제어 흐름
누셸은 여러 코드 그룹이 실행되는 방식을 결정하는 데 도움이 되는 여러 명령을 제공합니다. 프로그래밍 언어에서 이 기능은 종종 _제어 흐름_이라고 합니다.
이미 다룬 내용
아래에서는 제어 흐름과 관련된 몇 가지 명령을 다루지만, 그 전에 다른 섹션에서 이미 다룬 제어 흐름과 관련되거나 동일한 상황에서 사용할 수 있는 몇 가지 기능과 개념이 있다는 점에 유의해야 합니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.
선택 (조건부)
다음 명령은 주어진 조건에 따라 코드를 실행합니다.
팁
선택/조건부 명령은 이 페이지의 다른 명령과 달리 값을 반환하는 표현식입니다. 즉, 다음이 작동합니다.
'foo' | if $in == 'foo' { 1 } else { 0 } | $in + 2
# => 3
if
if는 다른 프로그래밍 언어의 "if" 기능과 유사하게 하나 이상의 조건 결과에 따라 분기 블록을 평가합니다. 예시:
if $x > 0 { 'positive' }
조건이
true일 때(
$x가 0보다 클 때)
'positive'를 반환하고 조건이
false일 때(
$x가 0보다 작거나 같을 때)
null을 반환합니다.
첫 번째 블록 뒤에
if에
else 분기를 추가할 수 있으며, 조건이
false일 때
else 블록에서 결과 값을 실행하고 반환합니다. 예시:
if $x > 0 { 'positive' } else { 'non-positive' }
이번에는 조건이
true일 때(
$x가 0보다 클 때)
'positive'를 반환하고 조건이
false일 때(
$x가 0보다 작거나 같을 때)
'non-positive'를 반환합니다.
다음과 같이 여러
if를 연결할 수도 있습니다.
if $x > 0 { 'positive' } else if $x == 0 { 'zero' } else { "negative" }
첫 번째 조건이
true일 때(
$x가 0보다 클 때)
'positive'를 반환하고, 첫 번째 조건이
false이고 다음 조건이
true일 때(
$x가 0일 때)
'zero'를 반환하고, 그렇지 않으면
'negative'를 반환합니다(
$x가 0보다 작을 때).
match
match는 일치하도록 지정된 값을 기반으로 여러 조건부 분기 중 하나를 실행합니다. 목록 및 레코드와 같은 복합 유형의 값을 풀기 위해 패턴 일치를 수행할 수도 있습니다.
match의 기본 사용법은 다른 언어에서 일반적인 "switch" 문과 같이 다른 코드를 조건부로 실행할 수 있습니다.
match는
match 단어 뒤의 값이
=> 앞의 각 분기 시작에 있는 값과 같은지 확인하고, 같으면 해당 분기의
=> 뒤에 있는 코드를 실행합니다.
match 3 {
1 => 'one',
2 => {
let w = 'w'
't' + $w + 'o'
},
3 => 'three',
4 => 'four'
}
# => three
분기는 단일 값을 반환하거나, 두 번째 분기에서와 같이 블록의 결과를 반환할 수 있습니다.
모두 잡기 분기
주어진 값이 다른 조건과 일치하지 않을 때 일치하는 값이
_인 분기를 사용하여 모두 잡기 조건을 가질 수도 있습니다.
let foo = match 7 {
1 => 'one',
2 => 'two',
3 => 'three',
_ => 'other number'
}
$foo
# => other number
(참고로
match는 표현식이므로 여기서 결과를
$foo에 할당할 수 있습니다.)
패턴 일치
목록 및 레코드와 같은 유형에서 값을 "풀기" 위해 패턴 일치를 사용할 수 있습니다. 그런 다음 풀고 싶은 부분에 변수를 할당하고 일치하는 표현식에서 사용할 수 있습니다.
let foo = { name: 'bar', count: 7 }
match $foo {
{ name: 'bar', count: $it } => ($it + 3),
{ name: _, count: $it } => ($it + 7),
_ => 1
}
# => 10
두 번째 분기의
_는
name이
'bar'인 레코드뿐만 아니라
name 및
count 필드가 있는 모든 레코드와 일치함을 의미합니다.
