테이블 작업
개요
Nu에서 데이터를 보는 일반적인 방법 중 하나는 테이블을 통해서입니다. Nu는 찾고 있는 것을 편리하게 찾고 필요한 데이터만으로 데이터를 좁힐 수 있도록 테이블로 작업하기 위한 여러 명령과 함께 제공됩니다.
시작하려면 사용할 수 있는 테이블을 가져오겠습니다.
ls
# => ───┬───────────────┬──────┬─────────┬────────────
# => # │ name │ type │ size │ modified
# => ───┼───────────────┼──────┼─────────┼────────────
# => 0 │ files.rs │ File │ 4.6 KB │ 5 days ago
# => 1 │ lib.rs │ File │ 330 B │ 5 days ago
# => 2 │ lite_parse.rs │ File │ 6.3 KB │ 5 days ago
# => 3 │ parse.rs │ File │ 49.8 KB │ 1 day ago
# => 4 │ path.rs │ File │ 2.1 KB │ 5 days ago
# => 5 │ shapes.rs │ File │ 4.7 KB │ 5 days ago
# => 6 │ signature.rs │ File │ 1.2 KB │ 5 days ago
# => ───┴───────────────┴──────┴─────────┴────────────
테이블 표시 방법 변경
Nu는 기본적으로 모든 테이블의 구조를 확장하려고 합니다.
display_output 후크를 변경하여 이 동작을 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 후크를 참조하십시오.
데이터 정렬
sort-by 명령을 호출하고 정렬에 사용할 열을 알려주어 테이블을 정렬할 수 있습니다. 파일 크기별로 테이블을 정렬하고 싶다고 가정해 보겠습니다.
ls | sort-by size
# => ───┬───────────────┬──────┬─────────┬────────────
# => # │ name │ type │ size │ modified
# => ───┼───────────────┼──────┼─────────┼────────────
# => 0 │ lib.rs │ File │ 330 B │ 5 days ago
# => 1 │ signature.rs │ File │ 1.2 KB │ 5 days ago
# => 2 │ path.rs │ File │ 2.1 KB │ 5 days ago
# => 3 │ files.rs │ File │ 4.6 KB │ 5 days ago
# => 4 │ shapes.rs │ File │ 4.7 KB │ 5 days ago
# => 5 │ lite_parse.rs │ File │ 6.3 KB │ 5 days ago
# => 6 │ parse.rs │ File │ 49.8 KB │ 1 day ago
# => ───┴───────────────┴──────┴─────────┴────────────
비교할 수 있는 모든 열로 테이블을 정렬할 수 있습니다. 예를 들어, 위를 "name", "accessed" 또는 "modified" 열을 사용하여 정렬할 수도 있습니다.
정렬에 대한 자세한 내용은 정렬을 참조하십시오.
원하는 데이터 선택
참고
다음은 기본 개요입니다. 이 주제에 대한 자세한 내용은 구조화된 데이터 탐색 및 액세스 장을 참조하십시오.
특정 열 또는 특정 행을 선택하여 테이블에서 데이터를 선택할 수 있습니다. 사용할 테이블에서 몇 개의 열을
select해 보겠습니다.
ls | select name size
# => ───┬───────────────┬─────────
# => # │ name │ size
# => ───┼───────────────┼─────────
# => 0 │ files.rs │ 4.6 KB
# => 1 │ lib.rs │ 330 B
# => 2 │ lite_parse.rs │ 6.3 KB
# => 3 │ parse.rs │ 49.8 KB
# => 4 │ path.rs │ 2.1 KB
# => 5 │ shapes.rs │ 4.7 KB
# => 6 │ signature.rs │ 1.2 KB
# => ───┴───────────────┴─────────
이렇게 하면 필요한 것에 더 집중된 테이블을 만드는 데 도움이 됩니다. 다음으로, 이 디렉터리에서 가장 작은 5개의 파일만 보고 싶다고 가정해 보겠습니다.
ls | sort-by size | first 5
# => ───┬──────────────┬──────┬────────┬────────────
# => # │ name │ type │ size │ modified
# => ───┼──────────────┼──────┼────────┼────────────
# => 0 │ lib.rs │ File │ 330 B │ 5 days ago
# => 1 │ signature.rs │ File │ 1.2 KB │ 5 days ago
# => 2 │ path.rs │ File │ 2.1 KB │ 5 days ago
# => 3 │ files.rs │ File │ 4.6 KB │ 5 days ago
# => 4 │ shapes.rs │ File │ 4.7 KB │ 5 days ago
# => ───┴──────────────┴──────┴────────┴────────────
먼저 테이블을 크기별로 정렬하여 가장 작은 파일을 찾은 다음
first 5를 사용하여 테이블의 처음 5개 행을 반환하는 것을 알 수 있습니다.
