Reedline, Nu의 줄 편집기

누셸의 줄 편집기 Reedline은 크로스 플랫폼이며 모듈식이고 유연하도록 설계되었습니다. 줄 편집기는 명령 기록, 유효성 검사, 완성, 힌트, 화면 페인트 등을 제어합니다.

Reedline은 누셸 명령줄이 여러 줄에 걸쳐 확장되도록 허용합니다. 이는 여러 가지 방법으로 수행할 수 있습니다.

괄호로 묶인 표현식이 열려 있을 때 Enter 를 누릅니다. 예시: def my-command [] { 여는 괄호 뒤에 Enter 를 누르면 줄 바꿈이 삽입됩니다. 이는 여는 (그리고 유효한) ( 및 [ 표현식에서도 발생합니다. 이는 블록과 클로저(위와 같이)를 만드는 데 일반적으로 사용되지만 목록, 레코드 및 테이블 리터럴에도 사용됩니다. let file = { name : 'repos.sqlite' hash : 'b939a3fa4ca011ca1aa3548420e78cee' version : '1.4.2' } 단일 명령을 여러 줄에 걸쳐 계속하는 데에도 사용할 수 있습니다. 예시 ( tar -cvz -f archive.tgz --exclude='*.temp' --directory=../project/ . / ) 후행 파이프 기호( | )가 있는 줄 끝에서 Enter 를 누릅니다. ls | where name =~ '^[0-9]' | # 후행 파이프 뒤의 주석은 괜찮습니다. get name | mv ... $in ./backups/ Alt + Enter 또는 Shift + Enter 를 사용하여 수동으로 줄 바꿈을 삽입합니다. 이것은 이전 명령줄의 다소 더 읽기 쉬운 버전을 만드는 데 사용할 수 있습니다. ls | where name =~ '^[0-9]' # 숫자로 시작하는 파일 | get name | mv ... $in ./backups/ 팁 이러한 키 바인딩 중 하나 또는 둘 다가 터미널 응용 프로그램이나 창 관리자에 의해 가로채일 수 있습니다. 예를 들어 Windows 터미널(및 Windows의 대부분의 다른 터미널 응용 프로그램)은 Alt + Enter 를 터미널을 전체 화면으로 확장하는 데 할당합니다. 위의 키 바인딩 중 어느 것도 터미널에서 작동하지 않으면 다른 키 바인딩을 다음에 할당할 수 있습니다. event : { edit : insertnewline } 자세한 내용은 아래 키 바인딩을 참조하십시오. Ctrl + O 를 누르면 편집기에서 현재 명령줄이 열립니다. 결과 파일을 저장하고 편집기를 종료하면 명령줄이 결과로 업데이트됩니다.

Reedline을 사용하면 Vi 및 Emacs의 두 가지 모드를 사용하여 텍스트를 편집할 수 있습니다. 지정하지 않으면 기본 모드는 Emacs입니다. 모드를 변경하려면 edit_mode 설정을 사용하십시오.

$env .config.edit_mode = 'vi'

이것은 명령줄에서 변경하거나 config.nu 에 유지할 수 있습니다.

노트 Vi는 "일반" 모드와 "삽입" 모드가 있는 "모달" 편집기입니다. 누셸에서 Vi 모드를 사용하기 전에 Vim 또는 Neovim 편집기를 사용하여 이러한 모드에 익숙해지는 것이 좋습니다. 각각에는 모달 편집의 기본 사항(및 그 이상)을 다루는 기본 제공 자습서가 있습니다.

각 편집 모드에는 Vi 및 Emacs 텍스트 편집을 위한 일반적인 키 바인딩이 함께 제공됩니다.

이러한 키 바인딩 이벤트는 Emacs 및 Vi 삽입 모드 모두에 적용됩니다.

