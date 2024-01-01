모든 프로그래밍 언어와 마찬가지로 긴 파이프라인과 표현식을 저장하여 필요할 때 쉽게 다시 호출할 수 있기를 원할 것입니다.

이것이 사용자 지정 명령이 필요한 이유입니다.

참고 사용자 지정 명령은 많은 언어의 함수와 유사하지만, 누셸에서는 사용자 지정 명령이 일급 명령 자체로 작동합니다. 아래에서 보듯이, 기본 제공 명령과 함께 도움말 시스템에 포함되고, 파이프라인의 일부가 될 수 있으며, 형식 오류에 대해 실시간으로 구문 분석되는 등 훨씬 더 많은 기능을 제공합니다.

간단한 greet 사용자 지정 명령으로 시작하겠습니다.

def greet [ name ] { $"Hello, ( $name )!" }

여기서 greet 명령을 정의하는데, 이 명령은 name 이라는 단일 매개변수를 받습니다. 이 매개변수 다음에는 사용자 지정 명령이 실행될 때 일어날 일을 나타내는 블록이 있습니다. 호출되면 사용자 지정 명령은 name 에 전달된 값을 $name 변수로 설정하며, 이 변수는 블록에서 사용할 수 있습니다.

이 명령을 실행하려면 기본 제공 명령을 호출하는 것과 똑같이 호출할 수 있습니다.

greet "World" # => Hello, World!

위 예제에는 return 또는 echo 문이 없다는 것을 알 수 있습니다.

PowerShell 및 JavaScript(화살표 함수 사용)와 같은 일부 다른 언어와 마찬가지로 누셸은 암시적 반환 기능을 제공하며, 명령의 마지막 표현식 값이 반환 값이 됩니다.

위 예제에는 문자열이라는 하나의 표현식만 있습니다. 이 문자열이 명령의 반환 값이 됩니다.

greet "World" | describe # => string

물론 일반적인 명령은 여러 표현식으로 구성됩니다. 시연을 위해 3개의 표현식이 있는 무의미한 명령을 보여드리겠습니다.

def eight [] { 1 + 1 2 + 2 4 + 4 } eight # => 8

반환 값은 다시 말하지만 명령의 마지막 표현식인 4 + 4 (8)의 결과입니다.

추가 예시:

조기 반환 어떤 조건으로 인해 조기에 종료해야 하는 명령은 return 문을 사용하여 여전히 값을 반환할 수 있습니다. def process-list [] { let input_length = length if $input_length > 10_000 { print "Input list is too long" return null } $in | each {| i | # 목록 처리 $i * 4.25 } }

반환 값 억제 표현식이 아닌 문으로 작동하고 값을 반환하지 않는 사용자 지정 명령을 만들고 싶을 때가 많습니다. 이 경우 ignore 키워드를 사용할 수 있습니다. def create-three-files [] { [ file1 file2 file3 ] | each {| filename | touch $filename } | ignore } 파이프라인 끝에 ignore 가 없으면 명령은 each 문에서 빈 목록을 반환합니다. 마지막 표현식으로 null 을 반환할 수도 있습니다. 또는 이 가상 예제에서는 값을 반환하지 않는 for 문을 사용할 수 있습니다(다음 예제 참조).

값을 반환하지 않는 문 누셸의 일부 키워드는 값을 반환하지 않는 문입니다. 사용자 지정 명령의 마지막 표현식으로 이러한 문 중 하나를 사용하면 반환 값은 null 이 됩니다. 이는 일부 경우에 예기치 않을 수 있습니다. 예시: def exponents-of-three [] { for x in [ 0 1 2 3 4 5 ] { 3 ** $x } } exponents-of-three 위 명령은 아무것도 표시하지 않으며, for 가 값을 반환하지 않는 문이기 때문에 반환 값은 비어 있거나 null 입니다. 입력 목록에서 값을 반환하려면 each 명령과 같은 필터를 사용하십시오. def exponents-of-three [] { [ 0 1 2 3 4 5 ] | each {| x | 3 ** $x } } exponents-of-three # => ╭───┬─────╮ # => │ 0 │ 1 │ # => │ 1 │ 3 │ # => │ 2 │ 9 │ # => │ 3 │ 27 │ # => │ 4 │ 81 │ # => │ 5 │ 243 │ # => ╰───┴─────╯

