팁 목록은 테이블의 개별 열과 동일합니다. 목록을 본질적으로 "열 이름이 없는 한 열 테이블"로 생각할 수 있습니다. 따라서 열에서 작동하는 모든 명령은 목록에서도 또한 작동합니다. 예를 들어, where 는 목록과 함께 사용할 수 있습니다. [ bell book candle ] | where ( $it =~ 'b' ) # => ╭───┬──────╮ # => │ 0 │ bell │ # => │ 1 │ book │ # => ╰───┴──────╯

목록은 순서가 지정된 값 모음입니다. 목록은 공백, 줄 바꿈 및/또는 쉼표로 구분된 값을 둘러싼 대괄호를 사용하여 만듭니다. 예를 들어, [foo bar baz] 또는 [foo, bar, baz] 입니다.

팁 누셸 목록은 JSON 배열과 유사합니다. JSON 배열을 나타내는 동일한 [ "Item1", "Item2", "Item3" ] 을 사용하여 누셸 목록을 만들 수도 있습니다.

파이프라인을 통해 흐르는 목록에 값을 insert 할 수 있습니다. 예를 들어 목록 중간에 값 10 을 삽입해 보겠습니다.

[ 1 , 2 , 3 , 4 ] | insert 2 10 # => [1, 2, 10, 3, 4]

update 를 사용하여 두 번째 요소를 값 10 으로 바꿀 수도 있습니다.

[ 1 , 2 , 3 , 4 ] | update 1 10 # => [1, 10, 3, 4]

insert 및 update 외에도 prepend 및 append 가 있습니다. 이를 통해 각각 목록의 시작 또는 끝에 삽입할 수 있습니다.

예시:

let colors = [ yellow green ] let colors = ( $colors | prepend red ) let colors = ( $colors | append purple ) let colors = ( $colors ++ [ "blue" ]) let colors = ([ "black" ] ++ $colors ) $colors # => [black red yellow green purple blue]

목록에서 항목을 제거하려는 경우 여러 가지 방법이 있습니다. skip 을 사용하면 입력에서 첫 번째 행을 건너뛸 수 있고, drop 을 사용하면 목록 끝에서 특정 번호가 매겨진 행을 건너뛸 수 있습니다.

let colors = [ red yellow green purple ] let colors = ( $colors | skip 1 ) let colors = ( $colors | drop 2 ) $colors # => [yellow]

또한 각각 목록의 끝 또는 시작에서 take 할 수 있는 last 및 first 도 있습니다.

let colors = [ red yellow green purple black magenta ] let colors = ( $colors | last 3 ) $colors # => [purple black magenta]

그리고 목록의 시작부터,

let colors = [ yellow green purple ] let colors = ( $colors | first 2 ) $colors # => [yellow green]

하나 이상의 목록을 함께 추가하고 선택적으로 그 사이에 값을 산재시키려면 스프레드 연산자( ... )를 사용할 수도 있습니다.

let x = [ 1 2 ] [ ... $x 3 ... ( 4 .. 7 | take 2 ) ] # => ╭───┬───╮ # => │ 0 │ 1 │ # => │ 1 │ 2 │ # => │ 2 │ 3 │ # => │ 3 │ 4 │ # => │ 4 │ 5 │ # => ╰───┴───╯

목록의 항목을 반복하려면 각 항목에 대해 수행할 작업을 지정하는 Nu 코드 블록과 함께 each 명령을 사용합니다. 블록 매개변수(예: { |elt| print $elt } 의 |elt| )는 현재 목록 항목이지만, 필요한 경우 index 및 item 값을 제공하기 위해 enumerate 필터를 사용할 수 있습니다. 예시:

let names = [ Mark Tami Amanda Jeremy ] $names | each { | elt | $"Hello, ( $elt )!" } # "Hello, Mark!"와 세 개의 유사한 줄을 출력합니다. $names | enumerate | each { | elt | $"( $elt.index + 1 ) - ( $elt.item )" } # "1 - Mark", "2 - Tami" 등을 출력합니다.

where 명령을 사용하여 목록의 하위 집합을 만들 수 있으며, 조건을 기반으로 목록을 효과적으로 필터링합니다.

다음 예제는 이름이 "e"로 끝나는 모든 색상을 가져옵니다.

let colors = [ red orange yellow green blue purple ] $colors | where ( $it | str ends-with 'e' ) # `where`에 전달된 블록은 부울로 평가되어야 합니다. # 이것은 [orange blue purple] 목록을 출력합니다.

