다른 셸 및 도메인 특정 언어의 Nu 맵

이 표의 목적은 Nu 내장 기능과 플러그인이 다른 알려진 셸 및 도메인 특정 언어와 어떻게 관련되는지 이해하는 데 도움을 주는 것입니다. 관련 Nu 명령과 다른 언어에서의 해당 명령을 매핑하려고 노력했습니다. 기여를 환영합니다.

누셸SQL.Net LINQ (C#)PowerShell (외부 모듈 없음)Bash
aliasaliasalias
appendAppend-Append
math avgavgAverageMeasure-Object, measure
연산자math수학 연산자Aggregate, Average, Count, Max, Min, Sumbc
cdSet-Location, cdcd
clear
Ctrl/⌘+L		Clear-Host
Ctrl/⌘+L		clear
Ctrl/⌘+L
config
$nu.default-config-dir		$Profile~/.bashrc, ~/.profile
cpCopy-Item, cp, copycp
dateNOW(), getdate()DateTime 클래스Get-Datedate
du
ls --du		du
each커서ForEach-Object, foreach, forfor
exit
Ctrl/⌘+D		exit
Ctrl/⌘+D		exit
Ctrl/⌘+D
httpHttpClient, WebClient, HttpWebRequest/ResponseInvoke-WebRequestwget, curl
firsttop, limitFirst, FirstOrDefaultSelect-Object -Firsthead
format, strString.FormatString.Formatprintf
fromimport flatfile, openjson, cast(variable as xml) Import/ConvertFrom-{Csv,Xml,Html,Json}
getSelect(cmd).column
group-bygroup byGroupBy, groupGroup-Object, group
helpsp_helpGet-Help, help, manman
historyGet-History, historyhistory
is-emptyis nullString.IsNullOrEmptyString.IsNullOrEmpty
killStop-Process, killkill
lastLast, LastOrDefaultSelect-Object -Lasttail
str stats
length
str length		countCountMeasure-Object, measurewc
linesFile.ReadAllLines
lsGet-ChildItem, dir, lsls
mkdirmkdir, md, New-Item -ItemType Directorymkdir
mvMove-Item, mv, move, mimv
openGet-Content, gc, cat, typecat
printprint, union allWrite-Output, writeecho, print
transposepivot
psGet-Process, ps, gpsps
pwdGet-Location, pwdpwd
range (명령)limit x offset y, rownumberElementAt[x], 인덱싱 연산자, ElementAt
range (유형)Range1..10, 'a'..'f'
reduceAggregate
renameRename-Item, ren, rnimv
reverseReverse[Array]::Reverse($var)
rmRemove-Item, del, erase, rd, ri, rm, rmdirrm
saveWrite-Output, Out-File> foo.txt 리디렉션
selectselectSelectSelect-Object, select
shuffleRandomSort-Object {Get-Random}
skipwhere row_number()SkipSelect-Object -Skip
skip untilSkipWhile
skip whileSkipWhile
sort-byorder byOrderBy, OrderByDescending, ThenBy, ThenByDescendingSort-Object, sortsort
str문자열 함수String 클래스String 클래스
str joinconcat_wsJoinJoin-String
str trimrtrim, ltrimTrim, TrimStart, TrimEndTrim
math sum``sum`SumMeasure-Object, measure
uname
sys host		Get-ComputerInfouname
sys disksGet-ComputerInfolsblk
sys memGet-ComputerInfofree
tableFormat-Table, ft, Format-List, fl
taketop, limitTakeSelect-Object -Firsthead
take untilTakeWhile
take whileTakeWhile
timeitMeasure-Commandtime
toExport/ConvertTo-{Csv,Xml,Html,Json}
touchSet-Contenttouch
uniqdistinctDistinctGet-Unique, guuniq
updateForEach-Object
upsertAsForEach-Object
versionselect @@version$PSVersionTable
$env.FOO = "bar"
with-env		$env:FOO = 'bar'export FOO "bar"
wherewhereWhereWhere-Object, where, ? 연산자
whichGet-Commandwhich
