변수
누셸 값은
let,
const 또는
mut 키워드를 사용하여 명명된 변수에 할당할 수 있습니다. 변수를 만든 후에는
$ 다음에 이름을 사용하여 참조할 수 있습니다.
변수 유형
불변 변수
불변 변수는 선언 후 값을 변경할 수 없습니다.
let 키워드를 사용하여 선언됩니다.
let val = 42
$val
# => 42
$val = 100
# => Error: nu::shell::assignment_requires_mutable_variable
# =>
# => × Assignment to an immutable variable.
# => ╭─[entry #10:1:1]
# => 1 │ $val = 100
# => · ──┬─
# => · ╰── needs to be a mutable variable
# => ╰────
그러나 불변 변수는 '섀도잉'될 수 있습니다. 섀도잉은 다시 선언되어 동일한 범위 내에서 초기 값을 더 이상 사용할 수 없음을 의미합니다.
let val = 42 # 변수 선언
do { let val = 101; $val } # 내부 범위에서 변수 섀도잉
# => 101
$val # 외부 범위에서 변수는 변경되지 않은 상태로 유지됩니다.
# => 42
let val = $val + 1 # 이제 외부 범위에서 원래 변수를 섀도잉합니다.
$val # 외부 범위에서 변수는 이제 섀도잉되고,
# => 43 # 원래 값은 더 이상 사용할 수 없습니다.
가변 변수
가변 변수는 할당을 통해 값을 변경할 수 있습니다.
mut 키워드를 사용하여 선언됩니다.
mut val = 42
$val += 27
$val
# => 69
가변 변수와 함께 사용되는 몇 가지 할당 연산자가 있습니다.
|연산자
|설명
=
|변수에 새 값을 할당합니다.
+=
|변수에 값을 더하고 합계를 새 값으로 만듭니다.
-=
|변수에서 값을 빼고 차이를 새 값으로 만듭니다.
*=
|변수에 값을 곱하고 곱을 새 값으로 만듭니다.
/=
|변수를 값으로 나누고 몫을 새 값으로 만듭니다.
++=
|변수에 목록이나 값을 추가합니다.
참고
+=,
-=,
*=및
/=는 루트 연산이 작동할 것으로 예상되는 컨텍스트에서만 유효합니다. 예를 들어,
+=는 덧셈을 사용하므로 일반적으로 덧셈이 실패하는 컨텍스트에서는 사용할 수 없습니다.
++=는 변수 또는 인수가 목록이어야 합니다. :::
가변성에 대한 추가 정보
클로저 및 중첩된
def는 환경에서 가변 변수를 캡처할 수 없습니다. 예시
# 목록의 요소 수를 세는 순진한 방법
mut x = 0
[1 2 3] | each { $x += 1 } # 오류: $x가 클로저에서 캡처됨
이러한 동작에 가변 변수를 사용하려면 루프를 사용하는 것이 좋습니다.
상수 변수
상수 변수는 구문 분석 시 완전히 평가될 수 있는 불변 변수입니다. 이것은
source,
use 및
plugin use와 같이 구문 분석 시 인수 값을 알아야 하는 명령에 유용합니다. 자세한 설명은 누셸 코드가 실행되는 방법을 참조하십시오.
const 키워드를 사용하여 선언됩니다.
const script_file = 'path/to/script.nu'
source $script_file
가변 변수와 불변 변수 중에서 선택
대부분의 사용 사례에는 불변 변수를 사용하십시오.
누셸이 기본적으로 불변 변수를 사용하는 이유가 궁금할 수 있습니다. 누셸 개발의 처음 몇 년 동안 가변 변수는 언어 기능이 아니었습니다. 누셸 개발 초기에 우리는 언어에서 더 데이터 중심적인 함수형 스타일을 사용하여 얼마나 오래 갈 수 있는지 확인하기로 결정했습니다. 이 실험은 누셸이 병렬 처리를 도입했을 때 그 가치를 보여주었습니다. 누셸 스크립트에서
each에서
par-each로 전환하여 입력에 대해 해당 코드 블록을 병렬로 실행할 수 있습니다. 이것은 누셸의 디자인이 불변성, 구성 및 파이프라이닝에 크게 의존하기 때문에 가능합니다.
