

version 명령으로 누셸 버전을 확인합니다.

명령으로 누셸 버전을 확인합니다. Cargo.toml 파일을 확인하여 플러그인에 필요한 버전을 확인합니다.

crates.io에서 이름으로 플러그인을 설치하려면 다음을 실행하십시오.

cargo install nu_plugin_<plugin_name> -- locked

저장소(예: GitHub)에서 설치할 때 복제된 저장소 내에서 다음을 실행하십시오.

cargo install -- path . -- locked

이렇게 하면 플러그인을 추가하는 데 사용할 수 있는 바이너리 파일이 생성됩니다.

Cargo 설치 위치 기본적으로 cargo install 로 설치된 바이너리는 홈 디렉터리의 .cargo/bin 에 있습니다. 그러나 시스템 구성 방식에 따라 변경될 수 있습니다.

플러그인 레지스트리 파일에 플러그인을 추가하려면 plugin add 명령을 호출하여 Nu에 해당 위치를 알려줍니다.

참고 플러그인 파일 이름은 nu_plugin_ 으로 시작해야 합니다. Nu는 이 파일 이름 접두사를 사용하여 플러그인을 식별합니다.

Linux 및 macOS: plugin add ./my_plugins/nu_plugin_cool

Windows: plugin add .\my_plugins

u_plugin_cool.exe

plugin add 를 호출하면 Nu는 다음을 수행합니다.

플러그인 바이너리를 실행합니다.

호환성을 보장하고 지원하는 모든 명령 목록을 얻기 위해 플러그인 프로토콜을 통해 통신합니다.

이 플러그인 정보는 캐시 역할을 하는 플러그인 레지스트리 파일( $nu.plugin-path )에 저장됩니다.

레지스트리에 추가되면 다음에 nu 가 시작될 때 플러그인이 가져와져 해당 세션에서 사용할 수 있습니다.

plugin use 를 호출하여 현재 세션에서 플러그인을 즉시 가져오거나 다시 로드할 수도 있습니다. 이 경우 nu_plugin 접두사 없이 플러그인 이름(파일 이름이 아님)이 사용됩니다.

plugin use cool

구성 파일에 plugin use 문을 추가할 필요는 없습니다. 이전에 등록된 모든 플러그인은 시작 시 자동으로 로드됩니다.

참고 plugin use 는 파서 키워드이므로 스크립트를 평가할 때 먼저 평가됩니다. 즉, REPL에서 별도의 줄에 plugin add 와 plugin use 를 실행할 수 있지만 단일 스크립트에서는 이 작업을 수행할 수 없습니다. 캐시 파일을 준비하지 않고 특정 플러그인 또는 플러그인 세트로 nu 를 실행해야 하는 경우 --plugins 옵션을 nu 에 플러그인 실행 파일 목록과 함께 전달할 수 있습니다. nu -- plugins '[./my_plugins/nu_plugin_cool]'

누셸에는 플러그인의 검색 경로를 설정하는 데 사용할 수 있는 두 개의 list 변수가 포함되어 있습니다. 이것은 plugin add 로 플러그인을 등록할 때만 적용되지만, 플러그인을 자주 추가하고 제거하는 경우 좋은 지름길이 될 수 있습니다.

const NU_PLUGIN_DIRS : 설정 시 즉시 적용되는 상수입니다. 그러나 상수이므로 특정 명령만 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 위 빠른 시작에서 볼 수 있듯이 업데이트할 수 있습니다.

: 설정 시 즉시 적용되는 상수입니다. 그러나 상수이므로 특정 명령만 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 위 빠른 시작에서 볼 수 있듯이 업데이트할 수 있습니다. $env.NU_PLUGIN_DIRS : 변경 가능하고 목록을 업데이트하는 모든 명령을 허용하는 환경 변수입니다. 그러나 변경 사항은 다음 표현식이 구문 분석될 때까지 적용되지 않습니다.

플러그인을 업데이트할 때 플러그인에서 새 서명을 로드하고 Nu가 플러그인 파일( $nu.plugin-path )에 다시 쓰도록 허용하기 위해 위와 같이 plugin add 를 다시 실행하는 것이 중요합니다. 그런 다음 plugin use 를 사용하여 현재 세션 내에서 업데이트된 서명을 얻을 수 있습니다.