원하지 않는 행을
skip할 수도 있습니다. 위에서 반환한 5개 행 중 처음 두 개를 건너뛰겠습니다.
ls | sort-by size | first 5 | skip 2
# => ───┬───────────┬──────┬────────┬────────────
# => # │ name │ type │ size │ modified
# => ───┼───────────┼──────┼────────┼────────────
# => 0 │ path.rs │ File │ 2.1 KB │ 5 days ago
# => 1 │ files.rs │ File │ 4.6 KB │ 5 days ago
# => 2 │ shapes.rs │ File │ 4.7 KB │ 5 days ago
# => ───┴───────────┴──────┴────────┴────────────
우리가 관심 있는 세 개의 행으로 좁혔습니다.
데이터를 선택하는 몇 가지 다른 명령을 살펴보겠습니다. 테이블의 행이 왜 숫자인지 궁금했을 수 있습니다. 이것은 단일 행에 액세스하는 편리한 방법으로 작동합니다. 파일 이름으로 테이블을 정렬한 다음
select 명령을 사용하여 행 번호로 행 중 하나를 선택해 보겠습니다.
ls | sort-by name
# => ───┬───────────────┬──────┬─────────┬────────────
# => # │ name │ type │ size │ modified
# => ───┼───────────────┼──────┼─────────┼────────────
# => 0 │ files.rs │ File │ 4.6 KB │ 5 days ago
# => 1 │ lib.rs │ File │ 330 B │ 5 days ago
# => 2 │ lite_parse.rs │ File │ 6.3 KB │ 5 days ago
# => 3 │ parse.rs │ File │ 49.8 KB │ 1 day ago
# => 4 │ path.rs │ File │ 2.1 KB │ 5 days ago
# => 5 │ shapes.rs │ File │ 4.7 KB │ 5 days ago
# => 6 │ signature.rs │ File │ 1.2 KB │ 5 days ago
# => ───┴───────────────┴──────┴─────────┴────────────
ls | sort-by name | select 5
# => ───┬───────────────┬──────┬─────────┬────────────
# => # │ name │ type │ size │ modified
# => ───┼───────────────┼──────┼─────────┼────────────
# => 0 │ shapes.rs │ File │ 4.7 KB │ 5 days ago
# => ───┴───────────────┴──────┴─────────┴────────────
테이블에서 데이터 가져오기
지금까지 필요한 것만으로 테이블을 잘라내어 테이블로 작업했습니다. 때로는 한 단계 더 나아가 전체 열을 가져오는 대신 셀 자체의 값만 보고 싶을 수 있습니다. 예를 들어, 파일 이름 목록만 가져오고 싶다고 가정해 보겠습니다. 이를 위해
get 명령을 사용합니다.
ls | get name
# => ───┬───────────────
# => 0 │ files.rs
# => 1 │ lib.rs
# => 2 │ lite_parse.rs
# => 3 │ parse.rs
# => 4 │ path.rs
# => 5 │ shapes.rs
# => 6 │ signature.rs
# => ───┴───────────────
이제 각 파일 이름에 대한 값을 얻었습니다.
이것은 이전에 본
select 명령과 비슷해 보일 수 있으므로 두 가지를 비교하기 위해 여기에도 배치해 보겠습니다.
ls | select name
# => ───┬───────────────
# => # │ name
# => ───┼───────────────
# => 0 │ files.rs
# => 1 │ lib.rs
# => 2 │ lite_parse.rs
# => 3 │ parse.rs
# => 4 │ path.rs
# => 5 │ shapes.rs
# => 6 │ signature.rs
# => ───┴───────────────
이것들은 매우 비슷해 보입니다! 이 두 명령의 차이점을 명확히 하기 위해 설명해 보겠습니다.
팁
select 및
get에 제공된 인수는 Nu의 쿼리 언어의 기본 부분인 셀 경로입니다. 셀 경로 및 기타 탐색 주제에 대한 자세한 내용은 다음 장인 구조화된 데이터 탐색 및 액세스를 참조하십시오.
