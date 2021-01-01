Nu에서 데이터를 보는 일반적인 방법 중 하나는 테이블을 통해서입니다. Nu는 찾고 있는 것을 편리하게 찾고 필요한 데이터만으로 데이터를 좁힐 수 있도록 테이블로 작업하기 위한 여러 명령과 함께 제공됩니다.

시작하려면 사용할 수 있는 테이블을 가져오겠습니다.

ls # => ───┬───────────────┬──────┬─────────┬──────────── # => # │ name │ type │ size │ modified # => ───┼───────────────┼──────┼─────────┼──────────── # => 0 │ files.rs │ File │ 4.6 KB │ 5 days ago # => 1 │ lib.rs │ File │ 330 B │ 5 days ago # => 2 │ lite_parse.rs │ File │ 6.3 KB │ 5 days ago # => 3 │ parse.rs │ File │ 49.8 KB │ 1 day ago # => 4 │ path.rs │ File │ 2.1 KB │ 5 days ago # => 5 │ shapes.rs │ File │ 4.7 KB │ 5 days ago # => 6 │ signature.rs │ File │ 1.2 KB │ 5 days ago # => ───┴───────────────┴──────┴─────────┴────────────

테이블 표시 방법 변경 Nu는 기본적으로 모든 테이블의 구조를 확장하려고 합니다. display_output 후크를 변경하여 이 동작을 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 후크를 참조하십시오.

sort-by 명령을 호출하고 정렬에 사용할 열을 알려주어 테이블을 정렬할 수 있습니다. 파일 크기별로 테이블을 정렬하고 싶다고 가정해 보겠습니다.

ls | sort-by size # => ───┬───────────────┬──────┬─────────┬──────────── # => # │ name │ type │ size │ modified # => ───┼───────────────┼──────┼─────────┼──────────── # => 0 │ lib.rs │ File │ 330 B │ 5 days ago # => 1 │ signature.rs │ File │ 1.2 KB │ 5 days ago # => 2 │ path.rs │ File │ 2.1 KB │ 5 days ago # => 3 │ files.rs │ File │ 4.6 KB │ 5 days ago # => 4 │ shapes.rs │ File │ 4.7 KB │ 5 days ago # => 5 │ lite_parse.rs │ File │ 6.3 KB │ 5 days ago # => 6 │ parse.rs │ File │ 49.8 KB │ 1 day ago # => ───┴───────────────┴──────┴─────────┴────────────

비교할 수 있는 모든 열로 테이블을 정렬할 수 있습니다. 예를 들어, 위를 "name", "accessed" 또는 "modified" 열을 사용하여 정렬할 수도 있습니다.

정렬에 대한 자세한 내용은 정렬을 참조하십시오.

참고 다음은 기본 개요입니다. 이 주제에 대한 자세한 내용은 구조화된 데이터 탐색 및 액세스 장을 참조하십시오.

특정 열 또는 특정 행을 선택하여 테이블에서 데이터를 선택할 수 있습니다. 사용할 테이블에서 몇 개의 열을 select 해 보겠습니다.

ls | select name size # => ───┬───────────────┬───────── # => # │ name │ size # => ───┼───────────────┼───────── # => 0 │ files.rs │ 4.6 KB # => 1 │ lib.rs │ 330 B # => 2 │ lite_parse.rs │ 6.3 KB # => 3 │ parse.rs │ 49.8 KB # => 4 │ path.rs │ 2.1 KB # => 5 │ shapes.rs │ 4.7 KB # => 6 │ signature.rs │ 1.2 KB # => ───┴───────────────┴─────────

이렇게 하면 필요한 것에 더 집중된 테이블을 만드는 데 도움이 됩니다. 다음으로, 이 디렉터리에서 가장 작은 5개의 파일만 보고 싶다고 가정해 보겠습니다.

ls | sort-by size | first 5 # => ───┬──────────────┬──────┬────────┬──────────── # => # │ name │ type │ size │ modified # => ───┼──────────────┼──────┼────────┼──────────── # => 0 │ lib.rs │ File │ 330 B │ 5 days ago # => 1 │ signature.rs │ File │ 1.2 KB │ 5 days ago # => 2 │ path.rs │ File │ 2.1 KB │ 5 days ago # => 3 │ files.rs │ File │ 4.6 KB │ 5 days ago # => 4 │ shapes.rs │ File │ 4.7 KB │ 5 days ago # => ───┴──────────────┴──────┴────────┴────────────

먼저 테이블을 크기별로 정렬하여 가장 작은 파일을 찾은 다음 first 5 를 사용하여 테이블의 처음 5개 행을 반환하는 것을 알 수 있습니다.

