누셸은 여러 코드 그룹이 실행되는 방식을 결정하는 데 도움이 되는 여러 명령을 제공합니다. 프로그래밍 언어에서 이 기능은 종종 _제어 흐름_이라고 합니다.

팁 이 페이지에서 설명하는 모든 명령은 블록을 사용한다는 점에 유의해야 합니다. 즉, 환경 변수 및 기타 가변 변수를 수정할 수 있습니다.

아래에서는 제어 흐름과 관련된 몇 가지 명령을 다루지만, 그 전에 다른 섹션에서 이미 다룬 제어 흐름과 관련되거나 동일한 상황에서 사용할 수 있는 몇 가지 기능과 개념이 있다는 점에 유의해야 합니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

다음 명령은 주어진 조건에 따라 코드를 실행합니다.

팁 선택/조건부 명령은 이 페이지의 다른 명령과 달리 값을 반환하는 표현식입니다. 즉, 다음이 작동합니다. 'foo' | if $in == 'foo' { 1 } else { 0 } | $in + 2 # => 3

if 는 다른 프로그래밍 언어의 "if" 기능과 유사하게 하나 이상의 조건 결과에 따라 분기 블록을 평가합니다. 예시:

if $x > 0 { 'positive' }

조건이 true 일 때( $x 가 0보다 클 때) 'positive' 를 반환하고 조건이 false 일 때( $x 가 0보다 작거나 같을 때) null 을 반환합니다.

첫 번째 블록 뒤에 if 에 else 분기를 추가할 수 있으며, 조건이 false 일 때 else 블록에서 결과 값을 실행하고 반환합니다. 예시:

if $x > 0 { 'positive' } else { 'non-positive' }

이번에는 조건이 true 일 때( $x 가 0보다 클 때) 'positive' 를 반환하고 조건이 false 일 때( $x 가 0보다 작거나 같을 때) 'non-positive' 를 반환합니다.

다음과 같이 여러 if 를 연결할 수도 있습니다.

if $x > 0 { 'positive' } else if $x == 0 { 'zero' } else { "negative" }

첫 번째 조건이 true 일 때( $x 가 0보다 클 때) 'positive' 를 반환하고, 첫 번째 조건이 false 이고 다음 조건이 true 일 때( $x 가 0일 때) 'zero' 를 반환하고, 그렇지 않으면 'negative' 를 반환합니다( $x 가 0보다 작을 때).

match 는 일치하도록 지정된 값을 기반으로 여러 조건부 분기 중 하나를 실행합니다. 목록 및 레코드와 같은 복합 유형의 값을 풀기 위해 패턴 일치를 수행할 수도 있습니다.

match 의 기본 사용법은 다른 언어에서 일반적인 "switch" 문과 같이 다른 코드를 조건부로 실행할 수 있습니다. match 는 match 단어 뒤의 값이 => 앞의 각 분기 시작에 있는 값과 같은지 확인하고, 같으면 해당 분기의 => 뒤에 있는 코드를 실행합니다.

match 3 { 1 => 'one' , 2 => { let w = 'w' 't' + $w + 'o' }, 3 => 'three' , 4 => 'four' } # => three

분기는 단일 값을 반환하거나, 두 번째 분기에서와 같이 블록의 결과를 반환할 수 있습니다.

주어진 값이 다른 조건과 일치하지 않을 때 일치하는 값이 _ 인 분기를 사용하여 모두 잡기 조건을 가질 수도 있습니다.

let foo = match 7 { 1 => 'one' , 2 => 'two' , 3 => 'three' , _ => 'other number' } $foo # => other number

(참고로 match 는 표현식이므로 여기서 결과를 $foo 에 할당할 수 있습니다.)

목록 및 레코드와 같은 유형에서 값을 "풀기" 위해 패턴 일치를 사용할 수 있습니다. 그런 다음 풀고 싶은 부분에 변수를 할당하고 일치하는 표현식에서 사용할 수 있습니다.

let foo = { name : 'bar' , count : 7 } match $foo { { name : 'bar' , count : $it } => ( $it + 3 ), { name : _ , count: $it } => ( $it + 7 ), _ => 1 } # => 10

두 번째 분기의 _ 는 name 이 'bar' 인 레코드뿐만 아니라 name 및 count 필드가 있는 모든 레코드와 일치함을 의미합니다.