테이블의 데이터 변경
테이블에서 데이터를 선택하는 것 외에도 테이블에 있는 내용을 업데이트할 수도 있습니다. 테이블을 결합하거나, 새 열을 추가하거나, 셀의 내용을 편집하고 싶을 수 있습니다. Nu에서는 제자리에서 편집하는 대신 이 섹션의 각 명령이 파이프라인에서 새 테이블을 반환합니다.
테이블 연결
append를 사용하여 테이블을 연결할 수 있습니다.
let first = [[a b]; [1 2]]
let second = [[a b]; [3 4]]
$first | append $second
# => ───┬───┬───
# => # │ a │ b
# => ───┼───┼───
# => 0 │ 1 │ 2
# => 1 │ 3 │ 4
# => ───┴───┴───
열 이름이 동일하지 않으면 필요에 따라 추가 열과 값이 생성됩니다.
let first = [[a b]; [1 2]]
let second = [[a b]; [3 4]]
let third = [[a c]; [3 4]]
$first | append $second | append $third
# => ───┬───┬────┬────
# => # │ a │ b │ c
# => ───┼───┼────┼────
# => 0 │ 1 │ 2 │ ❎
# => 1 │ 3 │ 4 │ ❎
# => 2 │ 3 │ ❎ │ 4
# => ───┴───┴────┴────
++ 연산자를
append의 인라인 대체로 사용할 수도 있습니다.
$first ++ $second ++ $third
# => ───┬───┬────┬────
# => # │ a │ b │ c
# => ───┼───┼────┼────
# => 0 │ 1 │ 2 │ ❎
# => 1 │ 3 │ 4 │ ❎
# => 2 │ 3 │ ❎ │ 4
# => ───┴───┴────┴────
테이블 병합
merge 명령을 사용하여 두 개 이상의 테이블을 함께 병합할 수 있습니다.
let first = [[a b]; [1 2]]
let second = [[c d]; [3 4]]
$first | merge $second
# => ───┬───┬───┬───┬───
# => # │ a │ b │ c │ d
# => ───┼───┼───┼───┼───
# => 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4
# => ───┴───┴───┴───┴───
세 번째 테이블을 추가해 보겠습니다.
let third = [[e f]; [5 6]]
다음과 같이 세 테이블을 모두 함께 결합할 수 있습니다.
$first | merge $second | merge $third
# => ───┬───┬───┬───┬───┬───┬───
# => # │ a │ b │ c │ d │ e │ f
# => ───┼───┼───┼───┼───┼───┼───
# => 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6
# => ───┴───┴───┴───┴───┴───┴───
또는
reduce 명령을 사용하여 모든 테이블을 동적으로 병합할 수 있습니다.
[$first $second $third] | reduce {|elt, acc| $acc | merge $elt }
# => ───┬───┬───┬───┬───┬───┬───
# => # │ a │ b │ c │ d │ e │ f
# => ───┼───┼───┼───┼───┼───┼───
# => 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6
# => ───┴───┴───┴───┴───┴───┴───
새 열 추가
insert 명령을 사용하여 테이블에 새 열을 추가할 수 있습니다. 예를 살펴보겠습니다.
open rustfmt.toml
# => ─────────┬──────
# => edition │ 2018
# => ─────────┴──────
값이 2021인 "next_edition"이라는 열을 추가해 보겠습니다.
open rustfmt.toml | insert next_edition 2021
# => ──────────────┬──────
# => edition │ 2018
# => next_edition │ 2021
# => ──────────────┴──────
이 시각적 표현은 약간 혼란스러울 수 있습니다. 왜냐하면 우리가 방금 한 일이 행을 추가한 것처럼 보이기 때문입니다. 이 경우 행에는 숫자가 있고 열에는 이름이 있다는 것을 기억하십시오. 그래도 혼란스럽다면 한 행을 더 추가하면 테이블이 예상대로 렌더링됩니다.
open rustfmt.toml | insert next_edition 2021 | append {edition: 2021 next_edition: 2024}
# => ───┬─────────┬──────────────
# => # │ edition │ next_edition
# => ───┼─────────┼──────────────
# => 0 │ 2018 │ 2021
# => 1 │ 2021 │ 2024
# => ───┴─────────┴──────────────
원본 파일을 열면 내용이 그대로 유지되는 것을 알 수 있습니다.
