문자열 작업
대부분의 언어와 마찬가지로 문자열은 텍스트를 나타내는 0개 이상의 문자 모음입니다. 여기에는 파일 이름, 파일 경로, 열 이름 등이 포함될 수 있습니다. 문자열은 매우 일반적이므로 누셸은 사용 사례에 맞는 여러 문자열 형식을 제공합니다.
한눈에 보는 문자열 형식
|문자열 형식
|예시
|이스케이프
|참고
|작은따옴표 문자열
'[^\n]+'
|없음
|문자열 내에 작은따옴표를 포함할 수 없습니다.
|큰따옴표 문자열
"The\nEnd"
|C 스타일 백슬래시 이스케이프
|모든 리터럴 백슬래시는 이스케이프해야 합니다.
|원시 문자열
r#'Raw string'#
|없음
|작은따옴표를 포함할 수 있습니다.
|일반 단어 문자열
ozymandias
|없음
|"단어" 문자만 포함할 수 있습니다. 명령 위치에서는 사용할 수 없습니다.
|백틱 문자열
`[^\n]+`
|없음
|공백을 포함할 수 있는 일반 문자열입니다. 백틱을 포함할 수 없습니다.
|작은따옴표 보간
$'Captain ($name)'
|없음
' 또는 짝이 맞지 않는
()를 포함할 수 없습니다.
|큰따옴표 보간
$"Captain ($name)"
|C 스타일 백슬래시 이스케이프
|모든 리터럴 백슬래시와
()는 이스케이프해야 합니다.
작은따옴표 문자열
누셸에서 가장 간단한 문자열은 작은따옴표 문자열입니다. 이 문자열은
' 문자를 사용하여 일부 텍스트를 둘러쌉니다. 다음은 작은따옴표 문자열로 된 hello world 텍스트입니다.
'hello world'
# => hello world
'The
end'
# => The
# => end
작은따옴표 문자열은 주어진 텍스트에 아무런 영향을 미치지 않으므로 다양한 텍스트 데이터를 저장하는 데 이상적입니다.
큰따옴표 문자열
더 복잡한 문자열의 경우 누셸은 큰따옴표 문자열도 제공합니다. 이 문자열은
" 문자를 사용하여 텍스트를 둘러쌉니다. 또한
\ 문자를 사용하여 텍스트 내에서 문자를 이스케이프하는 기능을 지원합니다.
예를 들어, 이스케이프 문자와 큰따옴표 문자열을 사용하여 hello 다음에 줄 바꿈을 쓰고 그 다음에 world를 쓸 수 있습니다.
"hello\nworld"
# => hello
# => world
이스케이프 문자를 사용하면 다른 방법으로는 입력하기 어려운 문자를 빠르게 추가할 수 있습니다.
누셸은 현재 다음 이스케이프 문자를 지원합니다.
\"- 큰따옴표 문자
\'- 작은따옴표 문자
\\- 백슬래시
\/- 슬래시
\b- 백스페이스
\f- 폼 피드
\r- 캐리지 리턴
\n- 줄 바꿈(라인 피드)
\t- 탭
\u{X...}- 단일 유니코드 문자, 여기서 X...는 1-6개의 16진수(0-9, A-F)입니다.
원시 문자열
원시 문자열은 원시 문자열이 작은따옴표를 포함할 수도 있다는 점을 제외하고 작은따옴표 문자열과 동일하게 작동합니다. 이는 원시 문자열이 시작
r#'과 닫는
'#로 둘러싸여 있기 때문에 가능합니다. 이 구문은 Rust 사용자에게 익숙할 것입니다.
r#'Raw strings can contain 'quoted' text.'#
# => Raw strings can contain 'quoted' text.
원시 문자열의 시작과 끝에 추가
# 기호를 추가하여 문자열의
' 기호 옆에 있는 동일한 수의
# 기호보다 하나 적은 수를 묶을 수 있습니다. 이것은 원시 문자열을 중첩하는 데 사용할 수 있습니다.
r###'r##'This is an example of a raw string.'##'###
# => r##'This is an example of a raw string.'##
일반 단어 문자열
다른 셸 언어와 마찬가지로(그러나 대부분의 다른 프로그래밍 언어와는 달리) 단일 '단어'로 구성된 문자열은 따옴표 없이도 작성할 수 있습니다.