키 이벤트 Shift + Enter 줄 바꿈 삽입 Alt + Enter 줄 바꿈 삽입 Backspace 백스페이스 End 줄 끝으로 이동 End 기록 힌트 완성 Home 줄 시작으로 이동 Ctrl + C 현재 줄 취소 Ctrl + L 화면 지우기 Ctrl + R 기록 검색 Ctrl + → (오른쪽 화살표) 기록 단어 완성 Ctrl + → (오른쪽 화살표) 단어 오른쪽으로 이동 Ctrl + ← (왼쪽 화살표) 단어 왼쪽으로 이동 ↑ (위쪽 화살표) 위로 이동 ↓ (아래쪽 화살표) 아래로 이동 ← (왼쪽 화살표) 왼쪽으로 이동 → (오른쪽 화살표) 오른쪽으로 이동 Ctrl + P 위로 이동 Ctrl + N 아래로 이동 Ctrl + B 왼쪽으로 이동 Ctrl + F 오른쪽으로 이동 → (오른쪽 화살표) 기록 힌트 완성 Ctrl + F 기록 힌트 완성 Alt + F 한 단어 기록 힌트 완성 Alt + ← (왼쪽 화살표) 한 단어 기록 힌트 완성 감소

이러한 키 바인딩 이벤트는 Vi 삽입 모드에만 적용됩니다.

키 이벤트 Esc Vi 일반 모드로 전환

이러한 키 바인딩 이벤트는 Vi 일반 모드에만 적용됩니다.

키 이벤트 Ctrl + C 현재 줄 취소 Ctrl + L 화면 지우기 ↑ (위쪽 화살표) 위로 이동 ↓ (아래쪽 화살표) 아래로 이동 ← (왼쪽 화살표) 왼쪽으로 이동 → (오른쪽 화살표) 오른쪽으로 이동 Ctrl> + → (오른쪽 화살표) 한 단어 오른쪽으로 이동 Ctrl> + ← (왼쪽 화살표) 한 단어 왼쪽으로 이동

Vi와 마찬가지로 많은 이동 및 동작을 일반 모드에서 선택적 개수와 결합할 수 있습니다. 예를 들어 3 d w 는 다음 세 단어를 삭제합니다.

키 이동 w 다음 단어의 시작으로 이동 e 현재 또는 다음 단어의 끝으로 이동 b 현재 또는 이전 단어의 시작으로 이동 0 줄의 시작으로 이동 $ 줄의 끝으로 이동 h 왼쪽으로 이동 l 오른쪽으로 이동 j 아래로 이동 k 위로 이동 f +<char> <char>로 오른쪽으로 이동 t +<char> <char> 앞까지 오른쪽으로 이동 Shift + F +<char> <char>로 왼쪽으로 이동 Shift + T +<char> <char> 뒤까지 왼쪽으로 이동

이러한 동작은 위 Vi 일반 이동의 많은 동작과 결합할 수 있습니다.

키 동작 d 삭제 Shift + D 줄 끝까지 삭제 p 현재 문자 뒤에 붙여넣기 Shift + P 현재 문자 앞에 붙여넣기 i 현재 문자에서 Vi 삽입 모드(추가) 시작 Shift + I 줄 시작에서 삽입 모드 시작 a 현재 문자 뒤에 추가 Shift + A 줄 끝에 추가 0 줄 시작으로 이동 ^ 줄 시작으로 이동 $ 줄 끝으로 이동 c 변경 r 바꾸기 s 문자 대체 x 문자 삭제 u 실행 취소

앞서 언급했듯이 Reedline은 편집되고 누셸로 전송되는 모든 명령을 관리하고 저장합니다. Reedline이 저장해야 하는 최대 레코드 수를 구성하려면 구성 파일에서 이 값을 조정해야 합니다.

$env .config.history.max_size = 1000

Reedline 프롬프트는 여러 환경 변수를 사용하여 구성됩니다. 자세한 내용은 프롬프트 구성을 참조하십시오.

Reedline 키 바인딩은 특정 키 조합으로 트리거될 수 있는 이벤트 체인을 빌드할 수 있는 강력한 구성 요소입니다.

예를 들어, 완성 메뉴를 Ctrl + t 키 바인딩(기본값은 tab )에 매핑하고 싶다고 가정해 보겠습니다. 구성 파일에 다음 항목을 추가할 수 있습니다.

$env .config.keybindings ++= [{ name : completion_menu modifier : control keycode : char_t mode : emacs event : { send : menu name: completion_menu } }]

이 새 config.nu 를 로드하면 새 키 바인딩( Ctrl + t )이 완성 명령을 엽니다.

