대부분의 언어와 마찬가지로 문자열은 텍스트를 나타내는 0개 이상의 문자 모음입니다. 여기에는 파일 이름, 파일 경로, 열 이름 등이 포함될 수 있습니다. 문자열은 매우 일반적이므로 누셸은 사용 사례에 맞는 여러 문자열 형식을 제공합니다.

문자열 형식 예시 이스케이프 참고 작은따옴표 문자열 '[^

]+' 없음 문자열 내에 작은따옴표를 포함할 수 없습니다. 큰따옴표 문자열 "The

End" C 스타일 백슬래시 이스케이프 모든 리터럴 백슬래시는 이스케이프해야 합니다. 원시 문자열 r#'Raw string'# 없음 작은따옴표를 포함할 수 있습니다. 일반 단어 문자열 ozymandias 없음 "단어" 문자만 포함할 수 있습니다. 명령 위치에서는 사용할 수 없습니다. 백틱 문자열 `[^

]+` 없음 공백을 포함할 수 있는 일반 문자열입니다. 백틱을 포함할 수 없습니다. 작은따옴표 보간 $'Captain ($name)' 없음 ' 또는 짝이 맞지 않는 () 를 포함할 수 없습니다. 큰따옴표 보간 $"Captain ($name)" C 스타일 백슬래시 이스케이프 모든 리터럴 백슬래시와 () 는 이스케이프해야 합니다.

누셸에서 가장 간단한 문자열은 작은따옴표 문자열입니다. 이 문자열은 ' 문자를 사용하여 일부 텍스트를 둘러쌉니다. 다음은 작은따옴표 문자열로 된 hello world 텍스트입니다.

'hello world' # => hello world 'The end' # => The # => end

작은따옴표 문자열은 주어진 텍스트에 아무런 영향을 미치지 않으므로 다양한 텍스트 데이터를 저장하는 데 이상적입니다.

더 복잡한 문자열의 경우 누셸은 큰따옴표 문자열도 제공합니다. 이 문자열은 " 문자를 사용하여 텍스트를 둘러쌉니다. 또한 \ 문자를 사용하여 텍스트 내에서 문자를 이스케이프하는 기능을 지원합니다.

예를 들어, 이스케이프 문자와 큰따옴표 문자열을 사용하여 hello 다음에 줄 바꿈을 쓰고 그 다음에 world를 쓸 수 있습니다.

"hello

world" # => hello # => world

이스케이프 문자를 사용하면 다른 방법으로는 입력하기 어려운 문자를 빠르게 추가할 수 있습니다.

누셸은 현재 다음 이스케이프 문자를 지원합니다.

\" - 큰따옴표 문자

- 큰따옴표 문자 \' - 작은따옴표 문자

- 작은따옴표 문자 \\ - 백슬래시

- 백슬래시 \/ - 슬래시

- 슬래시 \b - 백스페이스

- 백스페이스 \f - 폼 피드

- 폼 피드 \r - 캐리지 리턴

- 캐리지 리턴

- 줄 바꿈(라인 피드)

- 줄 바꿈(라인 피드) \t - 탭

- 탭 \u{X...} - 단일 유니코드 문자, 여기서 X...는 1-6개의 16진수(0-9, A-F)입니다.

원시 문자열은 원시 문자열이 작은따옴표를 포함할 수도 있다는 점을 제외하고 작은따옴표 문자열과 동일하게 작동합니다. 이는 원시 문자열이 시작 r#' 과 닫는 '# 로 둘러싸여 있기 때문에 가능합니다. 이 구문은 Rust 사용자에게 익숙할 것입니다.

r#'Raw strings can contain 'quoted' text.'# # => Raw strings can contain 'quoted' text.