원하지 않는 행을 skip 할 수도 있습니다. 위에서 반환한 5개 행 중 처음 두 개를 건너뛰겠습니다.

ls | sort-by size | first 5 | skip 2 # => ───┬───────────┬──────┬────────┬──────────── # => # │ name │ type │ size │ modified # => ───┼───────────┼──────┼────────┼──────────── # => 0 │ path.rs │ File │ 2.1 KB │ 5 days ago # => 1 │ files.rs │ File │ 4.6 KB │ 5 days ago # => 2 │ shapes.rs │ File │ 4.7 KB │ 5 days ago # => ───┴───────────┴──────┴────────┴────────────

우리가 관심 있는 세 개의 행으로 좁혔습니다.

데이터를 선택하는 몇 가지 다른 명령을 살펴보겠습니다. 테이블의 행이 왜 숫자인지 궁금했을 수 있습니다. 이것은 단일 행에 액세스하는 편리한 방법으로 작동합니다. 파일 이름으로 테이블을 정렬한 다음 select 명령을 사용하여 행 번호로 행 중 하나를 선택해 보겠습니다.

ls | sort-by name # => ───┬───────────────┬──────┬─────────┬──────────── # => # │ name │ type │ size │ modified # => ───┼───────────────┼──────┼─────────┼──────────── # => 0 │ files.rs │ File │ 4.6 KB │ 5 days ago # => 1 │ lib.rs │ File │ 330 B │ 5 days ago # => 2 │ lite_parse.rs │ File │ 6.3 KB │ 5 days ago # => 3 │ parse.rs │ File │ 49.8 KB │ 1 day ago # => 4 │ path.rs │ File │ 2.1 KB │ 5 days ago # => 5 │ shapes.rs │ File │ 4.7 KB │ 5 days ago # => 6 │ signature.rs │ File │ 1.2 KB │ 5 days ago # => ───┴───────────────┴──────┴─────────┴──────────── ls | sort-by name | select 5 # => ───┬───────────────┬──────┬─────────┬──────────── # => # │ name │ type │ size │ modified # => ───┼───────────────┼──────┼─────────┼──────────── # => 0 │ shapes.rs │ File │ 4.7 KB │ 5 days ago # => ───┴───────────────┴──────┴─────────┴────────────

지금까지 필요한 것만으로 테이블을 잘라내어 테이블로 작업했습니다. 때로는 한 단계 더 나아가 전체 열을 가져오는 대신 셀 자체의 값만 보고 싶을 수 있습니다. 예를 들어, 파일 이름 목록만 가져오고 싶다고 가정해 보겠습니다. 이를 위해 get 명령을 사용합니다.

ls | get name # => ───┬─────────────── # => 0 │ files.rs # => 1 │ lib.rs # => 2 │ lite_parse.rs # => 3 │ parse.rs # => 4 │ path.rs # => 5 │ shapes.rs # => 6 │ signature.rs # => ───┴───────────────

이제 각 파일 이름에 대한 값을 얻었습니다.

이것은 이전에 본 select 명령과 비슷해 보일 수 있으므로 두 가지를 비교하기 위해 여기에도 배치해 보겠습니다.

ls | select name # => ───┬─────────────── # => # │ name # => ───┼─────────────── # => 0 │ files.rs # => 1 │ lib.rs # => 2 │ lite_parse.rs # => 3 │ parse.rs # => 4 │ path.rs # => 5 │ shapes.rs # => 6 │ signature.rs # => ───┴───────────────

이것들은 매우 비슷해 보입니다! 이 두 명령의 차이점을 명확히 하기 위해 설명해 보겠습니다.

select - 지정된 열만 포함하는 새 테이블을 만듭니다.

- 지정된 열만 포함하는 새 테이블을 만듭니다. get - 지정된 열 내부의 값을 목록으로 반환합니다.