일치 표현식 # 현재 디렉터리에서 임의의 파일 반환 def "random file" [] { let files = ( ls ) let num_files = ( $files | length ) match $num_files { 0 => null # 빈 디렉터리에 대해 null 반환 _ => { let random_file = ( random int 0 .. ( $num_files - 1 )) ( $files | get $random_file ) } } } 이 경우 마지막 표현식은 다음을 반환할 수 있는 match 문입니다. 디렉터리가 비어 있으면 null

그렇지 않으면 임의로 선택된 파일을 나타내는 record ::: 사용자 지정 명령 및 파이프라인 기본 제공 명령과 마찬가지로 사용자 지정 명령의 반환 값을 파이프라인의 다음 명령으로 전달할 수 있습니다. 사용자 지정 명령은 파이프라인 입력도 받을 수 있습니다. 또한 가능한 경우 파이프라인 입력 및 출력은 사용 가능해지면 스트리밍됩니다. 중요! 참조: 파이프라인

ls | get name

ls 를 우리가 작성한 명령으로 옮겨 보겠습니다.

def my-ls [] { ls }

이 명령의 출력을 ls 와 똑같이 사용할 수 있습니다.

my-ls | get name # => ╭───┬───────────────────────╮ # => │ 0 │ myscript.nu │ # => │ 1 │ myscript2.nu │ # => │ 2 │ welcome_to_nushell.md │ # => ╰───┴───────────────────────╯

이를 통해 사용자 지정 명령을 쉽게 빌드하고 출력을 처리할 수 있습니다. 다른 언어처럼 반환 문을 사용하지 않는다는 것을 기억하십시오. 대신 암시적 반환을 통해 다른 파이프라인에 연결할 수 있는 데이터 스트림을 출력하는 파이프라인을 빌드할 수 있습니다.

참고 이 경우 ls 콘텐츠는 별도의 명령에 있더라도 여전히 스트리밍됩니다. 느린(예: 네트워크) 파일 시스템의 긴 디렉터리에 대해 이 명령을 실행하면 행이 사용 가능해질 때마다 반환됩니다.

사용자 지정 명령은 다른 명령과 마찬가지로 파이프라인에서 입력을 받을 수도 있습니다. 이 입력은 사용자 지정 명령의 블록에 자동으로 전달됩니다.

입력으로 받는 모든 값을 두 배로 만드는 자체 명령을 만들어 보겠습니다.

def double [] { each { | num | 2 * $num } }

이제 파이프라인에서 나중에 위 명령을 호출하면 입력으로 무엇을 하는지 볼 수 있습니다.

[ 1 2 3 ] | double # => ╭───┬───╮ # => │ 0 │ 2 │ # => │ 1 │ 4 │ # => │ 2 │ 6 │ # => ╰───┴───╯

멋지네요! 이 명령은 입력 및 출력 스트리밍을 모두 보여줍니다. 무한 입력으로 실행해 보십시오. 1 .. | each {||} | double 입력 명령이 끝나지 않았더라도 double 명령은 여전히 사용 가능해지면 값을 수신하고 출력할 수 있습니다. 명령을 중지하려면 Ctrl + C 를 누르십시오.