각 키 바인딩에는 다음 요소가 필요합니다.

name: $config.keybindings 에서 쉽게 참조할 수 있도록 키 바인딩의 고유한 이름

에서 쉽게 참조할 수 있도록 키 바인딩의 고유한 이름 modifier: 키 바인딩의 키 수정자. 옵션은 다음과 같습니다. none control alt shift shift_alt alt_shift control_alt alt_control control_shift shift_control control_alt_shift control_shift_alt

keycode: 누를 키를 나타냅니다.

mode: emacs, vi_insert, vi_normal (단일 문자열 또는 목록. 예: [ vi_insert vi_normal ])

]) event: 키 바인딩에서 보낼 이벤트 유형. 옵션은 다음과 같습니다. send edit until



팁 사용 가능한 모든 수정자, 키 코드 및 이벤트는 keybindings list 명령으로 찾을 수 있습니다.

팁 vi_insert 모드에 추가된 키 바인딩은 줄 편집기가 삽입 모드일 때(텍스트를 쓸 수 있을 때) 사용할 수 있으며, vi_normal 모드로 표시된 키 바인딩은 일반 모드일 때(커서가 h, j, k 또는 l을 사용하여 이동할 때) 사용할 수 있습니다.

키 바인딩 항목의 이벤트 섹션은 수행할 작업이 정의되는 곳입니다. 이 필드에서는 레코드 또는 레코드 목록을 사용할 수 있습니다. 다음과 같습니다.

.. . event : { send : Enter } .. .

또는

.. . event : [ { edit : Clear } { send : Enter } ] .. .

이 페이지에 표시된 첫 번째 키 바인딩 예제는 첫 번째 경우를 따릅니다. 단일 이벤트가 엔진으로 전송됩니다.

다음 키 바인딩은 엔진으로 전송되는 일련의 이벤트의 예입니다. 먼저 프롬프트를 지우고 문자열을 삽입한 다음 해당 값을 입력합니다.

$env .config.keybindings ++= [{ name : change_dir_with_fzf modifier : CONTROL keycode : Char_t mode : emacs event : [ { edit : Clear } { edit : InsertString , value : "cd (ls | where type == dir | each { |row| $row.name} | str join (char nl) | fzf | decode utf-8 | str trim)" } { send : Enter } ] }]

이전 키 바인딩의 한 가지 단점은 삽입된 텍스트가 유효성 검사기에 의해 처리되고 기록에 저장되어 키 바인딩이 약간 느려지고 동일한 명령으로 명령 기록을 채우게 된다는 것입니다. 이러한 이유로 executehostcommand 유형의 이벤트가 있습니다. 다음 예제는 이전 예제와 동일한 작업을 더 간단한 방법으로 수행하며 엔진에 단일 이벤트를 보냅니다.

$env .config.keybindings ++= [{ name : change_dir_with_fzf modifier : CONTROL keycode : Char_y mode : emacs event : { send : executehostcommand , cmd : "cd (ls | where type == dir | each { |row| $row.name} | str join (char nl) | fzf | decode utf-8 | str trim)" } }]

계속하기 전에 편집 및 전송에 대한 구문이 변경된다는 점에 유의해야 하므로 조금 더 설명하는 것이 중요합니다. send 는 엔진에서 처리할 수 있는 모든 Reedline 이벤트이고 edit 는 엔진에서 처리할 수 있는 모든 EditCommands 입니다.

send 에 사용할 수 있는 모든 옵션을 찾으려면 다음을 사용할 수 있습니다.

keybindings list | where type == events

그리고 send 이벤트의 구문은 다음과 같습니다.

.. . event : { send : <목록의 이벤트 이름> } .. .

팁 이벤트 이름을 대문자로 쓸 수 있습니다. 키 바인딩 파서는 대소문자를 구분하지 않습니다.

이 규칙에는 두 가지 예외가 있습니다. Menu 및 ExecuteHostCommand 입니다. 이 두 이벤트에는 완료되기 위해 추가 필드가 필요합니다. Menu 에는 활성화할 메뉴 이름(completion_menu 또는 history_menu)이 필요합니다.