분기가 일치해야 하는지 여부를 결정하기 위해 각 분기에 "가드"라는 추가 조건을 추가할 수도 있습니다. 이렇게 하려면 일치하는 패턴 뒤에 if 를 넣고 => 앞에 조건을 넣습니다.

let foo = { name : 'bar' , count : 7 } match $foo { { name : 'bar' , count : $it } if $it < 5 => ( $it + 3 ), { name : 'bar' , count : $it } if $it >= 5 => ( $it + 7 ), _ => 1 } # => 14

match 에 대한 자세한 내용은 패턴 일치 요리책 페이지에서 찾을 수 있습니다.

루프 명령을 사용하면 코드 블록을 여러 번 반복할 수 있습니다.

루프 명령의 기능은 each 또는 where 와 같이 목록이나 테이블의 요소에 클로저를 적용하는 명령과 유사하며, 많은 경우 어느 쪽으로든 동일한 작업을 수행할 수 있습니다. 예시:

mut result = [] for $it in [ 1 2 3 ] { $result = ( $result | append ( $it + 1 )) } $result # => ╭───┬───╮ # => │ 0 │ 2 │ # => │ 1 │ 3 │ # => │ 2 │ 4 │ # => ╰───┴───╯ [ 1 2 3 ] | each { $in + 1 } # => ╭───┬───╮ # => │ 0 │ 2 │ # => │ 1 │ 3 │ # => │ 2 │ 4 │ # => ╰───┴───╯

다른 언어에서 루프에 익숙하다면 루프를 사용하는 것이 유혹적일 수 있지만, 어느 쪽으로든 문제를 해결할 수 있을 때 클로저를 적용하는 명령을 사용하는 것이 더 누셸 스타일(관용적)로 간주됩니다. 그 이유는 루프 사용에 꽤 큰 단점이 있기 때문입니다.

루프의 가장 큰 단점은 표현식인 each 와 달리 문이라는 것입니다. each 와 같은 표현식은 항상 일부 출력 값을 반환하지만 문은 그렇지 않습니다.

이는 불변 변수와 잘 작동하지 않으며 불변 변수를 사용하는 것이 더 누셸 스타일로 간주된다는 것을 의미합니다. 이전 섹션의 예에서 미리 선언된 가변 변수가 없으면 for 를 사용하여 증가된 숫자의 목록이나 어떤 값이든 얻는 것이 불가능합니다.

문은 일부 출력이 필요한 누셸 파이프라인에서도 작동하지 않습니다. 실제로 누셸은 시도하면 오류를 발생시킵니다.

[ 1 2 3 ] | for x in $in { $x + 1 } | $in ++ [ 5 6 7 ] # => Error: nu::parser::unexpected_keyword # => # => × Statement used in pipeline. # => ╭─[entry #5:1:1] # => 1 │ [1 2 3] | for x in $in { $x + 1 } | $in ++ [5 6 7] # => · ─┬─ # => · ╰── not allowed in pipeline # => ╰──── # => help: 'for' keyword is not allowed in pipeline. Use 'for' by itself, outside of a pipeline.

누셸은 매우 파이프라인 지향적이므로 each 와 같은 표현식 명령을 사용하는 것이 루프 문보다 일반적으로 더 자연스럽습니다.

루프에 그렇게 큰 단점이 있다면 왜 존재할까요? 한 가지 이유는 each 에서 사용하는 것과 같은 클로저는 주변 환경의 가변 변수를 수정할 수 없기 때문입니다. 클로저에서 가변 변수를 수정하려고 하면 오류가 발생합니다.

mut foo = [] [ 1 2 3 ] | each { $foo = ( $foo | append ( $in + 1 )) } # => Error: nu::parser::expected_keyword # => # => × Capture of mutable variable. # => ╭─[entry #8:1:1] # => 1 │ [1 2 3] | each { $foo = ($foo | append ($in + 1)) } # => · ──┬─ # => · ╰── capture of mutable variable # => ╰────

클로저에서 환경 변수를 수정하면 할 수 있지만, 클로저 범위 내에서만 수정되고 다른 곳에서는 변경되지 않습니다. 그러나 루프는 블록을 사용하므로 더 큰 범위 내에서 일반 가변 변수 또는 환경 변수를 수정할 수 있습니다.