$in 변수를 사용하여 나중에 사용할 입력을 저장할 수도 있습니다.

def nullify [ ... cols ] { let start = $in $cols | reduce -- fold $start { | col , table | $table | upsert $col null } } ls | nullify name size # => ╭───┬──────┬──────┬──────┬───────────────╮ # => │ # │ name │ type │ size │ modified │ # => ├───┼──────┼──────┼──────┼───────────────┤ # => │ 0 │ │ file │ │ 8 minutes ago │ # => │ 1 │ │ file │ │ 8 minutes ago │ # => │ 2 │ │ file │ │ 8 minutes ago │ # => ╰───┴──────┴──────┴──────┴───────────────╯

누셸에서 명령 이름은 문자열일 수 있습니다. 다음은 유효한 명령 이름의 몇 가지 예입니다. greet , get-size , mycommand123 , my command , 命令 (영어 번역: "command") 및 😊 까지도 가능합니다.

다른 파서 패턴과 혼동될 수 있는 문자열은 피해야 합니다. 예를 들어 다음 명령 이름은 호출할 수 없을 수 있습니다.

1 , "1" 또는 "1.5" : 누셸은 숫자를 명령 이름으로 사용하는 것을 허용하지 않습니다.

, 또는 : 누셸은 숫자를 명령 이름으로 사용하는 것을 허용하지 않습니다. 4MiB 또는 "4MiB" : 누셸은 파일 크기를 명령 이름으로 사용하는 것을 허용하지 않습니다.

또는 : 누셸은 파일 크기를 명령 이름으로 사용하는 것을 허용하지 않습니다. "number#four" 또는 "number^four" : 캐럿 및 해시 기호는 명령 이름에 사용할 수 없습니다.

또는 : 캐럿 및 해시 기호는 명령 이름에 사용할 수 없습니다. -a , "{foo}" , "(bar)" : 누셸이 플래그, 클로저 또는 표현식으로 해석하므로 호출할 수 없습니다.

"+foo" 와 같은 이름은 작동할 수 있지만 파서 규칙이 시간이 지남에 따라 변경될 수 있으므로 피하는 것이 가장 좋습니다. 확실하지 않은 경우 명령 이름을 가능한 한 간단하게 유지하십시오.

팁 누셸에서는 가독성을 높이기 위해 명령의 단어를 - 로 구분하는 것이 일반적입니다. 예를 들어 getsize 또는 get_size 대신 get-size 를 사용합니다.

팁 def 는 파서 키워드이므로 명령 이름은 구문 분석 시간에 알려져야 합니다. 즉, 명령 이름은 변수나 상수가 될 수 없습니다. 예를 들어 다음은 허용되지 않습니다. let name = "foo" def $name [] { foo }

공백을 사용하여 명령의 하위 명령을 정의할 수도 있습니다. 예를 들어 str 에 새 하위 명령을 추가하려면 "str "으로 시작하는 하위 명령의 이름을 지정하여 만들 수 있습니다. 예시:

def "str mycommand" [] { "hello" }

이제 사용자 지정 명령을 str 의 기본 제공 하위 명령인 것처럼 호출할 수 있습니다.

str mycommand

물론 이름에 공백이 있는 명령도 같은 방식으로 정의됩니다.

def "custom command" [] { "This is a custom command with a space in the name!" }

def 명령에서 매개변수는 list 에 정의됩니다. 즉, 여러 매개변수를 공백, 쉼표 또는 줄 바꿈으로 구분할 수 있습니다.

예를 들어, 두 개의 이름을 받는 greet 버전입니다. 이 세 가지 정의 중 어느 것이든 작동합니다.

# 공백 def greet [ name1 name2 ] { $"Hello, ( $name1 ) and ( $name2 )!" } # 쉼표 def greet [ name1 , name2 ] { $"Hello, ( $name1 ) and ( $name2 )!" } # 줄 바꿈 def greet [ name1 name2 ] { $"Hello, ( $name1 ) and ( $name2 )!" }

위에서 사용된 기본 인수 정의는 위치입니다. 위 greet 명령에 전달된 첫 번째 인수는 name1 매개변수(그리고 위에서 언급했듯이 $name1 변수)에 할당됩니다. 두 번째 인수는 name2 매개변수와 $name2 변수가 됩니다.