원시 문자열의 시작과 끝에 추가 # 기호를 추가하여 문자열의 ' 기호 옆에 있는 동일한 수의 # 기호보다 하나 적은 수를 묶을 수 있습니다. 이것은 원시 문자열을 중첩하는 데 사용할 수 있습니다.

r###'r##'This is an example of a raw string.'##'### # => r##'This is an example of a raw string.'##

다른 셸 언어와 마찬가지로(그러나 대부분의 다른 프로그래밍 언어와는 달리) 단일 '단어'로 구성된 문자열은 따옴표 없이도 작성할 수 있습니다.

print hello # => hello [ hello ] | describe # => list<string>

하지만 조심하세요. 명령줄에서 일반 단어를 평범하게 사용하거나(즉, 데이터 구조 내에서가 아니거나 명령 매개변수로 사용되지 않음) 둥근 괄호 ( ) 안에 사용하면 외부 명령으로 해석됩니다.

hello # => Error: nu::shell::external_command # => # => × External command failed # => ╭─[entry #5:1:1] # => 1 │ hello # => · ──┬── # => · ╰── executable was not found # => ╰──── # => help: program not found

또한 많은 일반 단어는 nu에서 특별한 의미를 가지므로 문자열로 해석되지 않습니다.

true | describe # => bool [ true ] | describe # => list<bool> [ trueX ] | describe # => list<string> trueX | describe # => Error: nu::shell::external_command # => # => × External command failed # => ╭─[entry #5:1:1] # => 1 │ trueX | describe # => · ──┬── # => · ╰── executable was not found # => ╰──── # => help: program not found

따라서 일반 문자열은 비공식적인 명령줄 사용에 유용하지만 nu에서 더 공식적으로 프로그래밍할 때는 일반적으로 따옴표를 사용해야 합니다.

일반 단어 문자열은 본질적으로 공백이나 따옴표를 포함할 수 없습니다. 대안으로 누셸은 ` 문자를 사용하는 백틱으로 묶인 문자열도 포함합니다. 대부분의 경우 이것은 일반 단어 문자열과 동일하게 작동해야 합니다.

예를 들어, 일반 단어와 마찬가지로 표현식의 첫 번째 위치에 있는 백틱으로 묶인 문자열은 명령 또는 _경로_로 해석됩니다. 예시:

# 경로에서 찾은 외부 ls 바이너리 실행 `ls` # 한 디렉터리 위로 이동 `..` # 존재하는 경우 "my dir" 하위 디렉터리로 변경 `./my dir`

백틱으로 묶인 문자열은 공백을 포함하는 파일이나 디렉터리와 함께 glob를 결합하는 데 유용할 수 있습니다.

ls `./my dir/*`

백틱으로 묶인 문자열은 문자열 자체에 짝이 맞지 않는 백틱을 포함할 수 없습니다. 예시:

echo ```` `` echo ``` # CLI에서 새 줄을 시작할 종료되지 않은 문자열

문자열 앞에 ^ 기호를 붙여 누셸이 해당 문자열을 외부 명령인 것처럼 실행하도록 할 수 있습니다(변수 포함).

^ 'C:\Program Files\exiftool.exe' let foo = 'C:\Program Files\exiftool.exe' ^$foo

이 목적을 위해 run-external 명령을 사용할 수도 있으며, 추가 플래그와 옵션을 제공합니다.

문자열에 추가하거나 앞에 추가하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 각 문자열의 시작 부분에 무언가를 추가하려면 클로저가 좋은 옵션입니다.

[ 'foo' , 'bar' ] | each {| s | '~/' ++ $s } # ~/foo, ~/bar [ 'foo' , 'bar' ] | each {| s | '~/' + $s } # ~/foo, ~/bar

정규식을 사용하여 문자열의 시작 또는 끝을 바꿀 수도 있습니다.

[ 'foo' , 'bar' ] | str replace - r '^' '~/' # ~/foo, ~/bar [ 'foo' , 'bar' ] | str replace - r '$' '~/' # foo~/, bar~/

끝에서 하나의 문자열을 얻으려면 str join 이 친구입니다.

"hello" | append "world!" | str join " " # hello world!

reduce를 사용할 수도 있습니다.

1 .. 10 | reduce - f "" {| elt , acc | $acc + ( $elt | into string ) + " + " } # 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 +

문자열의 경우, 특히 문자열에 대해 작업할 필요가 없는 경우 str join 을 사용하는 것이 일반적으로 더 쉽고 정확합니다(위 예제에서 끝에 추가 + 참고).

마지막으로 문자열 보간을 사용할 수도 있지만, 이는 너무 복잡하여 아래의 자체 하위 섹션에서 다룹니다.