누셸에서 가변 변수에 대한 대부분의 사용 사례는 다음과 같은 기능적 솔루션을 가지고 있습니다.
- 불변 변수만 사용하므로...
- 성능이 더 좋습니다.
- 스트리밍을 지원합니다.
- 위에서 언급한 대로
par-each와 같은 추가 기능을 지원할 수 있습니다.
예를 들어, 루프 카운터는 가변 변수에 대한 일반적인 패턴이며 대부분의 반복 명령에 내장되어 있습니다. 예를 들어,
each와
enumerate를 사용하여 각 항목과 각 항목의 인덱스를 모두 얻을 수 있습니다.
ls | enumerate | each { |elt| $"Item #($elt.index) is size ($elt.item.size)" }
# => ╭───┬───────────────────────────╮
# => │ 0 │ Item #0 is size 812 B │
# => │ 1 │ Item #1 is size 3.4 KiB │
# => │ 2 │ Item #2 is size 11.0 KiB │
# => │ 3 │ ... │
# => │ 4 │ Item #18 is size 17.8 KiB │
# => │ 5 │ Item #19 is size 482 B │
# => │ 6 │ Item #20 is size 4.0 KiB │
# => ╰───┴───────────────────────────╯
reduce 명령을 사용하여 루프에서 변수를 변경하는 것과 같은 방식으로 작업할 수도 있습니다. 예를 들어, 문자열 목록에서 가장 긴 문자열을 찾으려면 다음과 같이 할 수 있습니다.
[one, two, three, four, five, six] | reduce {|current_item, max|
if ($current_item | str length) > ($max | str length) {
$current_item
} else {
$max
}
}
three
reduce는 목록을 처리하지만
generate 명령은 외부 REST API와 같은 임의의 소스와 함께 사용할 수 있으며 가변 변수가 필요하지 않습니다. 다음은 매시간 로컬 날씨 데이터를 검색하고 해당 데이터에서 연속 목록을 생성하는 예입니다.
each 명령을 사용하여 사용 가능해지면 각 새 목록 항목을 사용할 수 있습니다.
generate {|weather_station|
let res = try {
http get -ef $'https://api.weather.gov/stations/($weather_station)/observations/latest'
} catch {
null
}
sleep 1hr
match $res {
null => {
next: $weather_station
}
_ => {
out: ($res.body? | default '' | from json)
next: $weather_station
}
}
} khot
| each {|weather_report|
{
time: ($weather_report.properties.timestamp | into datetime)
temp: $weather_report.properties.temperature.value
}
}
성능 고려 사항
불변 변수와 함께 필터 명령을 사용하는 것은
for 및
while과 같은 기존 흐름 제어 문과 함께 가변 변수를 사용하는 것보다 훨씬 성능이 뛰어난 경우가 많습니다. 예시:
for문을 사용하여 50,000개의 난수 목록 만들기:
timeit { mut randoms = [] for _ in 1..50_000 { $randoms = ($randoms | append (random int)) } }
결과: 1분 4초 191ms 135µs 90ns
each를 사용하여 동일한 작업 수행:
timeit { let randoms = (1..50_000 | each {random int}) }
결과: 19ms 314µs 205ns
10,000,000번 반복하는
each사용:
timeit { let randoms = (1..10_000_000 | each {random int}) }
결과: 4초 233ms 865µs 238ns
많은 필터와 마찬가지로
each문도 결과를 스트리밍하므로 파이프라인의 다음 단계는 결과를 변수로 수집하기를 기다리지 않고 계속 처리할 수 있습니다.
위에서 언급했듯이 병렬화로 최적화할 수 있는 작업의 경우
par-each는 훨씬 더 극적인 성능 향상을 가져올 수 있습니다.
변수 이름
누셸의 변수 이름에는 포함할 수 있는 문자에 대한 몇 가지 제한 사항이 있습니다. 특히 다음 문자를 포함할 수 없습니다.
. [ ( { + - * ^ / = ! < > & |
일부 스크립트에서
$로 시작하는 변수를 선언하는 것이 일반적입니다. 이것은 허용되며,
$가 전혀 없는 것과 같습니다.
let $var = 42
# `let var = 42`와 동일