누셸은 표준 라이브러리에 "어설션" 명령 세트를 제공합니다. == 또는 <= 와 같은 기본 제공 동등성/순서 테스트 또는 더 복잡한 명령을 사용하고 예상 조건이 실패할 때 수동으로 오류를 발생시킬 수 있지만, 표준 라이브러리가 제공하는 것을 사용하는 것이 더 쉽습니다!

다음에서는 std assert 모듈이 현재 범위 내에서 가져온 것으로 가정합니다.

use std/ assert

모든 어설션의 기초는 std assert 명령입니다. 조건이 참이 아니면 오류를 발생시킵니다.

assert ( 1 == 2 )

Error : × Assertion failed. ╭─ [ entry #13:1:1] 1 │ assert ( 1 == 2 ) · ───┬── · ╰── It is not true . ╰────

선택적으로, 어설션 명령의 의도, 무엇이 잘못되었는지 또는 무엇이 예상되었는지 보여주기 위해 메시지를 설정할 수 있습니다.

let a = 0 assert ( $a == 19 ) $"The lockout code is wrong, received: ( $a )"

Error : × The lockout code is wrong , received: 13 ╭─ [ entry #25:1:1] 1 │ let a = 0 2 │ assert ( $a == 19 ) $"The lockout code is wrong, received: ( $a )" · ────┬─── · ╰── It is not true . ╰────

많은 어설션 명령이 있으며, 적절한 연산자와 함께 기본 명령과 똑같이 작동합니다. 추가적인 가치는 더 나은 오류 메시지를 제공하는 능력입니다.

예를 들어, 추가 메시지 없이는 그다지 도움이 되지 않습니다.

let a = "foo" let b = "bar" assert ( $b | str contains $a )

Error : × Assertion failed. ╭─ [ entry #5:3:8] 2 │ let b = "bar" 3 │ assert ( $b | str contains $a ) · ───────────┬────────── · ╰── It is not true . ╰────

assert str contains 를 사용하는 동안:

let a = "a needle" let b = "haystack" assert str contains $b $a

Error : × Assertion failed. ╭─ [ entry #7:3:21] 2 │ let b = "bar" 3 │ assert str contains $b $a · ──┬── · ╰─┤ This does not contain 'a needle'. · │ value: "haystack" ╰────

일반적으로 기본 assert 명령의 경우 무엇이 잘못되었는지 보여주기 위해 항상 추가 메시지를 제공하는 것이 좋습니다. 기본 제공 어설션 명령을 사용할 수 없는 경우 error make 에 대한 레이블을 assert 명령에 전달하여 사용자 지정 명령을 만들 수 있습니다.

def "assert even" [ number : int ] { assert ( $number mod 2 == 0 ) -- error-label { text : $"( $number ) is not an even number" , span : ( metadata $number ) .span , } }

그러면 다음과 같은 자세한 사용자 지정 오류 메시지가 표시됩니다.

let $a = 13 assert even $a

Error : × Assertion failed. ╭─ [ entry #37:1:1] 1 │ assert even $a · ─┬ · ╰── 13 is not an even number ╰────

이제 std assert 에서 명령을 호출하여 테스트를 작성할 수 있으므로, 문제가 있을 때 테스트가 실패하고 모든 것이 올바를 때 통과하는 것을 실행하고 볼 수 있으면 좋을 것입니다 😃

이 첫 번째 경우, 테스트하려는 코드가 Nupm 패키지의 일부라고 가정합니다.

이 경우 다음 단계를 따르는 것만큼 쉽습니다.

패키지의 nupm.nuon 패키지 파일 옆에 tests/ 디렉터리 만들기

패키지 파일 옆에 디렉터리 만들기 mod.nu 파일을 추가하여 tests/ 디렉터리를 유효한 모듈로 만들기

파일을 추가하여 디렉터리를 유효한 모듈로 만들기 tests/ 내에 명령 작성

내에 명령 작성 nupm test 호출

관례는 tests 모듈에서 완전히 내보낸 모든 명령이 테스트로 실행된다는 것입니다. 예:

tests/mod.nu 의 export def some-test 가 실행됩니다.

의 가 실행됩니다. tests/mod.nu 의 def just-an-internal-cmd 는 실행되지 않습니다.

의 는 실행되지 않습니다. tests/spam.nu 의 export def another-test 는 tests/mod.nu 에 export use spam.nu * 와 같은 것이 있는 경우에만 실행됩니다.

누셸 스크립트 또는 모듈이 Nupm 패키지의 일부가 아닌 경우 가장 간단한 방법은 독립 실행형 스크립트로 테스트를 작성한 다음 Makefile 또는 CI에서 호출하는 것입니다.

간단한 피보나치 명령이 포함된 간단한 math.nu 모듈이 있다고 가정해 보겠습니다.

# `fib n`은 n번째 피보나치 수입니다. export def fib [ n : int ] [ nothing - > int ] { if $n == 0 { return 0 } else if $n == 1 { return 1 } ( fib ( $n - 1 )) + ( fib ( $n - 2 )) }

그런 다음 tests.nu 라는 테스트 스크립트는 다음과 같을 수 있습니다.

use math .nu fib use std/ assert for t in [ [ input , expected ]; [ 0 , 0 ], [ 1 , 1 ], [ 2 , 1 ], [ 3 , 2 ], [ 4 , 3 ], [ 5 , 5 ], [ 6 , 8 ], [ 7 , 13 ], ] { assert equal ( fib $t.input ) $t.expected }

그리고 nu tests.nu 로 호출됩니다.

Nupm 패키지 없이도 설명적인 이름을 가진 함수로 누셸에서 테스트를 정의하고 동적으로 발견할 수도 있습니다. 다음은 scope commands 와 생성된 테스트 목록을 실행하기 위해 두 번째 누셸 인스턴스를 사용합니다.

use std/ assert source fib.nu def main [] { print "Running tests..." let test_commands = ( scope commands | where ( $it.type == "custom" ) and ( $it.name | str starts-with "test " ) and not ( $it.description | str starts-with "ignore" ) | get name | each { | test | [ $"print 'Running test: ( $test )'" , $test ] } | flatten | str join "; " ) nu -- commands $"source ( $env .CURRENT_FILE ); ( $test_commands )" print "Tests completed successfully" } def "test fib" [] { for t in [ [ input , expected ]; [ 0 , 0 ], [ 1 , 1 ], [ 2 , 1 ], [ 3 , 2 ], [ 4 , 3 ], [ 5 , 5 ], [ 6 , 8 ], [ 7 , 13 ] ] { assert equal ( fib $t.input ) $t.expected } } # ignore def "test show-ignored-test" [] { print "This test will not be executed" }

이것은 간단한 예이지만 설정 및 해체 함수와 파일 전체의 테스트 검색을 포함하여 테스트 프레임워크에서 기대할 수 있는 많은 것을 포함하도록 확장될 수 있습니다.