mut result = [] for $it in [ 1 2 3 ] { $result = ( $result | append ( $it + 1 )) } $result # => ╭───┬───╮ # => │ 0 │ 2 │ # => │ 1 │ 3 │ # => │ 2 │ 4 │ # => ╰───┴───╯

for 는 범위나 목록 또는 테이블과 같은 컬렉션을 반복합니다.

for x in [ 1 2 3 ] { $x * $x | print } # => 1 # => 4 # => 9

while 은 주어진 조건이 false 가 될 때까지 동일한 코드 블록을 반복합니다.

mut x = 0 ; while $x < 10 { $x = $x + 1 }; $x # => 10

"until" 및 기타 "while" 명령

loop 는 블록을 무한정 반복합니다. break (다음 섹션에서 설명)를 사용하여 반복 횟수를 제한할 수 있습니다. 대화형 프롬프트와 같이 지속적으로 실행되는 스크립트에 유용할 수도 있습니다.

mut x = 0 ; loop { if $x > 10 { break }; $x = $x + 1 }; $x # => 11

break 는 루프에서 코드 실행을 중지하고 루프 후에 실행을 재개합니다. 효과적으로 루프에서 "탈출"합니다.

for x in 1 .. 10 { if $x > 3 { break }; print $x } # => 1 # => 2 # => 3

continue 는 현재 루프의 실행을 중지하고 루프의 나머지 코드를 건너뛰고 다음 루프로 이동합니다. for 가 주어진 모든 요소를 반복했거나 while 의 조건이 이제 false인 경우와 같이 루프가 정상적으로 종료되면 다시 반복되지 않고 루프 블록 후에 실행이 계속됩니다.

mut x = -1 ; while $x <= 6 { $x = $x + 1 ; if $x mod 3 == 0 { continue }; print $x } # => 1 # => 2 # => 4 # => 5 # => 7

error make 는 코드 실행과 이를 호출한 모든 코드 실행을 중지하는 오류를 생성하며, try 블록에 의해 처리되거나 스크립트를 종료하고 오류 메시지를 출력할 때까지 계속됩니다. 이 기능은 다른 언어의 "예외"와 동일합니다.

print 'printed' ; error make { msg : 'Some error info' }; print 'unprinted' # => printed # => Error: × Some error info # => ╭─[entry #9:1:1] # => 1 │ print 'printed'; error make { msg: 'Some error info' }; print 'unprinted' # => · ─────┬──── # => · ╰── originates from here # => ╰────

전달된 레코드는 이를 포착하는 코드나 결과 오류 메시지에 일부 정보를 제공합니다.

error make 및 오류 개념에 대한 자세한 내용은 자신만의 오류 만들기 페이지에서 확인할 수 있습니다.

try 는 try 의 코드 블록 어디에서나 생성된 오류를 포착하고 블록 뒤의 코드 실행을 재개합니다.

try { error make { msg : 'Some error info' }}; print 'Resuming' # => Resuming

여기에는 기본 제공 오류 포착이 포함됩니다.

try { 1 / 0 }; print 'Resuming' # => Resuming

오류가 발생하면 결과 값은 nothing 이 되고 오류가 발생하지 않으면 블록의 반환 값이 됩니다.

try 블록 뒤에 catch 블록을 포함하면 try 블록에서 오류가 발생한 경우 catch 블록의 코드를 실행합니다.

try { 1 / 0 } catch { 'An error happened!' } | $in ++ ' And now I am resuming.' # => An error happened! And now I am resuming.

오류가 발생하지 않으면 catch 블록을 실행하지 않습니다.

try 는 외부 명령에도 작동합니다.

try { ^ nonexisting }; print 'a' # => a ^ nonexisting ; print 'a' # => Error: nu::shell::external_command # => # => × External command failed # => ╭─[entry #3:1:2] # => 1 │ ^nonexisting; print 'a' # => · ─────┬───── # => · ╰── Command `nonexisting` not found # => ╰──── # => help: `nonexisting` is neither a Nushell built-in or a known external command

return 은 호출된 위치에서 클로저나 명령을 조기에 종료하고 나머지 명령/클로저를 실행하지 않고 주어진 값을 반환합니다. 클로저나 명령의 마지막 값도 반환되므로 자주 필요하지는 않지만 때로는 편리할 수 있습니다.

def 'positive-check' [ it ] { if $it > 0 { return 'positive' }; 'non-positive' }