설치된 플러그인은 plugin list 를 사용하여 표시됩니다.

plugin list # => ╭───┬─────────┬────────────┬─────────┬───────────────────────┬───────┬───────────────────────────────╮ │ # │ name │ is_running │ pid │ filename │ shell │ commands │ ├───┼─────────┼────────────┼─────────┼───────────────────────┼───────┼───────────────────────────────┤ │ 0 │ gstat │ true │ 1389890 │ ... /nu_plugin_gstat │ │ ╭───┬───────╮ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 0 │ gstat │ │ │ │ │ │ │ │ │ ╰───┴───────╯ │ │ 1 │ inc │ false │ │ ... /nu_plugin_inc │ │ ╭───┬─────╮ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 0 │ inc │ │ │ │ │ │ │ │ │ ╰───┴─────╯ │ │ 2 │ example │ false │ │ ... /nu_plugin_example │ │ ╭───┬───────────────────────╮ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 0 │ nu-example-1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 1 │ nu-example-2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 2 │ nu-example-3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 3 │ nu-example-config │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 4 │ nu-example-disable-gc │ │ │ │ │ │ │ │ │ ╰───┴───────────────────────╯ │ ╰───┴─────────┴────────────┴─────────┴───────────────────────┴───────┴───────────────────────────────╯

설치된 플러그인의 모든 명령은 현재 범위에서 사용할 수 있습니다.

scope commands | where type == "plugin"

플러그인은 사용 중인 동안 계속 실행되며, 비활성 상태가 일정 기간 지속되면 기본적으로 자동으로 중지됩니다. 이 동작은 플러그인 가비지 수집기에 의해 관리됩니다. 플러그인을 수동으로 중지하려면 해당 이름으로 plugin stop 을 호출하십시오.

예를 들어, 해당 플러그인에서 gstat 명령을 실행한 다음 is_running 상태를 확인하십시오.

gstat # => gstat 출력 plugin list | where name == gstat | select name is_running # => ╭───┬───────┬────────────╮ │ # │ name │ is_running │ ├───┼───────┼────────────┤ │ 0 │ gstat │ true │ ╰───┴───────┴────────────╯

이제 플러그인을 수동으로 중지하면 더 이상 실행되지 않는 것을 볼 수 있습니다.

plugin stop gstat plugin list | where name == gstat | select name is_running # => ╭───┬───────┬────────────╮ │ # │ name │ is_running │ ├───┼───────┼────────────┤ │ 0 │ gstat │ false │ ╰───┴───────┴────────────╯

위에서 언급했듯이 Nu에는 일정 기간(기본적으로 10초) 동안 활발하게 사용되지 않는 플러그인을 자동으로 중지하는 플러그인 가비지 수집기가 함께 제공됩니다. 이 동작은 완전히 구성할 수 있습니다.

$env .config.plugin_gc = { # 달리 지정되지 않은 플러그인에 대한 설정: default : { enabled : true # 플러그인을 자동으로 중지하지 않으려면 false로 설정 stop_after : 10sec # 플러그인이 비활성화된 후 중지하기 전에 대기할 시간 } # 플러그인 이름별로 특정 플러그인에 대한 설정 # (`plugin list`에서 보는 것): plugins : { gstat : { stop_after : 1min } inc : { stop_after : 0sec # 가능한 한 빨리 중지 } example : { enabled : false # 자동으로 중지하지 않음 } } }

플러그인이 활성 상태로 간주되는 시기에 대한 정보는 기여자 책의 관련 섹션을 참조하십시오.

플러그인을 제거하려면 plugin rm <plugin_name> 을 호출하십시오. 이것은 파일 이름이 아닌 플러그인 이름입니다. 예를 들어, 이전에 ~/.cargo/bin/nu_plugin_gstat 플러그인을 추가했다면 이름은 gstat 입니다. 제거하려면:

plugin rm gstat

plugin list 를 실행하여 플러그인 이름을 확인할 수 있습니다.

plugin rm 을 실행하면 다음에 누셸이 시작될 때 로드되지 않도록 레지스트리에서 플러그인이 제거됩니다. 그러나 플러그인에서 만든 모든 명령은 현재 누셸 세션이 끝날 때까지 범위에 남아 있습니다.

Nu 플러그인은 실행 파일입니다. Nu는 필요에 따라 실행하고 stdin 및 stdout 또는 로컬 소켓을 통해 통신합니다. Nu 플러그인은 JSON 또는 MessagePack을 통신 인코딩으로 사용할 수 있습니다.

Nu의 기본 저장소에는 플러그인 프로토콜이 작동하는 방식을 배우는 데 유용한 예제 플러그인이 포함되어 있습니다.

플러그인을 디버깅하는 가장 간단한 방법은 stderr에 인쇄하는 것입니다. 플러그인의 표준 오류 스트림은 Nu를 통해 리디렉션되어 사용자에게 표시됩니다.

Nu 플러그인 프로토콜 메시지 스트림은 trace_nu_plugin을 사용하여 진단 목적으로 캡처할 수 있습니다.

경고 추적 래퍼로 플러그인이 설치되어 있는 동안 추적 출력이 누적됩니다. 큰 파일이 가능합니다. 추적이 끝나면 plugin rm 으로 플러그인을 제거하고 추적 래퍼 없이 다시 설치해야 합니다.**

Nu의 플러그인 문서는 진행 중입니다. 확실하지 않은 점이 있으면 Nu Discord의 #plugins 채널에서 질문하는 것이 좋습니다!

기여자 책의 플러그인 장에서는 소프트웨어 개발자 관점에서 플러그인이 작동하는 방식의 복잡성에 대해 자세히 설명합니다.