print hello
# => hello
[hello] | describe
# => list<string>
하지만 조심하세요. 명령줄에서 일반 단어를 평범하게 사용하거나(즉, 데이터 구조 내에서가 아니거나 명령 매개변수로 사용되지 않음) 둥근 괄호
(
) 안에 사용하면 외부 명령으로 해석됩니다.
hello
# => Error: nu::shell::external_command
# =>
# => × External command failed
# => ╭─[entry #5:1:1]
# => 1 │ hello
# => · ──┬──
# => · ╰── executable was not found
# => ╰────
# => help: program not found
또한 많은 일반 단어는 nu에서 특별한 의미를 가지므로 문자열로 해석되지 않습니다.
true | describe
# => bool
[true] | describe
# => list<bool>
[trueX] | describe
# => list<string>
trueX | describe
# => Error: nu::shell::external_command
# =>
# => × External command failed
# => ╭─[entry #5:1:1]
# => 1 │ trueX | describe
# => · ──┬──
# => · ╰── executable was not found
# => ╰────
# => help: program not found
따라서 일반 문자열은 비공식적인 명령줄 사용에 유용하지만 nu에서 더 공식적으로 프로그래밍할 때는 일반적으로 따옴표를 사용해야 합니다.
백틱으로 묶인 문자열
일반 단어 문자열은 본질적으로 공백이나 따옴표를 포함할 수 없습니다. 대안으로 누셸은
` 문자를 사용하는 백틱으로 묶인 문자열도 포함합니다. 대부분의 경우 이것은 일반 단어 문자열과 동일하게 작동해야 합니다.
예를 들어, 일반 단어와 마찬가지로 표현식의 첫 번째 위치에 있는 백틱으로 묶인 문자열은 명령 또는 _경로_로 해석됩니다. 예시:
# 경로에서 찾은 외부 ls 바이너리 실행
`ls`
# 한 디렉터리 위로 이동
`..`
# 존재하는 경우 "my dir" 하위 디렉터리로 변경
`./my dir`
백틱으로 묶인 문자열은 공백을 포함하는 파일이나 디렉터리와 함께 glob를 결합하는 데 유용할 수 있습니다.
ls `./my dir/*`
백틱으로 묶인 문자열은 문자열 자체에 짝이 맞지 않는 백틱을 포함할 수 없습니다. 예시:
echo ````
``
echo ```
# CLI에서 새 줄을 시작할 종료되지 않은 문자열
외부 명령으로서의 문자열
문자열 앞에
^ 기호를 붙여 누셸이 해당 문자열을 외부 명령인 것처럼 실행하도록 할 수 있습니다(변수 포함).
^'C:\Program Files\exiftool.exe'
let foo = 'C:\Program Files\exiftool.exe'
^$foo
이 목적을 위해
run-external 명령을 사용할 수도 있으며, 추가 플래그와 옵션을 제공합니다.
문자열에 추가 및 앞에 추가
문자열에 추가하거나 앞에 추가하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 각 문자열의 시작 부분에 무언가를 추가하려면 클로저가 좋은 옵션입니다.
['foo', 'bar'] | each {|s| '~/' ++ $s} # ~/foo, ~/bar
['foo', 'bar'] | each {|s| '~/' + $s} # ~/foo, ~/bar
정규식을 사용하여 문자열의 시작 또는 끝을 바꿀 수도 있습니다.
['foo', 'bar'] | str replace -r '^' '~/'# ~/foo, ~/bar
['foo', 'bar'] | str replace -r '$' '~/'# foo~/, bar~/
끝에서 하나의 문자열을 얻으려면
str join이 친구입니다.
"hello" | append "world!" | str join " " # hello world!
reduce를 사용할 수도 있습니다.
1..10 | reduce -f "" {|elt, acc| $acc + ($elt | into string) + " + "} # 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 +
문자열의 경우, 특히 문자열에 대해 작업할 필요가 없는 경우
str join을 사용하는 것이 일반적으로 더 쉽고 정확합니다(위 예제에서 끝에 추가 + 참고).
마지막으로 문자열 보간을 사용할 수도 있지만, 이는 너무 복잡하여 아래의 자체 하위 섹션에서 다룹니다.