.. . event : { send : menu name : completion_menu } .. .

그리고 ExecuteHostCommand 에는 엔진으로 전송될 유효한 명령이 필요합니다.

.. . event : { send : executehostcommand cmd : "cd ~" } .. .

이벤트 목록에 Edit([]) , Multiple([]) 및 UntilFound([]) 도 표시된다는 점은 언급할 가치가 있습니다. 이러한 옵션은 키 바인딩 정의를 기반으로 구성되므로 파서에서 사용할 수 없습니다. 예를 들어, Multiple([]) 이벤트는 키 바인딩의 이벤트에 레코드 목록을 정의할 때 생성됩니다. Edit([]) 이벤트는 언급된 edit 유형과 동일합니다. 그리고 UntilFound([]) 이벤트는 나중에 언급될 until 유형과 동일합니다.

edit 유형은 Edit([]) 이벤트의 단순화입니다. event 유형은 키 바인딩에 대한 복잡한 편집 이벤트를 정의하는 것을 단순화합니다. 사용 가능한 옵션을 나열하려면 다음 명령을 사용할 수 있습니다.

keybindings list | where type == edits

edit 의 일반적인 구문은 다음과 같습니다.

.. . event : { edit : <목록의 편집 이름> } .. .

() 가 있는 목록의 편집에 대한 구문은 약간 변경됩니다. 이러한 편집에는 완전히 정의되기 위해 추가 값이 필요하기 때문입니다. 예를 들어, 프롬프트가 있는 위치에 문자열을 삽입하려면 다음을 사용해야 합니다.

.. . event : { edit : insertstring value : "MY NEW STRING" } .. .

또는 첫 번째 S 까지 오른쪽으로 이동하려면

.. . event : { edit : moverightuntil value : "S" } .. .

보시다시피 이 두 가지 유형을 사용하면 필요한 모든 유형의 키 바인딩을 구성할 수 있습니다.

이 키 바인딩 둘러보기를 완료하려면 이벤트에 대한 until 유형을 논의해야 합니다. 지금까지 보았듯이 단일 이벤트 또는 이벤트 목록을 보낼 수 있습니다. 그리고 우리가 보았듯이 이벤트 목록이 전송되면 각 이벤트가 처리됩니다.

그러나 동일한 키 바인딩에 다른 이벤트를 할당하려는 경우가 있을 수 있습니다. 이것은 누셸 메뉴에서 특히 유용합니다. 예를 들어, Ctrl + t 로 완성 메뉴를 활성화하고 싶지만 동일한 키 바인딩을 사용하여 메뉴에서 다음 요소로 이동하고 싶다고 가정해 보겠습니다.

이러한 경우 until 키워드가 있습니다. until 이벤트 내에 나열된 이벤트는 하나가 성공하자마자 이벤트 처리가 중지된다는 차이점과 함께 하나씩 처리됩니다.

다음 키 바인딩은 이 경우를 나타냅니다.

$env .config.keybindings ++= [{ name : completion_menu modifier : control keycode : char_t mode : emacs event : { until : [ { send : menu name: completion_menu } { send : menunext } ] } }]

이전 키 바인딩은 먼저 완성 메뉴를 열려고 시도합니다. 메뉴가 활성화되지 않은 경우 메뉴를 활성화하고 성공 신호를 보냅니다. 키 바인딩을 다시 누르면 활성 메뉴가 있으므로 다음으로 보낼 이벤트는 MenuNext이며, 이는 선택기를 메뉴의 다음 요소로 이동한다는 의미입니다.

보시다시피 until 키워드를 사용하면 동일한 키 바인딩에 대해 두 가지 이벤트를 정의할 수 있습니다. 이 글을 쓰는 시점에서 메뉴 이벤트만 이러한 유형의 계층화를 허용합니다. 다른 비 메뉴 이벤트 유형은 항상 성공 값을 반환하므로 until 이벤트는 명령에 도달하자마자 중지됩니다.

예를 들어, 다음 키 바인딩은 해당 이벤트가 항상 성공하기 때문에 항상 down 을 보냅니다.

$env .config.keybindings ++= [{ name : completion_menu modifier : control keycode : char_t mode : emacs event : { until : [ { send : down } { send : menu name: completion_menu } { send : menunext } ] } }]

특정 기본 키 바인딩을 다른 작업으로 바꾸지 않고 제거하려면 event: null 을 설정할 수 있습니다.

예: 모든 편집 모드에서 Ctrl + l 로 화면 지우기를 비활성화하려면

$env .config.keybindings ++= [{ modifier : control keycode : char_l mode : [ emacs , vi_normal , vi_insert ] event : null }]

터미널 환경이 항상 예상대로 키 조합을 누셸에 전파하지 않을 수 있습니다. keybindings listen 명령을 사용하여 특정 키 누름이 실제로 누셸에서 수신되는지 여부와 방법을 확인할 수 있습니다.

Reedline 덕분에 누셸에는 일상적인 셸 스크립팅에 도움이 되는 메뉴가 있습니다. 다음은 누셸을 사용할 때 항상 사용할 수 있는 기본 메뉴입니다.

메뉴가 활성화되면 일부 키 바인딩은 위에서 설명한 키 바인딩 until 지정자에 따라 변경됩니다. 메뉴의 일반적인 키 바인딩은 다음과 같습니다.

키 이벤트 Tab 다음 항목 선택 Shift + Tab 이전 항목 선택 Enter 선택 수락 ↑ (위쪽 화살표) 메뉴 위로 이동 ↓ (아래쪽 화살표) 메뉴 아래로 이동 ← (왼쪽 화살표) 메뉴 왼쪽으로 이동 → (오른쪽 화살표) 메뉴 오른쪽으로 이동 Ctrl + P 메뉴 위로 이동 Ctrl + N 메뉴 아래로 이동 Ctrl + B 메뉴 왼쪽으로 이동 Ctrl + F 메뉴 오른쪽으로 이동

노트 메뉴 방향 동작은 메뉴 유형(아래 참조)에 따라 다릅니다. 예를 들어 description 메뉴에서 "위"와 "아래"는 "추가" 목록에 적용되지만 list 메뉴에서는 방향이 선택에 적용됩니다.

도움말 메뉴는 누셸로의 전환을 용이하게 하기 위해 있습니다. 멋진 파이프라인을 구성하고 있는데 문자열을 반전시키는 내부 명령을 잊어버렸다고 가정해 보겠습니다. 파이프를 삭제하는 대신 F1 로 도움말 메뉴를 활성화할 수 있습니다. 활성화되면 찾고 있는 명령에 대한 키워드를 입력하면 메뉴에 입력과 일치하는 명령이 표시됩니다. 일치는 명령 이름 또는 명령 설명에서 수행됩니다.

메뉴를 탐색하려면 tab 을 사용하여 다음 요소를 선택하고, 왼쪽 또는 오른쪽을 눌러 설명을 스크롤하고, 사용 가능한 명령 예제를 줄에 붙여넣을 수도 있습니다.

도움말 메뉴는 다음 매개변수를 수정하여 구성할 수 있습니다.

$env .config.menus ++= [{ name : help_menu only_buffer_difference : true # 검색은 메뉴 활성화 후 작성된 텍스트에서 수행됩니다. marker : "? " # 메뉴가 활성화될 때 나타나는 표시기 type : { layout : description # 메뉴 유형 columns : 4 # 옵션이 표시되는 열 수 col_width : 20 # 선택적 값. 누락된 경우 모든 화면 너비가 열 너비를 계산하는 데 사용됩니다. col_padding : 2 # 열 사이의 패딩 selection_rows : 4 # 찾은 옵션을 표시할 수 있는 행 수 description_rows : 10 # 명령 설명을 표시할 수 있는 행 수 } style : { text : green # 텍스트 스타일 selected_text : green_reverse # 선택된 옵션의 텍스트 스타일 description_text : yellow # 설명의 텍스트 스타일 } }]

완성 메뉴는 프롬프트의 상태에 따라 제안을 제시하는 컨텍스트에 민감한 메뉴입니다. 이러한 제안은 경로 제안에서 명령 대안에 이르기까지 다양할 수 있습니다. 명령을 작성하는 동안 메뉴를 활성화하여 내부 명령에 사용할 수 있는 플래그를 볼 수 있습니다. 또한 외부 명령에 대한 사용자 지정 완성을 정의한 경우 메뉴에도 표시됩니다.

완성 메뉴는 기본적으로 tab 을 눌러 액세스하며 구성 개체에서 다음 값을 수정하여 구성할 수 있습니다.

$env .config.menus ++= [{ name : completion_menu only_buffer_difference : false # 검색은 메뉴 활성화 후 작성된 텍스트에서 수행됩니다. marker : "| " # 메뉴가 활성화될 때 나타나는 표시기 type : { layout : columnar # 메뉴 유형 columns : 4 # 옵션이 표시되는 열 수 col_width : 20 # 선택적 값. 누락된 경우 모든 화면 너비가 열 너비를 계산하는 데 사용됩니다. col_padding : 2 # 열 사이의 패딩 } style : { text : green # 텍스트 스타일 selected_text : green_reverse # 선택된 옵션의 텍스트 스타일 description_text : yellow # 설명의 텍스트 스타일 } }]

이러한 매개변수를 수정하여 메뉴 레이아웃을 원하는 대로 사용자 지정할 수 있습니다.

기록 메뉴는 편집기 기록에 액세스하는 편리한 방법입니다. 메뉴를 활성화하면(기본값 Ctrl+r ) 명령 기록이 역순으로 표시되므로 이전 명령을 매우 쉽게 선택할 수 있습니다.

기록 메뉴는 구성 개체에서 다음 값을 수정하여 구성할 수 있습니다.

$env .config.menus ++= [{ name : history_menu only_buffer_difference : true # 검색은 메뉴 활성화 후 작성된 텍스트에서 수행됩니다. marker : "? " # 메뉴가 활성화될 때 나타나는 표시기 type : { layout : list # 메뉴 유형 page_size : 10 # 메뉴 활성화 시 표시될 항목 수 } style : { text : green # 텍스트 스타일 selected_text : green_reverse # 선택된 옵션의 텍스트 스타일 description_text : yellow # 설명의 텍스트 스타일 } }]

기록 메뉴가 활성화되면 기록에서 page_size 레코드를 가져와 메뉴에 표시합니다. 터미널에 공간이 있으면 Ctrl+x 를 다시 누르면 메뉴가 동일한 수의 레코드를 가져와 현재 페이지에 추가합니다. 가져온 모든 레코드를 표시할 수 없는 경우 메뉴는 새 페이지를 만듭니다. 페이지는 Ctrl+z 를 눌러 이전 페이지로 이동하거나 Ctrl+x 를 눌러 다음 페이지로 이동하여 탐색할 수 있습니다.

기록에서 검색하려면 찾고 있는 명령에 대한 키워드를 입력하기 시작할 수 있습니다. 메뉴가 활성화되면 입력한 모든 내용이 기록에서 선택한 명령으로 바뀝니다. 예를 들어, 이미 다음을 입력했다고 가정해 보겠습니다.

let a = ()

커서를 () 안에 놓고 메뉴를 활성화할 수 있습니다. 키워드를 입력하여 기록을 필터링하고 항목을 선택하자마자 입력한 단어가 바뀝니다.

let a = ( ls | where size > 10MiB )

메뉴의 또 다른 멋진 기능은 메뉴에서 무언가를 빠르게 선택하는 기능입니다. 메뉴를 활성화했고 다음과 같이 보인다고 가정해 보겠습니다.

> 0 : ls | where size > 10MiB 1 : ls | where size > 20MiB 2 : ls | where size > 30MiB 3 : ls | where size > 40MiB

아래로 눌러 네 번째 항목을 선택하는 대신 !3 을 입력하고 Enter 키를 누를 수 있습니다. 이렇게 하면 선택한 텍스트가 프롬프트 위치에 삽입되어 메뉴를 아래로 스크롤하는 시간을 절약할 수 있습니다.

기록 검색과 빠른 선택을 함께 사용할 수 있습니다. 메뉴를 활성화하고 빠른 검색을 수행한 다음 빠른 선택 문자를 사용하여 빠른 선택을 수행할 수 있습니다.

기본 메뉴가 충분하지 않고 자신만의 메뉴를 만들어야 하는 경우 누셸이 도움을 줄 수 있습니다.

요구 사항을 충족하는 새 메뉴를 추가하려면 기본 레이아웃 중 하나를 템플릿으로 사용할 수 있습니다. 누셸에서 사용할 수 있는 템플릿은 열 형식, 목록 또는 설명입니다.

열 형식 메뉴는 열에 표시된 텍스트 크기에 따라 열 번호를 조정하여 데이터를 열 형식으로 표시합니다.

목록 유형의 메뉴는 항상 제안을 목록으로 표시하여 ! 와 숫자 조합을 사용하여 값을 선택할 수 있는 옵션을 제공합니다.

설명 유형은 버퍼에 삽입될 수 있는 추가 정보와 함께 일부 값에 대한 설명을 표시할 수 있는 더 많은 공간을 제공합니다.

세션 중에 생성된 모든 변수를 표시하는 메뉴를 만들고 싶다고 가정해 보겠습니다. 이를 vars_menu 라고 부르겠습니다. 이 메뉴는 목록 레이아웃( layout: list )을 사용합니다. 값을 검색하려면 메뉴가 활성화된 후에 작성된 것만 사용하고 싶습니다( only_buffer_difference: true ).

이를 염두에두고 원하는 메뉴는 다음과 같습니다.

$env .config.menus ++= [{ name : vars_menu only_buffer_difference : true marker : "# " type : { layout : list page_size : 10 } style : { text : green selected_text : green_reverse description_text : yellow } source : { | buffer , position | scope variables | where name =~ $buffer | sort-by name | each { | row | { value : $row.name description : $row.type } } } }]

보시다시피 새 메뉴는 이전에 설명한 history_menu 와 동일합니다. 유일한 큰 차이점은 source 라는 새 필드입니다. source 필드는 메뉴에 표시하려는 값의 누셸 정의입니다. 이 메뉴에서는 scope variables 에서 데이터를 추출하고 이를 사용하여 메뉴를 채우는 데 사용할 레코드를 만들고 있습니다.

레코드에 필요한 구조는 다음과 같습니다.

{ value : # 버퍼에 삽입될 값 description : # 선택 사항. 선택한 값과 함께 표시될 설명 span : { # 선택 사항. 문자열의 어느 부분이 값으로 대체될지를 나타내는 범위 start : end : } extra : [ string ] # 선택 사항. 선택한 값과 함께 표시될 문자열 목록입니다. 설명 메뉴에서만 작동합니다. }

메뉴에 무언가를 표시하려면 결과 레코드에 적어도 value 필드가 있어야 합니다.

메뉴를 대화형으로 만들려면 블록에서 $buffer 및 $position 이라는 두 변수를 사용할 수 있습니다. $buffer 에는 only_buffer_difference 옵션이 true일 때 메뉴에서 캡처한 값이 포함되며, $buffer 는 메뉴가 활성화된 후 작성된 텍스트입니다. only_buffer_difference 가 false이면 $buffer 는 줄의 모든 문자열입니다. $position 변수는 메뉴에 대한 아이디어를 기반으로 대체 범위를 만드는 데 사용할 수 있습니다. $position 의 값은 only_buffer_difference 가 true인지 false인지에 따라 변경됩니다. true이면 $position 은 메뉴가 활성화된 후 텍스트가 삽입된 문자열의 시작 위치입니다. 값이 false이면 $position 은 실제 커서 위치를 나타냅니다.

이 정보를 사용하여 필요한 정보를 표시하고 필요한 위치에 해당 값을 바꾸도록 메뉴를 디자인할 수 있습니다. 메뉴를 가지고 놀기 위해 추가로 필요한 유일한 것은 새로운 메뉴를 활성화할 키 바인딩을 정의하는 것입니다.

두 메뉴가 활성화되는 기본 방법을 변경하려면 새 키 바인딩을 정의하여 변경할 수 있습니다. 예를 들어 다음 두 키 바인딩은 각각 완성 및 기록 메뉴를 Ctrl+t 및 Ctrl+y 에 할당합니다.