기본적으로 위치 매개변수는 필수입니다. 두 개의 필수 위치 매개변수가 있는 이전 greet 정의를 사용합니다.

def greet [ name1 , name2 ] { $"Hello, ( $name1 ) and ( $name2 )!" } greet Wei Mei # => Hello, Wei and Mei! greet Wei # => Error: nu::parser::missing_positional # => # => × Missing required positional argument. # => ╭─[entry #1:1:10] # => 1 │ greet Wei # => ╰──── # => help: Usage: greet <name1> <name2> . Use `--help` for more information.

팁 이 greet 버전 뒤에 세 번째 이름을 입력해 보십시오. 파서가 자동으로 오류를 감지하고 실행 전에도 세 번째 인수를 오류로 강조 표시합니다.

이름 뒤에 물음표( ? )를 붙여 위치 매개변수를 선택적으로 정의할 수 있습니다. 예시:

def greet [ name ?: string ] { $"Hello, ( $name | default 'You')" } greet # => Hello, You

팁 변수에 액세스하는 데 사용되는 이름에는 ? 가 포함되지 않습니다. 명령 서명의 정의에만 포함됩니다.

선택적 매개변수가 전달되지 않으면 명령 본문의 값은 null 과 같습니다. 위 예제에서는 default 명령을 사용하여 name 이 null 일 때 기본값으로 "You"를 제공합니다.

값을 직접 비교할 수도 있습니다.

def greet [ name ?: string ] { match $name { null => "Hello! I don't know your name!" _ => $"Hello, ( $name )!" } } greet # => Hello! I don't know your name!

필수 및 선택적 위치 매개변수를 함께 사용하는 경우 정의에서 필수 매개변수가 먼저 나타나야 합니다.

누락된 경우 매개변수의 기본값을 설정할 수도 있습니다. 기본값이 있는 매개변수는 명령을 호출할 때도 선택 사항입니다.

def greet [ name = "Nushell" ] { $"Hello, ( $name )!" }

매개변수 없이 이 명령을 호출하거나 기본값을 재정의할 값을 사용하여 호출할 수 있습니다.

greet # => Hello, Nushell! greet world # => Hello, World!

기본값을 형식 주석과 결합할 수도 있습니다.

def congratulate [ age : int = 18 ] { $"Happy birthday! You are ( $age ) years old now!" }

각 매개변수에 대해 선택적으로 유형을 정의할 수 있습니다. 예를 들어 기본 greet 명령을 다음과 같이 작성할 수 있습니다.

def greet [ name : string ] { $"Hello, ( $name )" }

매개변수에 형식 주석이 없으면 누셸은 이를 any 형식으로 처리합니다. 매개변수에 형식을 주석으로 달면 누셸은 함수를 호출할 때 해당 형식을 확인합니다.

예를 들어 string 대신 int 만 받으려면 다음과 같이 합니다.

def greet [ name : int ] { $"hello ( $name )" } greet World

위를 실행하려고 하면 누셸은 형식이 일치하지 않는다고 알려줍니다.

Error : nu::parser::parse_mismatch × Parse mismatch during operation. ╭─ [ entry #1:1:7] 1 │ greet World · ──┬── · ╰── expected int ╰────

멋지네요! 형식 검사는 파서 기능입니다. 명령줄에서 사용자 지정 명령을 입력하면 누셸 파서는 실시간으로 잘못된 인수 형식을 감지하고 명령을 실행하기 전에 강조 표시할 수도 있습니다. 강조 표시 스타일은 테마를 사용하거나 $env.config.color_config.shape_garbage 를 사용하여 수동으로 변경할 수 있습니다.