open rustfmt.toml
# => ─────────┬──────
# => edition │ 2018
# => ─────────┴──────
Nu의 변경 사항은 영구적인 변경을 유발하려고 시도하는 대신 값 자체에 대해 작동하는 기능적 변경입니다. 이를 통해 선택한 경우 원하는 변경 사항으로 결과를 쓸 준비가 될 때까지 파이프라인에서 다양한 유형의 작업을 수행할 수 있습니다. 여기서는
save 명령을 사용하여 결과를 쓸 수 있습니다.
open rustfmt.toml | insert next_edition 2021 | save rustfmt2.toml
open rustfmt2.toml
# => ──────────────┬──────
# => edition │ 2018
# => next_edition │ 2021
# => ──────────────┴──────
열 업데이트
insert 명령과 유사한 방식으로
update 명령을 사용하여 열의 내용을 새 값으로 변경할 수도 있습니다. 작동하는 모습을 보려면 동일한 파일을 열어 보겠습니다.
open rustfmt.toml
# => ─────────┬──────
# => edition │ 2018
# => ─────────┴──────
그리고 이제 지원하려는 다음 버전을 가리키도록 버전을 업데이트해 보겠습니다.
open rustfmt.toml | update edition 2021
# => ─────────┬──────
# => edition │ 2021
# => ─────────┴──────
열이 이미 존재하는지 여부에 따라
upsert 명령을 사용하여 삽입하거나 업데이트할 수도 있습니다.
열 이동
move를 사용하여 테이블의 열을 이동할 수 있습니다. 예를 들어,
ls에서 "name" 열을 "size" 열 뒤로 이동하려면 다음과 같이 할 수 있습니다.
ls | move name --after size
# => ╭────┬──────┬─────────┬───────────────────┬──────────────╮
# => │ # │ type │ size │ name │ modified │
# => ├────┼──────┼─────────┼───────────────────┼──────────────┤
# => │ 0 │ dir │ 256 B │ Applications │ 3 days ago │
# => │ 1 │ dir │ 256 B │ Data │ 2 weeks ago │
# => │ 2 │ dir │ 448 B │ Desktop │ 2 hours ago │
# => │ 3 │ dir │ 192 B │ Disks │ a week ago │
# => │ 4 │ dir │ 416 B │ Documents │ 4 days ago │
# => ...
열 이름 바꾸기
rename 명령을 통해 테이블의 열 이름을
rename할 수도 있습니다.
ls를 실행하고 열 이름을 바꾸려면 다음 예제를 사용할 수 있습니다.
ls | rename filename filetype filesize date
# => ╭────┬───────────────────┬──────────┬──────────┬──────────────╮
# => │ # │ filename │ filetype │ filesize │ date │
# => ├────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
# => │ 0 │ Applications │ dir │ 256 B │ 3 days ago │
# => │ 1 │ Data │ dir │ 256 B │ 2 weeks ago │
# => │ 2 │ Desktop │ dir │ 448 B │ 2 hours ago │
# => │ 3 │ Disks │ dir │ 192 B │ a week ago │
# => │ 4 │ Documents │ dir │ 416 B │ 4 days ago │
# => ...
열 거부/삭제
reject 명령을 통해 테이블의 열을
reject할 수도 있습니다.
ls를 실행하고 열을 삭제하려면 다음 예제를 사용할 수 있습니다.
ls -l / | reject readonly num_links inode created accessed modified
# => ╭────┬────────┬─────────┬─────────┬───────────┬──────┬───────┬────────╮
# => │ # │ name │ type │ target │ mode │ uid │ group │ size │
# => ├────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────┼───────┼────────┤
# => │ 0 │ /bin │ symlink │ usr/bin │ rwxrwxrwx │ root │ root │ 7 B │
# => │ 1 │ /boot │ dir │ │ rwxr-xr-x │ root │ root │ 1.0 KB │
# => │ 2 │ /dev │ dir │ │ rwxr-xr-x │ root │ root │ 4.1 KB │
# => │ 3 │ /etc │ dir │ │ rwxr-xr-x │ root │ root │ 3.6 KB │
# => │ 4 │ /home │ dir │ │ rwxr-xr-x │ root │ root │ 12 B │
# => │ 5 │ /lib │ symlink │ usr/lib │ rwxrwxrwx │ root │ root │ 7 B │
# => │ 6 │ /lib64 │ symlink │ usr/lib │ rwxrwxrwx │ root │ root │ 7 B │
# => │ 7 │ /mnt │ dir │ │ rwxr-xr-x │ root │ root │ 0 B │
# => ...
# 인덱스 열
모든 테이블은 기본적으로
# 헤더가 있는 열로 시작한다는 것을 알 수 있습니다. 이 열은 두 가지 모드 중 하나로 작동할 수 있습니다.
내부 #
- 기본 모드
- 누셸은 0부터 시작하는 연속적인 인덱스를 제공합니다.
