외부 명령(바이너리 또는 응용 프로그램이라고도 함)을 사용하는 것은 모든 셸의 기본 기능입니다. 누셸은 사용자 지정 명령이 다음과 같은 많은 기능을 활용할 수 있도록 합니다.

구문 분석 시 형식 검사

완성

구문 강조

이러한 기능에 대한 지원은 extern 키워드를 사용하여 제공되며, 이를 통해 외부 명령에 대한 전체 서명을 정의할 수 있습니다.

다음은 ssh 명령에 대한 간단한 예입니다.

module "ssh extern" { def complete_none [] { [] } def complete_ssh_identity [] { ls ~/.ssh/id_* | where {| f | ( $f.name | path parse | get extension ) != "pub" } | get name } export extern ssh [ destination ?: string @ complete_none # 대상 호스트 - p : int # 대상 포트 - i : string @ complete_ssh_identity # ID 파일 ] } use "ssh extern" ssh

여기서 구문은 사용자 지정 명령을 정의할 때 def 키워드의 구문과 유사합니다. 플래그, 위치 매개변수, 형식, 완성기 등을 설명할 수 있습니다.

이 구현은 다음을 수행합니다.

ssh - 에 대한 가능한 완성으로 -p 및 -i (설명 포함)를 제공합니다.

구문 분석 시 형식 검사를 수행합니다. 포트 번호에 대해 int 가 아닌 값을 사용하려고 하면 오류가 발생합니다(오류 조건 구문 강조 표시).

인수 모양을 기반으로 구문 분석 시 구문 강조를 제공합니다.

-i (ID) 옵션에 대한 완성 값으로 ~/.ssh 의 모든 개인 키 파일을 제공합니다.

대상 호스트에 대한 완성을 제공하지 않습니다. 빈 목록을 반환하는 완성기가 없으면 누셸은 기본 "파일" 완성기를 사용하려고 시도합니다. SSH 구성 파일에서 호스트를 검색하는 구현은 Nu_scripts 저장소를 참조하십시오.

참고 인수 문서화 목적으로 동일한 줄에 계속되는 누셸 주석은 # 파운드 기호 앞에 공백이 필요합니다.

위치 매개변수는 ? 를 사용하여 선택적으로 만들 수 있습니다(위에서 본 것과 같이). 나머지( rest ) 매개변수는 매개변수 이름 앞에 ... 를 사용하여 일치시킬 수 있습니다. 예시:

export extern "git add" [ ... pathspecs : path # … ]

현재 extern 구문에는 몇 가지 제한 사항이 있습니다. 누셸에서 플래그와 위치 인수는 매우 유연합니다. 플래그는 위치 인수 앞에 올 수 있고, 플래그는 위치 인수에 혼합될 수 있으며, 플래그는 위치 인수 뒤에 올 수 있습니다. 많은 외부 명령은 이렇게 유연하지 않습니다. 외부에서 요구하는 스타일에 맞게 플래그와 위치 인수의 특정 순서를 요구하는 방법은 아직 없습니다.

두 번째 제한 사항은 일부 외부 명령은 플래그와 값을 구분하기 위해 = 를 사용하여 플래그를 전달해야 한다는 것입니다. 누셸에서 = 는 편리한 선택적 구문이며 현재 사용을 요구하는 방법은 없습니다.

또한 캐럿 기호(예: ^ssh )를 통해 호출된 외부 명령은 extern 에서 인식되지 않습니다.