형식 주석 목록 대부분의 형식은 형식 주석으로 사용할 수 있습니다. 또한 사용할 수 있는 몇 가지 "모양"이 있습니다. 예시: number : int 또는 float 를 받습니다.

: 또는 를 받습니다. path : ~ 및 . 문자에 특별한 의미가 있고 전체 경로에 해당하는 것으로 자동으로 확장되는 문자열입니다. 사용 예는 언어 참조 가이드의 경로를 참조하십시오.

: 및 문자에 특별한 의미가 있고 전체 경로에 해당하는 것으로 자동으로 확장되는 문자열입니다. 사용 예는 언어 참조 가이드의 경로를 참조하십시오. directory : path (위)의 하위 집합입니다. 매개변수에 대해 탭 완성을 사용할 때 디렉터리만 제공됩니다. 확장은 path 와 마찬가지로 발생합니다.

: (위)의 하위 집합입니다. 매개변수에 대해 탭 완성을 사용할 때 디렉터리만 제공됩니다. 확장은 와 마찬가지로 발생합니다. error : 사용 가능하지만 현재 알려진 유효한 사용법은 없습니다. 자세한 내용은 언어 참조 가이드의 오류를 참조하십시오. 다음 형식은 매개변수 주석에 사용할 수 있습니다. any

binary

bool

cell-path

closure

datetime

duration

filesize

float

glob

int

list

nothing

range

record

string

table

위치 매개변수 외에도 명명된 플래그를 정의할 수도 있습니다.

예시:

def greet [ name : string -- age : int ] { { name : $name age : $age } }

이 greet 버전에서는 name 위치 매개변수와 age 플래그를 정의합니다. 위치 매개변수( ? 가 없으므로)는 필수입니다. 명명된 플래그는 선택 사항입니다. --age 플래그 없이 명령을 호출하면 $age 가 null 로 설정됩니다.

--age 플래그는 위치 name 앞이나 뒤에 올 수 있습니다. 예시:

greet Lucia -- age 23 # => ╭──────┬───────╮ # => │ name │ Lucia │ # => │ age │ 23 │ # => ╰──────┴───────╯ greet -- age 39 Ali # => ╭──────┬─────╮ # => │ name │ Ali │ # => │ age │ 39 │ # => ╰──────┴─────╯ greet World # => ╭──────┬───────╮ # => │ name │ World │ # => │ age │ │ # => ╰──────┴───────╯

플래그는 약식 버전으로도 정의할 수 있습니다. 이렇게 하면 더 간단한 플래그와 더 길고 읽기 쉬운 플래그를 전달할 수 있습니다.

이전 예제를 확장하여 age 값에 대한 약식 플래그를 사용해 보겠습니다.

def greet [ name : string -- age ( - a ): int ] { { name : $name age : $age } }

팁 결과 변수는 항상 긴 플래그 이름을 기반으로 합니다. 위 예제에서 변수는 계속해서 $age 입니다. $a 는 유효하지 않습니다.

이제 약식 플래그를 사용하여 이 업데이트된 정의를 호출할 수 있습니다.

greet Akosua - a 35 # => ╭──────┬────────╮ # => │ name │ Akosua │ # => │ age │ 35 │ # => ╰──────┴────────╯

플래그는 기본 스위치로도 사용할 수 있습니다. 스위치가 있으면 스위치를 기반으로 하는 변수는 true 입니다. 없으면 false 입니다.

def greet [ name : string -- caps ] { let greeting = $"Hello, ( $name )!" if $caps { $greeting | str upcase } else { $greeting } } greet Miguel -- caps # => HELLO, MIGUEL! greet Chukwuemeka # => Hello, Chukwuemeka!

플래그를 활성화/비활성화하기 위해 true / false 에 할당할 수도 있습니다.

greet Giulia -- caps =false # => Hello, Giulia! greet Hiroshi -- caps =true # => HELLO, HIROSHI!