이 예제에서는 7 보다 큰 값만 유지합니다.

let scores = [ 7 10 8 6 7 ] $scores | where $it > 7 # [10 8]

reduce 명령은 목록에서 단일 값을 계산합니다. 두 개의 매개변수를 사용하는 블록을 사용합니다. 현재 항목(일반적으로 elt 로 명명됨)과 누산기(일반적으로 acc 로 명명됨)입니다. 누산기의 초기 값을 지정하려면 --fold ( -f ) 플래그를 사용하십시오. elt 를 index 및 item 값을 갖도록 변경하려면 enumerate 필터를 사용하십시오. 예시:

let scores = [ 3 8 4 ] $"total = ( $scores | reduce { | elt , acc | $acc + $elt })" # total = 15 $"total = ( $scores | math sum )" # 더 쉬운 접근 방식, 동일한 결과 $"product = ( $scores | reduce -- fold 1 { | elt , acc | $acc * $elt })" # product = 96 $scores | enumerate | reduce -- fold 0 { | elt , acc | $acc + $elt.index * $elt.item } # 0*3 + 1*8 + 2*4 = 16

참고 다음은 기본 개요입니다. 이 주제에 대한 자세한 내용은 구조화된 데이터 탐색 및 액세스 장을 참조하십시오.

지정된 인덱스에서 목록 항목에 액세스하려면 $name 이 목록을 보유하는 변수인 $name.index 형식을 사용합니다.

예를 들어, 아래 목록의 두 번째 요소는 $names.1 로 액세스할 수 있습니다.

let names = [ Mark Tami Amanda Jeremy ] $names.1 # Tami를 제공합니다.

인덱스가 일부 변수 $index 에 있는 경우 get 명령을 사용하여 목록에서 항목을 추출할 수 있습니다.

let names = [ Mark Tami Amanda Jeremy ] let index = 1 $names | get $index # Tami를 제공합니다.

length 명령은 목록의 항목 수를 반환합니다. 예를 들어, [red green blue] | length 는 3 을 출력합니다.

is-empty 명령은 문자열, 목록 또는 테이블이 비어 있는지 여부를 결정합니다. 목록과 함께 다음과 같이 사용할 수 있습니다.

let colors = [ red green blue ] $colors | is-empty # false let colors = [] $colors | is-empty # true

in 및 not-in 연산자는 값이 목록에 있는지 여부를 테스트하는 데 사용됩니다. 예시:

let colors = [ red green blue ] 'blue' in $colors # true 'yellow' in $colors # false 'gold' not-in $colors # true

any 명령은 목록의 모든 항목이 주어진 조건을 만족하는지 여부를 결정합니다. 예시:

let colors = [ red green blue ] # 색상 이름이 "e"로 끝나는 것이 있습니까? $colors | any {| elt | $elt | str ends-with "e" } # true # 색상 이름의 길이가 3보다 작은 것이 있습니까? $colors | any {| elt | ( $elt | str length ) < 3 } # false let scores = [ 3 8 4 ] # 7보다 큰 점수가 있습니까? $scores | any {| elt | $elt > 7 } # true # 홀수인 점수가 있습니까? $scores | any {| elt | $elt mod 2 == 1 } # true

all 명령은 목록의 모든 항목이 주어진 조건을 만족하는지 여부를 결정합니다. 예시:

let colors = [ red green blue ] # 모든 색상 이름이 "e"로 끝납니까? $colors | all {| elt | $elt | str ends-with "e" } # false # 모든 색상 이름의 길이가 3 이상입니까? $colors | all {| elt | ( $elt | str length ) >= 3 } # true let scores = [ 3 8 4 ] # 모든 점수가 7보다 큽니까? $scores | all {| elt | $elt > 7 } # false # 모든 점수가 짝수입니까? $scores | all {| elt | $elt mod 2 == 0 } # false

flatten 명령은 중첩된 목록의 항목을 최상위 목록에 추가하여 기존 목록에서 새 목록을 만듭니다. 이것은 모든 깊이에서 중첩된 목록을 평탄화하기 위해 여러 번 호출할 수 있습니다. 예시:

[ 1 [ 2 3 ] 4 [ 5 6 ]] | flatten # [1 2 3 4 5 6] [[ 1 2 ] [ 3 [ 4 5 [ 6 7 8 ]]]] | flatten | flatten | flatten # [1 2 3 4 5 6 7 8]

wrap 명령은 목록을 테이블로 변환합니다. 각 목록 값은 단일 열이 있는 별도의 행으로 변환됩니다.