Nu로 프로그래밍하기

이 장에서는 누셸을 프로그래밍 언어로서 더 자세히 다룹니다. 각 주요 언어 기능에는 자체 섹션이 있습니다.

대부분의 프로그래밍 언어가 함수를 정의할 수 있도록 하는 것처럼 누셸은 이 목적으로 사용자 지정 명령을 사용합니다.

다른 셸에서는 별칭에 익숙할 수 있습니다. 누셸의 별칭은 비슷한 방식으로 작동하며 셸 기능뿐만 아니라 프로그래밍 언어의 일부입니다.

더하기 또는 정규식 검색과 같은 일반적인 작업은 연산자로 수행할 수 있습니다. 모든 데이터 유형에 대해 모든 작업이 지원되는 것은 아니며, 누셸은 불일치가 있을 때 알려줍니다.

중간 결과를 변수에 저장할 수 있습니다. 변수는 불변, 가변 또는 구문 분석 시간 상수일 수 있습니다.

마지막 세 섹션은 코드 구성을 목표로 합니다.

스크립트는 가장 간단한 코드 구성 형태입니다. 코드를 파일에 넣고 소싱하기만 하면 됩니다. 그러나 "특수" main 명령을 사용하여 명령줄 서명이 있는 독립 실행형 프로그램으로 스크립트를 실행할 수도 있습니다.

모듈을 사용하면 다른 많은 프로그래밍 언어와 마찬가지로 코드를 더 작은 조각으로 구성할 수 있습니다. 모듈을 사용하면 공용 인터페이스 대 비공개 명령을 정의할 수 있으며 사용자 지정 명령, 별칭 및 환경 변수를 가져올 수 있습니다.

오버레이는 모듈 위에 구축됩니다. 오버레이를 정의하면 모듈의 정의를 다른 오버레이 위에 적용되는 자체 교체 가능한 "계층"으로 가져옵니다. 이를 통해 가상 환경 활성화 또는 기본 명령 집합을 사용자 지정 변형으로 재정의하는 것과 같은 기능이 가능합니다.

표준 라이브러리에는 재사용 가능한 코드가 완벽하게 작동하는지 증명하려는 경우 테스트 프레임워크도 있습니다.