팁 다음 실수에 주의하십시오. greet Gabriel -- caps true 등호 대신 공백을 입력하면 true 가 위치 인수로 전달되므로 원하는 결과가 아닐 수 있습니다! 혼동을 피하기 위해 플래그에 부울 형식을 주석으로 다는 것은 허용되지 않습니다. def greet [ -- caps : bool # 허용되지 않음 ] { .. . }

플래그에는 대시가 포함될 수 있습니다. 결과 변수 이름에서 대시를 밑줄로 바꾸면 액세스할 수 있습니다.

def greet [ name : string -- all-caps ] { let greeting = $"Hello, ( $name )!" if $all_caps { $greeting | str upcase } else { $greeting } }

임의의 수의 위치 인수를 받는 명령을 정의하려는 경우가 있을 수 있습니다. 다음 ... 구문을 사용하여 "나머지" 매개변수로 이를 수행할 수 있습니다.

def multi-greet [ ... names : string ] { for $name in $names { print $"Hello, ( $name )!" } } multi-greet Elin Lars Erik # => Hello, Elin! # => Hello, Lars! # => Hello, Erik!

위의 greet 명령 정의를 인수 없이 포함하여 임의의 수의 인수로 호출할 수 있습니다. 모든 인수는 $names 에 목록으로 수집됩니다.

나머지 매개변수는 위치 매개변수와 함께 사용할 수 있습니다.

def vip-greet [ vip : string , ... names : string ] { for $name in $names { print $"Hello, ( $name )!" } print $"And a special welcome to our VIP today, ( $vip )!" } # $vip $name # ----- ------------------------- vip-greet Rahul Priya Arjun Anjali Vikram # => Hello, Priya! # => Hello, Arjun! # => Hello, Anjali! # => Hello, Vikram! # => And a special welcome to our VIP today, Rahul!

나머지 매개변수에 목록을 전달하려면 스프레드 연산자( ... )를 사용할 수 있습니다. 위의 vip-greet 명령 정의를 사용합니다.

let vip = "Tanisha" let guests = [ Dwayne , Shanice , Jerome ] vip-greet $vip ... $guests # => Hello, Dwayne! # => Hello, Shanice! # => Hello, Jerome! # => And a special welcome to our VIP today, Tanisha!

def --wrapped 로 정의된 사용자 지정 명령은 알 수 없는 플래그와 인수를 나머지 매개변수로 수집한 다음 목록 확산을 통해 외부 명령에 전달할 수 있습니다. 이를 통해 사용자 지정 명령은 원래 매개변수를 모두 수락하면서 외부 명령을 "래핑"하고 확장할 수 있습니다. 예를 들어, 외부 eza 명령은 디렉터리 목록을 표시합니다. 기본적으로 그리드 배열을 표시합니다.

eza commands # => categories docs README.md

항상 긴 목록을 표시하고 아이콘을 추가하는 새 명령 ezal 을 정의할 수 있습니다.

def --wrapped ezal [ ... rest ] { eza - l ... $rest }

노트 --icons 를 추가할 수도 있습니다. 이 가이드에서는 해당 아이콘이 잘 표시되지 않기 때문에 이 예제에서는 생략합니다.

--wrapped 는 추가 매개변수를 rest 매개변수로 강제하므로 eza 가 지원하는 모든 매개변수로 명령을 호출할 수 있습니다. 이러한 추가 매개변수는 목록 확산 연산 ...$rest 를 통해 확장됩니다.

ezal commands # => drwxr-xr-x - ntd 7 Feb 11:41 categories # => drwxr-xr-x - ntd 7 Feb 11:41 docs # => .rw-r--r-- 936 ntd 14 Jun 2024 README.md ezal - d commands # => drwxr-xr-x - ntd 14 Jun 2024 commands

사용자 지정 명령은 특정 매개변수를 확인하고 그에 따라 동작을 변경할 수 있습니다. 예를 들어 -G 옵션을 사용하여 그리드를 강제할 때 -l 을 eza 에 전달하는 것을 생략할 수 있습니다.