팁 select 및 get 에 제공된 인수는 Nu의 쿼리 언어의 기본 부분인 셀 경로입니다. 셀 경로 및 기타 탐색 주제에 대한 자세한 내용은 다음 장인 구조화된 데이터 탐색 및 액세스를 참조하십시오.

테이블에서 데이터를 선택하는 것 외에도 테이블에 있는 내용을 업데이트할 수도 있습니다. 테이블을 결합하거나, 새 열을 추가하거나, 셀의 내용을 편집하고 싶을 수 있습니다. Nu에서는 제자리에서 편집하는 대신 이 섹션의 각 명령이 파이프라인에서 새 테이블을 반환합니다.

append 를 사용하여 테이블을 연결할 수 있습니다.

let first = [[ a b ]; [ 1 2 ]] let second = [[ a b ]; [ 3 4 ]] $first | append $second # => ───┬───┬─── # => # │ a │ b # => ───┼───┼─── # => 0 │ 1 │ 2 # => 1 │ 3 │ 4 # => ───┴───┴───

열 이름이 동일하지 않으면 필요에 따라 추가 열과 값이 생성됩니다.

let first = [[ a b ]; [ 1 2 ]] let second = [[ a b ]; [ 3 4 ]] let third = [[ a c ]; [ 3 4 ]] $first | append $second | append $third # => ───┬───┬────┬──── # => # │ a │ b │ c # => ───┼───┼────┼──── # => 0 │ 1 │ 2 │ ❎ # => 1 │ 3 │ 4 │ ❎ # => 2 │ 3 │ ❎ │ 4 # => ───┴───┴────┴────

++ 연산자를 append 의 인라인 대체로 사용할 수도 있습니다.

$first ++ $second ++ $third # => ───┬───┬────┬──── # => # │ a │ b │ c # => ───┼───┼────┼──── # => 0 │ 1 │ 2 │ ❎ # => 1 │ 3 │ 4 │ ❎ # => 2 │ 3 │ ❎ │ 4 # => ───┴───┴────┴────

merge 명령을 사용하여 두 개 이상의 테이블을 함께 병합할 수 있습니다.

let first = [[ a b ]; [ 1 2 ]] let second = [[ c d ]; [ 3 4 ]] $first | merge $second # => ───┬───┬───┬───┬─── # => # │ a │ b │ c │ d # => ───┼───┼───┼───┼─── # => 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 # => ───┴───┴───┴───┴───

세 번째 테이블을 추가해 보겠습니다.

let third = [[ e f ]; [ 5 6 ]]

다음과 같이 세 테이블을 모두 함께 결합할 수 있습니다.

$first | merge $second | merge $third # => ───┬───┬───┬───┬───┬───┬─── # => # │ a │ b │ c │ d │ e │ f # => ───┼───┼───┼───┼───┼───┼─── # => 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 # => ───┴───┴───┴───┴───┴───┴───

또는 reduce 명령을 사용하여 모든 테이블을 동적으로 병합할 수 있습니다.

[ $first $second $third ] | reduce {| elt , acc | $acc | merge $elt } # => ───┬───┬───┬───┬───┬───┬─── # => # │ a │ b │ c │ d │ e │ f # => ───┼───┼───┼───┼───┼───┼─── # => 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 # => ───┴───┴───┴───┴───┴───┴───

insert 명령을 사용하여 테이블에 새 열을 추가할 수 있습니다. 예를 살펴보겠습니다.

open rustfmt.toml # => ─────────┬────── # => edition │ 2018 # => ─────────┴──────

값이 2021인 "next_edition"이라는 열을 추가해 보겠습니다.

open rustfmt.toml | insert next_edition 2021 # => ──────────────┬────── # => edition │ 2018 # => next_edition │ 2021 # => ──────────────┴──────

이 시각적 표현은 약간 혼란스러울 수 있습니다. 왜냐하면 우리가 방금 한 일이 행을 추가한 것처럼 보이기 때문입니다. 이 경우 행에는 숫자가 있고 열에는 이름이 있다는 것을 기억하십시오. 그래도 혼란스럽다면 한 행을 더 추가하면 테이블이 예상대로 렌더링됩니다.

open rustfmt.toml | insert next_edition 2021 | append { edition : 2021 next_edition : 2024 } # => ───┬─────────┬────────────── # => # │ edition │ next_edition # => ───┼─────────┼────────────── # => 0 │ 2018 │ 2021 # => 1 │ 2021 │ 2024 # => ───┴─────────┴──────────────