가드
분기가 일치해야 하는지 여부를 결정하기 위해 각 분기에 "가드"라는 추가 조건을 추가할 수도 있습니다. 이렇게 하려면 일치하는 패턴 뒤에
if를 넣고
=> 앞에 조건을 넣습니다.
let foo = { name: 'bar', count: 7 }
match $foo {
{ name: 'bar', count: $it } if $it < 5 => ($it + 3),
{ name: 'bar', count: $it } if $it >= 5 => ($it + 7),
_ => 1
}
# => 14
match에 대한 자세한 내용은 패턴 일치 요리책 페이지에서 찾을 수 있습니다.
루프
루프 명령을 사용하면 코드 블록을 여러 번 반복할 수 있습니다.
루프 및 기타 반복 명령
루프 명령의 기능은
each 또는
where와 같이 목록이나 테이블의 요소에 클로저를 적용하는 명령과 유사하며, 많은 경우 어느 쪽으로든 동일한 작업을 수행할 수 있습니다. 예시:
mut result = []
for $it in [1 2 3] { $result = ($result | append ($it + 1)) }
$result
# => ╭───┬───╮
# => │ 0 │ 2 │
# => │ 1 │ 3 │
# => │ 2 │ 4 │
# => ╰───┴───╯
[1 2 3] | each { $in + 1 }
# => ╭───┬───╮
# => │ 0 │ 2 │
# => │ 1 │ 3 │
# => │ 2 │ 4 │
# => ╰───┴───╯
다른 언어에서 루프에 익숙하다면 루프를 사용하는 것이 유혹적일 수 있지만, 어느 쪽으로든 문제를 해결할 수 있을 때 클로저를 적용하는 명령을 사용하는 것이 더 누셸 스타일(관용적)로 간주됩니다. 그 이유는 루프 사용에 꽤 큰 단점이 있기 때문입니다.
루프 단점
루프의 가장 큰 단점은 표현식인
each와 달리 문이라는 것입니다.
each와 같은 표현식은 항상 일부 출력 값을 반환하지만 문은 그렇지 않습니다.
이는 불변 변수와 잘 작동하지 않으며 불변 변수를 사용하는 것이 더 누셸 스타일로 간주된다는 것을 의미합니다. 이전 섹션의 예에서 미리 선언된 가변 변수가 없으면
for를 사용하여 증가된 숫자의 목록이나 어떤 값이든 얻는 것이 불가능합니다.
문은 일부 출력이 필요한 누셸 파이프라인에서도 작동하지 않습니다. 실제로 누셸은 시도하면 오류를 발생시킵니다.
[1 2 3] | for x in $in { $x + 1 } | $in ++ [5 6 7]
# => Error: nu::parser::unexpected_keyword
# =>
# => × Statement used in pipeline.
# => ╭─[entry #5:1:1]
# => 1 │ [1 2 3] | for x in $in { $x + 1 } | $in ++ [5 6 7]
# => · ─┬─
# => · ╰── not allowed in pipeline
# => ╰────
# => help: 'for' keyword is not allowed in pipeline. Use 'for' by itself, outside of a pipeline.
누셸은 매우 파이프라인 지향적이므로
each와 같은 표현식 명령을 사용하는 것이 루프 문보다 일반적으로 더 자연스럽습니다.
루프 장점
루프에 그렇게 큰 단점이 있다면 왜 존재할까요? 한 가지 이유는
each에서 사용하는 것과 같은 클로저는 주변 환경의 가변 변수를 수정할 수 없기 때문입니다. 클로저에서 가변 변수를 수정하려고 하면 오류가 발생합니다.
mut foo = []
[1 2 3] | each { $foo = ($foo | append ($in + 1)) }
# => Error: nu::parser::expected_keyword
# =>
# => × Capture of mutable variable.
# => ╭─[entry #8:1:1]
# => 1 │ [1 2 3] | each { $foo = ($foo | append ($in + 1)) }
# => · ──┬─
# => · ╰── capture of mutable variable
# => ╰────
클로저에서 환경 변수를 수정하면 할 수 있지만, 클로저 범위 내에서만 수정되고 다른 곳에서는 변경되지 않습니다. 그러나 루프는 블록을 사용하므로 더 큰 범위 내에서 일반 가변 변수 또는 환경 변수를 수정할 수 있습니다.
mut result = []
for $it in [1 2 3] { $result = ($result | append ($it + 1)) }
$result
# => ╭───┬───╮
# => │ 0 │ 2 │
# => │ 1 │ 3 │
# => │ 2 │ 4 │
# => ╰───┴───╯
for
for는 범위나 목록 또는 테이블과 같은 컬렉션을 반복합니다.