문자열 보간
더 복잡한 문자열 사용 사례에는 새로운 형태의 문자열인 문자열 보간도 필요합니다. 이것은 원시 텍스트와 표현식 실행 결과 모두에서 텍스트를 구성하는 방법입니다. 문자열 보간은 결과를 함께 결합하여 새 문자열을 제공합니다.
문자열 보간은
$" " 및
$' '를 사용하여 보간된 텍스트를 래핑합니다.
예를 들어
$name이라는 변수가 있고 이 변수에 포함된 사람의 이름을 인사하고 싶다고 가정해 보겠습니다.
let name = "Alice"
$"greetings, ($name)"
# => greetings, Alice
표현식을
()로 래핑하여 완료될 때까지 실행하고 결과를 사용하여 문자열을 구성하는 데 사용할 수 있습니다.
문자열 보간에는 작은따옴표
$' '와 큰따옴표
$" " 형식이 모두 있습니다. 이것은 작은따옴표 및 큰따옴표 문자열에 해당합니다. 작은따옴표 문자열 보간은 이스케이프 문자를 지원하지 않는 반면 큰따옴표 문자열 보간은 지원합니다.
버전 0.61부터 보간된 문자열은 괄호를 이스케이프하는 것을 지원하므로
( 및
) 문자를 누셸이 그 사이에 나타나는 것을 평가하려고 시도하지 않고 문자열에서 사용할 수 있습니다.
$"2 + 2 is (2 + 2) \(you guessed it!)"
# => 2 + 2 is 4 (you guessed it!)
보간된 문자열은 구문 분석 시에 평가될 수 있지만, 서식이 구성에 따라 달라지는 값을 포함하고
config.nu가 아직 로드되지 않은 경우 기본 구성을 사용합니다. 따라서
config.nu에 다음과 같은 내용이 있는 경우 모든 파일 크기에 대해
MB를 사용하도록 구성이 되어 있더라도
x는
"2.0 KB"가 됩니다(날짜/시간도 마찬가지로 기본 구성을 사용함).
const x = $"(2kb)"
문자열 분할
split row 명령은 구분 기호를 기반으로 문자열에서 목록을 만듭니다.
"red,green,blue" | split row ","
# => ╭───┬───────╮
# => │ 0 │ red │
# => │ 1 │ green │
# => │ 2 │ blue │
# => ╰───┴───────╯
split column 명령은 구분 기호를 기반으로 문자열에서 테이블을 만듭니다. 이것은 테이블에 일반적인 열 이름을 적용합니다.
"red,green,blue" | split column ","
# => ╭───┬─────────┬─────────┬─────────╮
# => │ # │ column1 │ column2 │ column3 │
# => ├───┼─────────┼─────────┼─────────┤
# => │ 0 │ red │ green │ blue │
# => ╰───┴─────────┴─────────┴─────────╯
마지막으로
split chars 명령은 문자열을 문자 목록으로 분할합니다.
'aeiou' | split chars
# => ╭───┬───╮
# => │ 0 │ a │
# => │ 1 │ e │
# => │ 2 │ i │
# => │ 3 │ o │
# => │ 4 │ u │
# => ╰───┴───╯
str 명령
많은 문자열 함수는
str 명령의 하위 명령입니다.
help str를 사용하여 전체 목록을 얻을 수 있습니다.
예를 들어,
str contains를 사용하여 문자열에 특정 하위 문자열이 포함되어 있는지 확인할 수 있습니다.
"hello world" | str contains "o wo"
# => true
(간결함을 위해
=~ 연산자(아래 설명)를 선호할 수도 있습니다.)
문자열 자르기
str trim 명령으로 문자열의 양쪽을 자를 수 있습니다. 기본적으로
str trim 명령은 문자열의 양쪽에서 공백을 자릅니다. 예시:
' My string ' | str trim
# => My string
--right 및
--left 옵션을 사용하여 자를 쪽을 지정할 수 있습니다. (
-r 및
-l이 각각 약식 옵션임)
특정 문자를 자르려면
--char <Character> 또는
-c <Character>를 사용하여 자를 문자를 지정하십시오.
다음은 모든 옵션이 작동하는 예입니다.