원본 파일을 열면 내용이 그대로 유지되는 것을 알 수 있습니다.

open rustfmt.toml # => ─────────┬────── # => edition │ 2018 # => ─────────┴──────

Nu의 변경 사항은 영구적인 변경을 유발하려고 시도하는 대신 값 자체에 대해 작동하는 기능적 변경입니다. 이를 통해 선택한 경우 원하는 변경 사항으로 결과를 쓸 준비가 될 때까지 파이프라인에서 다양한 유형의 작업을 수행할 수 있습니다. 여기서는 save 명령을 사용하여 결과를 쓸 수 있습니다.

open rustfmt.toml | insert next_edition 2021 | save rustfmt2.toml open rustfmt2.toml # => ──────────────┬────── # => edition │ 2018 # => next_edition │ 2021 # => ──────────────┴──────

insert 명령과 유사한 방식으로 update 명령을 사용하여 열의 내용을 새 값으로 변경할 수도 있습니다. 작동하는 모습을 보려면 동일한 파일을 열어 보겠습니다.

open rustfmt.toml # => ─────────┬────── # => edition │ 2018 # => ─────────┴──────

그리고 이제 지원하려는 다음 버전을 가리키도록 버전을 업데이트해 보겠습니다.

open rustfmt.toml | update edition 2021 # => ─────────┬────── # => edition │ 2021 # => ─────────┴──────

열이 이미 존재하는지 여부에 따라 upsert 명령을 사용하여 삽입하거나 업데이트할 수도 있습니다.

move 를 사용하여 테이블의 열을 이동할 수 있습니다. 예를 들어, ls 에서 "name" 열을 "size" 열 뒤로 이동하려면 다음과 같이 할 수 있습니다.

ls | move name -- after size # => ╭────┬──────┬─────────┬───────────────────┬──────────────╮ # => │ # │ type │ size │ name │ modified │ # => ├────┼──────┼─────────┼───────────────────┼──────────────┤ # => │ 0 │ dir │ 256 B │ Applications │ 3 days ago │ # => │ 1 │ dir │ 256 B │ Data │ 2 weeks ago │ # => │ 2 │ dir │ 448 B │ Desktop │ 2 hours ago │ # => │ 3 │ dir │ 192 B │ Disks │ a week ago │ # => │ 4 │ dir │ 416 B │ Documents │ 4 days ago │ # => ...

rename 명령을 통해 테이블의 열 이름을 rename 할 수도 있습니다. ls 를 실행하고 열 이름을 바꾸려면 다음 예제를 사용할 수 있습니다.

ls | rename filename filetype filesize date # => ╭────┬───────────────────┬──────────┬──────────┬──────────────╮ # => │ # │ filename │ filetype │ filesize │ date │ # => ├────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤ # => │ 0 │ Applications │ dir │ 256 B │ 3 days ago │ # => │ 1 │ Data │ dir │ 256 B │ 2 weeks ago │ # => │ 2 │ Desktop │ dir │ 448 B │ 2 hours ago │ # => │ 3 │ Disks │ dir │ 192 B │ a week ago │ # => │ 4 │ Documents │ dir │ 416 B │ 4 days ago │ # => ...

reject 명령을 통해 테이블의 열을 reject 할 수도 있습니다. ls 를 실행하고 열을 삭제하려면 다음 예제를 사용할 수 있습니다.

ls - l / | reject readonly num_links inode created accessed modified # => ╭────┬────────┬─────────┬─────────┬───────────┬──────┬───────┬────────╮ # => │ # │ name │ type │ target │ mode │ uid │ group │ size │ # => ├────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────┼───────┼────────┤ # => │ 0 │ /bin │ symlink │ usr/bin │ rwxrwxrwx │ root │ root │ 7 B │ # => │ 1 │ /boot │ dir │ │ rwxr-xr-x │ root │ root │ 1.0 KB │ # => │ 2 │ /dev │ dir │ │ rwxr-xr-x │ root │ root │ 4.1 KB │ # => │ 3 │ /etc │ dir │ │ rwxr-xr-x │ root │ root │ 3.6 KB │ # => │ 4 │ /home │ dir │ │ rwxr-xr-x │ root │ root │ 12 B │ # => │ 5 │ /lib │ symlink │ usr/lib │ rwxrwxrwx │ root │ root │ 7 B │ # => │ 6 │ /lib64 │ symlink │ usr/lib │ rwxrwxrwx │ root │ root │ 7 B │ # => │ 7 │ /mnt │ dir │ │ rwxr-xr-x │ root │ root │ 0 B │ # => ...