- 항상 셀 경로 행 번호에 해당하며,
select 0은 목록의 첫 번째 항목을 반환하고
select <n-1>은 n번째 항목을 반환합니다.
- 내부 표현의 표시일 뿐입니다. 즉, 열 이름으로 액세스할 수 없습니다. 예를 들어
get index는 작동하지 않으며
get #도 작동하지 않습니다.
"인덱스"로 이름이 바뀐 #
"index"라는 이름의 열이 직접 또는 다른 명령의 부작용으로 생성되면 이
index열이 테이블 디스플레이에서
#열을 대신합니다. 테이블 출력에서 열 헤더는 여전히
#이지만 열의 _이름_은 이제
index입니다.
예시:
ls | each { insert index { 1000 }} | first 5 # => ╭──────┬─────────────────┬──────┬─────────┬──────────────╮ # => │ # │ name │ type │ size │ modified │ # => ├──────┼─────────────────┼──────┼─────────┼──────────────┤ # => │ 1000 │ CNAME │ file │ 15 B │ 9 months ago │ # => │ 1000 │ CONTRIBUTING.md │ file │ 4.3 KiB │ 9 hours ago │ # => │ 1000 │ LICENSE │ file │ 1.0 KiB │ 9 months ago │ # => │ 1000 │ README.md │ file │ 2.2 KiB │ 3 weeks ago │ # => │ 1000 │ assets │ dir │ 4.0 KiB │ 9 months ago │ # => ╰──────┴─────────────────┴──────┴─────────┴──────────────╯
- 테이블의 각 행에
index키가 추가되면
select및
get을 통해 액세스할 수 있습니다.
ls | each { insert index { 1000 }} | first 5 | select index name # => ╭──────┬─────────────────╮ # => │ # │ name │ # => ├──────┼─────────────────┤ # => │ 1000 │ CNAME │ # => │ 1000 │ CONTRIBUTING.md │ # => │ 1000 │ LICENSE │ # => │ 1000 │ README.md │ # => │ 1000 │ assets │ # => ╰──────┴─────────────────╯
반면에 일부 행에
index키가 있고 다른 행에는 없는 경우 결과는 더 이상 테이블이 아닙니다. 다른 레코드 유형으로 인해
list<any>입니다.
ls | upsert 3.index { "--->" } | first 5 # => ╭──────┬─────────────────┬──────┬─────────┬──────────────╮ # => │ # │ name │ type │ size │ modified │ # => ├──────┼─────────────────┼──────┼─────────┼──────────────┤ # => │ 0 │ CNAME │ file │ 15 B │ 9 months ago │ # => │ 1 │ CONTRIBUTING.md │ file │ 4.3 KiB │ 9 hours ago │ # => │ 2 │ LICENSE │ file │ 1.0 KiB │ 9 months ago │ # => │ ---> │ README.md │ file │ 2.2 KiB │ 3 weeks ago │ # => │ 4 │ assets │ dir │ 4.0 KiB │ 9 months ago │ # => ╰──────┴─────────────────┴──────┴─────────┴──────────────╯ ls | upsert 3.index { "--->" } | first 5 | describe # => list<any> (stream) ls | upsert 3.index { "--->" } | select index name # Error: cannot find column 'index' ls | upsert 3.index { "--->" } | select index? name | first 5 # => ╭──────┬─────────────────╮ # => │ # │ name │ # => ├──────┼─────────────────┤ # => │ │ CNAME │ # => │ │ CONTRIBUTING.md │ # => │ │ LICENSE │ # => │ ---> │ README.md │ # => │ │ assets │ # => ╰──────┴─────────────────╯
- 테이블의 각 행에
위 예제에서 보여주듯이
index키가 없는 테이블의 모든 행(레코드)은 내부 표현을 계속 표시합니다.