for x in [1 2 3] { $x * $x | print }
# => 1
# => 4
# => 9
for 표현식 명령 대안
while
while은 주어진 조건이
false가 될 때까지 동일한 코드 블록을 반복합니다.
mut x = 0; while $x < 10 { $x = $x + 1 }; $x
# => 10
while 표현식 명령 대안
"until" 및 기타 "while" 명령
loop
loop는 블록을 무한정 반복합니다.
break(다음 섹션에서 설명)를 사용하여 반복 횟수를 제한할 수 있습니다. 대화형 프롬프트와 같이 지속적으로 실행되는 스크립트에 유용할 수도 있습니다.
mut x = 0; loop { if $x > 10 { break }; $x = $x + 1 }; $x
# => 11
break
break는 루프에서 코드 실행을 중지하고 루프 후에 실행을 재개합니다. 효과적으로 루프에서 "탈출"합니다.
for x in 1..10 { if $x > 3 { break }; print $x }
# => 1
# => 2
# => 3
continue
continue는 현재 루프의 실행을 중지하고 루프의 나머지 코드를 건너뛰고 다음 루프로 이동합니다.
for가 주어진 모든 요소를 반복했거나
while의 조건이 이제 false인 경우와 같이 루프가 정상적으로 종료되면 다시 반복되지 않고 루프 블록 후에 실행이 계속됩니다.
mut x = -1; while $x <= 6 { $x = $x + 1; if $x mod 3 == 0 { continue }; print $x }
# => 1
# => 2
# => 4
# => 5
# => 7
오류
error make
error make는 코드 실행과 이를 호출한 모든 코드 실행을 중지하는 오류를 생성하며,
try 블록에 의해 처리되거나 스크립트를 종료하고 오류 메시지를 출력할 때까지 계속됩니다. 이 기능은 다른 언어의 "예외"와 동일합니다.
print 'printed'; error make { msg: 'Some error info' }; print 'unprinted'
# => printed
# => Error: × Some error info
# => ╭─[entry #9:1:1]
# => 1 │ print 'printed'; error make { msg: 'Some error info' }; print 'unprinted'
# => · ─────┬────
# => · ╰── originates from here
# => ╰────
전달된 레코드는 이를 포착하는 코드나 결과 오류 메시지에 일부 정보를 제공합니다.
error make 및 오류 개념에 대한 자세한 내용은 자신만의 오류 만들기 페이지에서 확인할 수 있습니다.
try
try는
try의 코드 블록 어디에서나 생성된 오류를 포착하고 블록 뒤의 코드 실행을 재개합니다.
try { error make { msg: 'Some error info' }}; print 'Resuming'
# => Resuming
여기에는 기본 제공 오류 포착이 포함됩니다.
try { 1 / 0 }; print 'Resuming'
# => Resuming
오류가 발생하면 결과 값은
nothing이 되고 오류가 발생하지 않으면 블록의 반환 값이 됩니다.
try 블록 뒤에
catch 블록을 포함하면
try 블록에서 오류가 발생한 경우
catch 블록의 코드를 실행합니다.
try { 1 / 0 } catch { 'An error happened!' } | $in ++ ' And now I am resuming.'
# => An error happened! And now I am resuming.
오류가 발생하지 않으면
catch 블록을 실행하지 않습니다.
try는 외부 명령에도 작동합니다.
try { ^nonexisting }; print 'a'
# => a
^nonexisting; print 'a'
# => Error: nu::shell::external_command
# =>
# => × External command failed
# => ╭─[entry #3:1:2]
# => 1 │ ^nonexisting; print 'a'
# => · ─────┬─────
# => · ╰── Command `nonexisting` not found
# => ╰────
# => help: `nonexisting` is neither a Nushell built-in or a known external command
기타
return
return은 호출된 위치에서 클로저나 명령을 조기에 종료하고 나머지 명령/클로저를 실행하지 않고 주어진 값을 반환합니다. 클로저나 명령의 마지막 값도 반환되므로 자주 필요하지는 않지만 때로는 편리할 수 있습니다.
def 'positive-check' [it] {
if $it > 0 {
return 'positive'
};
'non-positive'
}
positive-check 3
# => positive
positive-check (-3)
# => non-positive
let positive_check = {|elt| if $elt > 0 { return 'positive' }; 'non-positive' }
do $positive_check 3
# => positive
do $positive_check (-3)
# => non-positive