def --wrapped ezal [ ... rest ] { if '-G' in $rest { eza ... $rest } else { eza - l -- icons ... $rest } } ezal - G commands # => categories docs README.md

기본적으로 사용자 지정 명령은 파이프라인 입력으로 <any> 형식을 허용하고 마찬가지로 <any> 형식을 출력할 수 있습니다. 그러나 사용자 지정 명령에는 허용되는 형식을 좁히기 위해 명시적인 서명을 지정할 수도 있습니다.

예를 들어 str stats 의 서명은 다음과 같습니다.

def "str stats" []: string -> record { }

여기서 string -> record 는 명령의 파이프라인 입출력의 허용되는 형식을 정의합니다.

파이프라인 입력으로 string 을 허용합니다.

을 허용합니다. record 를 출력합니다.

여러 입출력 형식이 있는 경우 str join 에서와 같이 대괄호 안에 넣고 쉼표나 줄 바꿈으로 구분할 수 있습니다.

def "str join" [ separator ?: string ]: [ list -> string string -> string ] { }

이는 str join 이 파이프라인 입력으로 list<any> 또는 string 을 받을 수 있음을 나타냅니다. 어느 경우든 string 을 출력합니다.

일부 명령은 파이프라인 입력으로 데이터를 허용하거나 필요로 하지 않습니다. 이 경우 입력 형식은 <nothing> 이 됩니다. 명령이 null 을 반환하는 경우(예: rm 또는 hide ) 출력 형식도 마찬가지입니다.

def xhide [ module : string , members ?]: nothing -> nothing { }

참고 위 예제는 REPL에 복사할 때 기본 제공 hide 명령을 가리지 않도록 xhide 로 이름이 변경되었습니다.

입출력 서명은 명령에 대한 help 에 표시되며 다음을 통해 검사할 수도 있습니다.

help commands | where name == <command_name> scope commands | where name == <command_name>

멋지네요! 입출력 서명을 통해 누셸은 구문 분석 시 두 가지 추가 오류 범주를 포착할 수 있습니다. 명령에서 잘못된 형식을 반환하려고 시도합니다. 예시: def inc []: int -> int { $in + 1 print "Did it!" } # => Error: nu::parser::output_type_mismatch # => # => × Command output doesn't match int. # => ╭─[entry #1:1:24] # => 1 │ ╭─▶ def inc []: int -> int { # => 2 │ │ $in + 1 # => 3 │ │ print "Did it!" # => 4 │ ├─▶ } # => · ╰──── expected int, but command outputs nothing # => ╰────

그리고 명령에 잘못된 형식을 전달하려고 시도합니다. def inc []: int -> int { $in + 1 } "Hi" | inc # => Error: nu::parser::input_type_mismatch # => # => × Command does not support string input. # => ╭─[entry #1:1:8] # => 1 │ "Hi" | inc # => · ─┬─ # => · ╰── command doesn't support string input # => ╰────

사용자가 사용자 지정 명령을 사용하는 방법을 가장 잘 이해하도록 돕기 위해 명령 및 매개변수에 대한 추가 설명으로 문서를 작성할 수도 있습니다.

help vip-greet 를 실행하여 위에서 정의한 가장 최근 명령을 검사합니다.

Usage: > vip-greet <vip> ...(names) Flags: -h, --help - Display the help message for this command Parameters: vip <string> ...names <string> Input/output types: ╭───┬───────┬────────╮ │ # │ input │ output │ ├───┼───────┼────────┤ │ 0 │ any │ any │ ╰───┴───────┴────────╯

멋지네요! 누셸이 지금까지의 정의를 기반으로 명령에 대한 몇 가지 기본 도움말을 자동으로 생성했음을 알 수 있습니다. 누셸은 또한 명령에 --help / -h 플래그를 자동으로 추가하므로 사용자는 vip-greet --help 를 사용하여 도움말에 액세스할 수도 있습니다.