모든 테이블은 기본적으로 # 헤더가 있는 열로 시작한다는 것을 알 수 있습니다. 이 열은 두 가지 모드 중 하나로 작동할 수 있습니다.

내부 # 기본 모드

누셸은 0부터 시작하는 연속적인 인덱스를 제공합니다.

항상 셀 경로 행 번호에 해당하며, select 0 은 목록의 첫 번째 항목을 반환하고 select <n-1> 은 n번째 항목을 반환합니다.

은 목록의 첫 번째 항목을 반환하고 은 n번째 항목을 반환합니다. 내부 표현의 표시일 뿐입니다. 즉, 열 이름으로 액세스할 수 없습니다. 예를 들어 get index 는 작동하지 않으며 get # 도 작동하지 않습니다. "인덱스"로 이름이 바뀐 # "index"라는 이름의 열이 직접 또는 다른 명령의 부작용으로 생성되면 이 index 열이 테이블 디스플레이에서 # 열을 대신합니다. 테이블 출력에서 열 헤더는 여전히 # 이지만 열의 _이름_은 이제 index 입니다. 예시: ls | each { insert index { 1000 }} | first 5 # => ╭──────┬─────────────────┬──────┬─────────┬──────────────╮ # => │ # │ name │ type │ size │ modified │ # => ├──────┼─────────────────┼──────┼─────────┼──────────────┤ # => │ 1000 │ CNAME │ file │ 15 B │ 9 months ago │ # => │ 1000 │ CONTRIBUTING.md │ file │ 4.3 KiB │ 9 hours ago │ # => │ 1000 │ LICENSE │ file │ 1.0 KiB │ 9 months ago │ # => │ 1000 │ README.md │ file │ 2.2 KiB │ 3 weeks ago │ # => │ 1000 │ assets │ dir │ 4.0 KiB │ 9 months ago │ # => ╰──────┴─────────────────┴──────┴─────────┴──────────────╯ 테이블의 각 행에 index 키가 추가되면 select 및 get 을 통해 액세스할 수 있습니다. ls | each { insert index { 1000 }} | first 5 | select index name # => ╭──────┬─────────────────╮ # => │ # │ name │ # => ├──────┼─────────────────┤ # => │ 1000 │ CNAME │ # => │ 1000 │ CONTRIBUTING.md │ # => │ 1000 │ LICENSE │ # => │ 1000 │ README.md │ # => │ 1000 │ assets │ # => ╰──────┴─────────────────╯ 반면에 일부 행에 index 키가 있고 다른 행에는 없는 경우 결과는 더 이상 테이블이 아닙니다. 다른 레코드 유형으로 인해 list<any> 입니다. ls | upsert 3.index { "--->" } | first 5 # => ╭──────┬─────────────────┬──────┬─────────┬──────────────╮ # => │ # │ name │ type │ size │ modified │ # => ├──────┼─────────────────┼──────┼─────────┼──────────────┤ # => │ 0 │ CNAME │ file │ 15 B │ 9 months ago │ # => │ 1 │ CONTRIBUTING.md │ file │ 4.3 KiB │ 9 hours ago │ # => │ 2 │ LICENSE │ file │ 1.0 KiB │ 9 months ago │ # => │ ---> │ README.md │ file │ 2.2 KiB │ 3 weeks ago │ # => │ 4 │ assets │ dir │ 4.0 KiB │ 9 months ago │ # => ╰──────┴─────────────────┴──────┴─────────┴──────────────╯ ls | upsert 3.index { "--->" } | first 5 | describe # => list<any> (stream) ls | upsert 3.index { "--->" } | select index name # Error: cannot find column 'index' ls | upsert 3.index { "--->" } | select index? name | first 5 # => ╭──────┬─────────────────╮ # => │ # │ name │ # => ├──────┼─────────────────┤ # => │ │ CNAME │ # => │ │ CONTRIBUTING.md │ # => │ │ LICENSE │ # => │ ---> │ README.md │ # => │ │ assets │ # => ╰──────┴─────────────────╯

위 예제에서 보여주듯이 index 키가 없는 테이블의 모든 행(레코드)은 내부 표현을 계속 표시합니다.