'=== Nu shell ===' | str trim -r -c '='
# => === Nu shell
하위 문자열
하위 문자열은 문자열의 슬라이스입니다. 시작점과 끝점이 있습니다. 다음은 하위 문자열을 사용하는 예입니다.
'Hello World!' | str index-of 'o'
# => 4
'Hello World!' | str index-of 'r'
# => 8
'Hello World!' | str substring 4..8
# => o Wo
문자열 채우기
fill 명령으로 문자열에 패딩을 추가할 수 있습니다. 패딩은 문자열이 특정 길이가 될 때까지 문자를 추가합니다. 예시:
'1234' | fill -a right -c '0' -w 10
# => 0000001234
'1234' | fill -a left -c '0' -w 10 | str length
# => 10
문자열 뒤집기
이것은
str reverse 명령으로 쉽게 할 수 있습니다.
'Nushell' | str reverse
# => llehsuN
['Nushell' 'is' 'cool'] | str reverse
# => ╭───┬─────────╮
# => │ 0 │ llehsuN │
# => │ 1 │ si │
# => │ 2 │ looc │
# => ╰───┴─────────╯
문자열 구문 분석
parse 명령으로 문자열을 열로 구문 분석할 수 있습니다. 예시:
'Nushell 0.80' | parse '{shell} {version}'
# => ╭───┬─────────┬─────────╮
# => │ # │ shell │ version │
# => ├───┼─────────┼─────────┤
# => │ 0 │ Nushell │ 0.80 │
# => ╰───┴─────────┴─────────╯
'where all data is structured!' | parse --regex '(?P<subject>\w*\s?\w+) is (?P<adjective>\w+)'
# => ╭───┬──────────┬────────────╮
# => │ # │ subject │ adjective │
# => ├───┼──────────┼────────────┤
# => │ 0 │ all data │ structured │
# => ╰───┴──────────┴────────────╯
문자열에 쉼표로 구분되거나 탭으로 구분되거나 여러 공백으로 구분된 데이터가 포함된 것으로 알려진 경우
from csv,
from tsv 또는
from ssv를 사용할 수 있습니다.
"acronym,long\nAPL,A Programming Language" | from csv
# => ╭───┬─────────┬────────────────────────╮
# => │ # │ acronym │ long │
# => ├───┼─────────┼────────────────────────┤
# => │ 0 │ APL │ A Programming Language │
# => ╰───┴─────────┴────────────────────────╯
"name duration\nonestop.mid 4:06" | from ssv
# => ╭───┬─────────────┬──────────╮
# => │ # │ name │ duration │
# => ├───┼─────────────┼──────────┤
# => │ 0 │ onestop.mid │ 4:06 │
# => ╰───┴─────────────┴──────────╯
"rank\tsuit\nJack\tSpades\nAce\tClubs" | from tsv
# => ╭───┬──────┬────────╮
# => │ # │ rank │ suit │
# => ├───┼──────┼────────┤
# => │ 0 │ Jack │ Spades │
# => │ 1 │ Ace │ Clubs │
# => ╰───┴──────┴────────╯
문자열 비교
표준
== 및
!= 연산자 외에도 문자열을 서로 비교하기 위한 몇 가지 연산자가 있습니다.
Bash 및 Perl에 익숙한 사람들은 정규식 비교 연산자를 인식할 것입니다.
'APL' =~ '^\w{0,3}$'
# => true
'FORTRAN' !~ '^\w{0,3}$'
# => true
더 간단한 비교를 위해 두 가지 다른 연산자가 있습니다.
'JavaScript' starts-with 'Java'
# => true
'OCaml' ends-with 'Caml'
# => true
문자열 변환
문자열을 다른 유형으로 변환하고 다른 유형에서 변환하는 방법에는 여러 가지가 있습니다.
문자열로 변환
into string사용. 예:
123 | into string
- 문자열 보간 사용. 예:
$'(123)'
문자열에서 변환
into <type>사용. 예:
'123' | into int
문자열 색상 지정
ansi 명령으로 문자열에 색상을 지정할 수 있습니다. 예시:
$'(ansi purple_bold)This text is a bold purple!(ansi reset)'
ansi purple_bold는 텍스트를 굵은 보라색으로 만듭니다.
ansi reset은 색상을 기본값으로 재설정합니다.
팁
색상 지정된 문자열은 항상
ansi reset으로 끝나야 합니다.