명령과 매개변수를 설명하는 몇 가지 간단한 주석으로 도움말을 더 확장할 수 있습니다.

# VIP와 함께 손님을 맞이합니다. # # 생일, 졸업 파티, # 은퇴 및 기타 모든 행사에 사용하세요. # 특정인을 위한 행사를 축하합니다. # def vip-greet [ vip : string # 특별 손님 ... names : string # 다른 손님 ] { for $name in $names { print $"Hello, ( $name )!" } print $"And a special welcome to our VIP today, ( $vip )!" }

이제 help vip-greet 를 다시 실행하여 차이점을 확인하십시오.

VIP와 함께 손님을 맞이합니다. 생일, 졸업 파티, 은퇴 및 기타 모든 행사에 사용하세요. 특정인을 위한 행사를 축하합니다. 카테고리: 기본값 이 명령: - 범위를 만들지 않습니다. - 기본 제공 명령이 아닙니다. - 하위 명령이 아닙니다. - 플러그인의 일부가 아닙니다. - 사용자 지정 명령입니다. - 키워드가 아닙니다. 사용법: > vip-greet <vip> 플래그: -h, --help - 이 명령에 대한 도움말 메시지를 표시합니다. 서명: <any> | vip-greet[ <string>] -> <any> 매개변수: vip: <string> 특별 손님 ...rest: <string> 다른 손님

def 문 바로 앞 줄의 주석이 도움말 시스템에서 명령에 대한 설명이 되는 것을 확인하십시오. 여러 줄의 주석을 사용할 수 있습니다. 첫 번째 줄(빈 주석 줄 앞)이 도움말 description 이 됩니다. 이 정보는 명령을 탭 완성할 때도 표시됩니다.

나머지 주석 줄은 도움말 데이터에서 extra_description 이 됩니다.

팁 다음을 실행합니다. scope commands | where name == 'vip-greet' | wrap help 그러면 누셸이 만드는 도움말 레코드가 표시됩니다.

매개변수 뒤의 주석이 해당 설명이 됩니다. 매개변수에는 한 줄 주석만 유효합니다.

참고 인수 문서화 목적으로 동일한 줄에 계속되는 누셸 주석은 # 파운드 기호 앞에 공백이 필요합니다.

일반적으로 환경 변수 정의 및 변경은 블록 내에서 범위가 지정됩니다([./environment.html#scoping]). 즉, 사용자 지정 명령의 블록을 포함하여 블록이 끝날 때 범위가 벗어나면 해당 변수에 대한 변경 내용이 손실됩니다.

def foo [] { $env .FOO = 'After' } $env .FOO = "Before" foo $env .FOO # => Before

그러나 def --env 또는 export def --env (모듈용)를 사용하여 정의된 명령은 호출자 측에서 환경을 유지합니다.

def --env foo [] { $env .FOO = 'After' } $env .FOO = "Before" foo $env .FOO # => After

마찬가지로 cd 명령을 사용하여 디렉터리를 변경하면 $env.PWD 환경 변수가 변경됩니다. 즉, 사용자 지정 명령이 끝나면 디렉터리 변경( $env.PWD 변수)도 재설정됩니다. 위와 같이 해결책은 def --env 또는 export def --env 를 사용하는 것입니다.

def --env go-home [] { cd ~ } cd / go-home pwd # => 홈 디렉터리

향후 누셸 세션에서 사용자 지정 명령을 사용할 수 있도록 하려면 시작 구성에 추가해야 합니다. 명령 정의를 추가할 수 있습니다.

config.nu 에 직접

에 직접 config.nu 에서 소싱하는 파일에

에서 소싱하는 파일에 config.nu 에서 가져온 모듈에

자세한 내용은 구성 장을 참조하십시오.