추가 인덱스 예제
#을 인덱스로 변환
내부
#을 모든 행의 인덱스로 변환하고 원래 번호 매기기를 유지하는 유용한 패턴은 다음과 같습니다.
ls | enumerate | flatten
결과는 동일하게 보이지만
index는 이제 내부 셀 경로와 분리됩니다. 예시:
ls | enumerate | flatten | sort-by modified | first 5
# => ╭────┬──────────────┬──────┬─────────┬──────────────╮
# => │ # │ name │ type │ size │ modified │
# => ├────┼──────────────┼──────┼─────────┼──────────────┤
# => │ 0 │ CNAME │ file │ 15 B │ 9 months ago │
# => │ 2 │ LICENSE │ file │ 1.0 KiB │ 9 months ago │
# => │ 4 │ assets │ dir │ 4.0 KiB │ 9 months ago │
# => │ 17 │ lefthook.yml │ file │ 1.1 KiB │ 9 months ago │
# => │ 24 │ snippets │ dir │ 4.0 KiB │ 9 months ago │
# => ╰────┴──────────────┴──────┴─────────┴──────────────╯
ls | enumerate | flatten | sort-by modified | select 4
# => ╭────┬──────────┬──────┬─────────┬──────────────╮
# => │ # │ name │ type │ size │ modified │
# => ├────┼──────────┼──────┼─────────┼──────────────┤
# => │ 24 │ snippets │ dir │ 4.0 KiB │ 9 months ago │
# => ╰────┴──────────┴──────┴─────────┴──────────────╯
sort-by modified는 이제 나머지 열과 함께
index도 정렬합니다.
행 헤더 추가
let table = [
[additions deletions delta ];
[ 10 20 -10 ]
[ 15 5 10 ]
[ 8 6 2 ]]
let totals_row = ($table | math sum | insert index {"Totals"})
$table | append $totals_row
# => ╭────────┬───────────┬───────────┬───────╮
# => │ # │ additions │ deletions │ delta │
# => ├────────┼───────────┼───────────┼───────┤
# => │ 0 │ 10 │ 20 │ -10 │
# => │ 1 │ 15 │ 5 │ 10 │
# => │ 2 │ 8 │ 6 │ 2 │
# => │ Totals │ 33 │ 31 │ 2 │
# => ╰────────┴───────────┴───────────┴───────╯
table 명령
table 명령은 구조화된 데이터를 _렌더링_하는 데 사용됩니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.
- 테이블
- 목록
- 레코드
- 범위
초기 가정과는 달리 이러한 유형을 렌더링한 결과는
string입니다. 예시:
[ Nagasaki Ghent Cambridge Izmir Graz Lubango ] | table | describe
# => string (stream)
다른 데이터 유형은
table 명령을 통해 변경되지 않고 전달됩니다.
인수가 없는 경우
table 명령에서 렌더링된 출력은 렌더링되지 않은 형식과 동일하게 _표시_되는 경우가 많습니다. 예시:
[ Nagasaki Ghent Cambridge Izmir Graz Lubango ]
# => ╭───┬───────────╮
# => │ 0 │ Nagasaki │
# => │ 1 │ Ghent │
# => │ 2 │ Cambridge │
# => │ 3 │ Izmir │
# => │ 4 │ Graz │
# => │ 5 │ Lubango │
# => ╰───┴───────────╯
[ Nagasaki Ghent Cambridge Izmir Graz Lubango ] | table
# => ╭───┬───────────╮
# => │ 0 │ Nagasaki │
# => │ 1 │ Ghent │
# => │ 2 │ Cambridge │
# => │ 3 │ Izmir │
# => │ 4 │ Graz │
# => │ 5 │ Lubango │
# => ╰───┴───────────╯
이것은 구조화된 데이터의 렌더링된 뷰를 문자열로 저장해야 할 때 유용할 수 있습니다. 예를 들어, 테이블에서 모든 ANSI 서식(색상)을 제거하려면:
ls | table | ansi strip
table 명령에는 테이블 렌더링을 _변경_하기 위한 여러 옵션도 있습니다. 예:
-e를 사용하여 렌더링할 때 일반적으로 축소되는 데이터를 확장합니다.
scope modules | table과
scope modules | table -e를 비교하십시오.
-i false를 사용하여
index/
#열을 숨깁니다.
-a 5를 사용하여 테이블을 처음 5개 항목과 마지막 5개 항목으로 축약합니다.
- 그리고 더