외부 명령
외부 명령(바이너리 또는 응용 프로그램이라고도 함)을 사용하는 것은 모든 셸의 기본 기능입니다. 누셸은 사용자 지정 명령이 다음과 같은 많은 기능을 활용할 수 있도록 합니다.
- 구문 분석 시 형식 검사
- 완성
- 구문 강조
이러한 기능에 대한 지원은
extern 키워드를 사용하여 제공되며, 이를 통해 외부 명령에 대한 전체 서명을 정의할 수 있습니다.
다음은
ssh 명령에 대한 간단한 예입니다.
module "ssh extern" {
def complete_none [] { [] }
def complete_ssh_identity [] {
ls ~/.ssh/id_*
| where {|f|
($f.name | path parse | get extension) != "pub"
}
| get name
}
export extern ssh [
destination?: string@complete_none # 대상 호스트
-p: int # 대상 포트
-i: string@complete_ssh_identity # ID 파일
]
}
use "ssh extern" ssh
여기서 구문은 사용자 지정 명령을 정의할 때
def 키워드의 구문과 유사합니다. 플래그, 위치 매개변수, 형식, 완성기 등을 설명할 수 있습니다.
이 구현은 다음을 수행합니다.
ssh -에 대한 가능한 완성으로
-p및
-i(설명 포함)를 제공합니다.
구문 분석 시 형식 검사를 수행합니다. 포트 번호에 대해
int가 아닌 값을 사용하려고 하면 오류가 발생합니다(오류 조건 구문 강조 표시).
인수 모양을 기반으로 구문 분석 시 구문 강조를 제공합니다.
-i(ID) 옵션에 대한 완성 값으로
~/.ssh의 모든 개인 키 파일을 제공합니다.
대상 호스트에 대한 완성을 제공하지 않습니다. 빈 목록을 반환하는 완성기가 없으면 누셸은 기본 "파일" 완성기를 사용하려고 시도합니다.
SSH 구성 파일에서 호스트를 검색하는 구현은 Nu_scripts 저장소를 참조하십시오.
참고
인수 문서화 목적으로 동일한 줄에 계속되는 누셸 주석은
# 파운드 기호 앞에 공백이 필요합니다.
형식 지정자
위치 매개변수는
?를 사용하여 선택적으로 만들 수 있습니다(위에서 본 것과 같이). 나머지(
rest) 매개변수는 매개변수 이름 앞에
...를 사용하여 일치시킬 수 있습니다. 예시:
export extern "git add" [
...pathspecs: path
# …
]
제한 사항
현재
extern 구문에는 몇 가지 제한 사항이 있습니다. 누셸에서 플래그와 위치 인수는 매우 유연합니다. 플래그는 위치 인수 앞에 올 수 있고, 플래그는 위치 인수에 혼합될 수 있으며, 플래그는 위치 인수 뒤에 올 수 있습니다. 많은 외부 명령은 이렇게 유연하지 않습니다. 외부에서 요구하는 스타일에 맞게 플래그와 위치 인수의 특정 순서를 요구하는 방법은 아직 없습니다.
두 번째 제한 사항은 일부 외부 명령은 플래그와 값을 구분하기 위해
=를 사용하여 플래그를 전달해야 한다는 것입니다. 누셸에서
=는 편리한 선택적 구문이며 현재 사용을 요구하는 방법은 없습니다.
또한 캐럿 기호(예:
^ssh)를 통해 호출된 외부 명령은
extern에서 인식되지 않습니다.
마지막으로 일부 외부 명령은 단일 선행 하이픈을 사용하여
-long 인수를 지원합니다. 누셸
extern 구문은 아직 이러한 인수를 나타낼 수 없습니다.