내부 # 을 모든 행의 인덱스로 변환하고 원래 번호 매기기를 유지하는 유용한 패턴은 다음과 같습니다.

ls | enumerate | flatten

결과는 동일하게 보이지만 index 는 이제 내부 셀 경로와 분리됩니다. 예시:

ls | enumerate | flatten | sort-by modified | first 5 # => ╭────┬──────────────┬──────┬─────────┬──────────────╮ # => │ # │ name │ type │ size │ modified │ # => ├────┼──────────────┼──────┼─────────┼──────────────┤ # => │ 0 │ CNAME │ file │ 15 B │ 9 months ago │ # => │ 2 │ LICENSE │ file │ 1.0 KiB │ 9 months ago │ # => │ 4 │ assets │ dir │ 4.0 KiB │ 9 months ago │ # => │ 17 │ lefthook.yml │ file │ 1.1 KiB │ 9 months ago │ # => │ 24 │ snippets │ dir │ 4.0 KiB │ 9 months ago │ # => ╰────┴──────────────┴──────┴─────────┴──────────────╯ ls | enumerate | flatten | sort-by modified | select 4 # => ╭────┬──────────┬──────┬─────────┬──────────────╮ # => │ # │ name │ type │ size │ modified │ # => ├────┼──────────┼──────┼─────────┼──────────────┤ # => │ 24 │ snippets │ dir │ 4.0 KiB │ 9 months ago │ # => ╰────┴──────────┴──────┴─────────┴──────────────╯

sort-by modified 는 이제 나머지 열과 함께 index 도 정렬합니다.

let table = [ [ additions deletions delta ]; [ 10 20 -10 ] [ 15 5 10 ] [ 8 6 2 ]] let totals_row = ( $table | math sum | insert index { "Totals" }) $table | append $totals_row # => ╭────────┬───────────┬───────────┬───────╮ # => │ # │ additions │ deletions │ delta │ # => ├────────┼───────────┼───────────┼───────┤ # => │ 0 │ 10 │ 20 │ -10 │ # => │ 1 │ 15 │ 5 │ 10 │ # => │ 2 │ 8 │ 6 │ 2 │ # => │ Totals │ 33 │ 31 │ 2 │ # => ╰────────┴───────────┴───────────┴───────╯

table 명령은 구조화된 데이터를 _렌더링_하는 데 사용됩니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

테이블

목록

레코드

범위

초기 가정과는 달리 이러한 유형을 렌더링한 결과는 string 입니다. 예시:

[ Nagasaki Ghent Cambridge Izmir Graz Lubango ] | table | describe # => string (stream)

다른 데이터 유형은 table 명령을 통해 변경되지 않고 전달됩니다.

인수가 없는 경우 table 명령에서 렌더링된 출력은 렌더링되지 않은 형식과 동일하게 _표시_되는 경우가 많습니다. 예시:

[ Nagasaki Ghent Cambridge Izmir Graz Lubango ] # => ╭───┬───────────╮ # => │ 0 │ Nagasaki │ # => │ 1 │ Ghent │ # => │ 2 │ Cambridge │ # => │ 3 │ Izmir │ # => │ 4 │ Graz │ # => │ 5 │ Lubango │ # => ╰───┴───────────╯ [ Nagasaki Ghent Cambridge Izmir Graz Lubango ] | table # => ╭───┬───────────╮ # => │ 0 │ Nagasaki │ # => │ 1 │ Ghent │ # => │ 2 │ Cambridge │ # => │ 3 │ Izmir │ # => │ 4 │ Graz │ # => │ 5 │ Lubango │ # => ╰───┴───────────╯

이것은 구조화된 데이터의 렌더링된 뷰를 문자열로 저장해야 할 때 유용할 수 있습니다. 예를 들어, 테이블에서 모든 ANSI 서식(색상)을 제거하려면:

ls | table | ansi strip

table 명령에는 테이블 렌더링을 _변경_하기 위한 여러 옵션도 있습니다. 예: