누셸 값은 let , const 또는 mut 키워드를 사용하여 명명된 변수에 할당할 수 있습니다. 변수를 만든 후에는 $ 다음에 이름을 사용하여 참조할 수 있습니다.

불변 변수는 선언 후 값을 변경할 수 없습니다. let 키워드를 사용하여 선언됩니다.

let val = 42 $val # => 42 $val = 100 # => Error: nu::shell::assignment_requires_mutable_variable # => # => × Assignment to an immutable variable. # => ╭─[entry #10:1:1] # => 1 │ $val = 100 # => · ──┬─ # => · ╰── needs to be a mutable variable # => ╰────

그러나 불변 변수는 '섀도잉'될 수 있습니다. 섀도잉은 다시 선언되어 동일한 범위 내에서 초기 값을 더 이상 사용할 수 없음을 의미합니다.

let val = 42 # 변수 선언 do { let val = 101 ; $val } # 내부 범위에서 변수 섀도잉 # => 101 $val # 외부 범위에서 변수는 변경되지 않은 상태로 유지됩니다. # => 42 let val = $val + 1 # 이제 외부 범위에서 원래 변수를 섀도잉합니다. $val # 외부 범위에서 변수는 이제 섀도잉되고, # => 43 # 원래 값은 더 이상 사용할 수 없습니다.

가변 변수는 할당을 통해 값을 변경할 수 있습니다. mut 키워드를 사용하여 선언됩니다.

mut val = 42 $val += 27 $val # => 69

가변 변수와 함께 사용되는 몇 가지 할당 연산자가 있습니다.

연산자 설명 = 변수에 새 값을 할당합니다. += 변수에 값을 더하고 합계를 새 값으로 만듭니다. -= 변수에서 값을 빼고 차이를 새 값으로 만듭니다. *= 변수에 값을 곱하고 곱을 새 값으로 만듭니다. /= 변수를 값으로 나누고 몫을 새 값으로 만듭니다. ++= 변수에 목록이나 값을 추가합니다.