더 복잡한 문자열 사용 사례에는 새로운 형태의 문자열인 문자열 보간도 필요합니다. 이것은 원시 텍스트와 표현식 실행 결과 모두에서 텍스트를 구성하는 방법입니다. 문자열 보간은 결과를 함께 결합하여 새 문자열을 제공합니다.

문자열 보간은 $" " 및 $' ' 를 사용하여 보간된 텍스트를 래핑합니다.

예를 들어 $name 이라는 변수가 있고 이 변수에 포함된 사람의 이름을 인사하고 싶다고 가정해 보겠습니다.

let name = "Alice" $"greetings, ( $name )" # => greetings, Alice

표현식을 () 로 래핑하여 완료될 때까지 실행하고 결과를 사용하여 문자열을 구성하는 데 사용할 수 있습니다.

문자열 보간에는 작은따옴표 $' ' 와 큰따옴표 $" " 형식이 모두 있습니다. 이것은 작은따옴표 및 큰따옴표 문자열에 해당합니다. 작은따옴표 문자열 보간은 이스케이프 문자를 지원하지 않는 반면 큰따옴표 문자열 보간은 지원합니다.

버전 0.61부터 보간된 문자열은 괄호를 이스케이프하는 것을 지원하므로 ( 및 ) 문자를 누셸이 그 사이에 나타나는 것을 평가하려고 시도하지 않고 문자열에서 사용할 수 있습니다.

$"2 + 2 is ( 2 + 2 ) \( you guessed it!)" # => 2 + 2 is 4 (you guessed it!)

보간된 문자열은 구문 분석 시에 평가될 수 있지만, 서식이 구성에 따라 달라지는 값을 포함하고 config.nu 가 아직 로드되지 않은 경우 기본 구성을 사용합니다. 따라서 config.nu 에 다음과 같은 내용이 있는 경우 모든 파일 크기에 대해 MB 를 사용하도록 구성이 되어 있더라도 x 는 "2.0 KB" 가 됩니다(날짜/시간도 마찬가지로 기본 구성을 사용함).

const x = $"( 2kb )"

split row 명령은 구분 기호를 기반으로 문자열에서 목록을 만듭니다.

"red,green,blue" | split row "," # => ╭───┬───────╮ # => │ 0 │ red │ # => │ 1 │ green │ # => │ 2 │ blue │ # => ╰───┴───────╯

split column 명령은 구분 기호를 기반으로 문자열에서 테이블을 만듭니다. 이것은 테이블에 일반적인 열 이름을 적용합니다.

"red,green,blue" | split column "," # => ╭───┬─────────┬─────────┬─────────╮ # => │ # │ column1 │ column2 │ column3 │ # => ├───┼─────────┼─────────┼─────────┤ # => │ 0 │ red │ green │ blue │ # => ╰───┴─────────┴─────────┴─────────╯

마지막으로 split chars 명령은 문자열을 문자 목록으로 분할합니다.

'aeiou' | split chars # => ╭───┬───╮ # => │ 0 │ a │ # => │ 1 │ e │ # => │ 2 │ i │ # => │ 3 │ o │ # => │ 4 │ u │ # => ╰───┴───╯

많은 문자열 함수는 str 명령의 하위 명령입니다. help str 를 사용하여 전체 목록을 얻을 수 있습니다.

예를 들어, str contains 를 사용하여 문자열에 특정 하위 문자열이 포함되어 있는지 확인할 수 있습니다.

"hello world" | str contains "o wo" # => true

(간결함을 위해 =~ 연산자(아래 설명)를 선호할 수도 있습니다.)

str trim 명령으로 문자열의 양쪽을 자를 수 있습니다. 기본적으로 str trim 명령은 문자열의 양쪽에서 공백을 자릅니다. 예시:

' My string ' | str trim # => My string

--right 및 --left 옵션을 사용하여 자를 쪽을 지정할 수 있습니다. ( -r 및 -l 이 각각 약식 옵션임)

특정 문자를 자르려면 --char <Character> 또는 -c <Character> 를 사용하여 자를 문자를 지정하십시오.

다음은 모든 옵션이 작동하는 예입니다.

'=== Nu shell ===' | str trim - r - c '=' # => === Nu shell

하위 문자열은 문자열의 슬라이스입니다. 시작점과 끝점이 있습니다. 다음은 하위 문자열을 사용하는 예입니다.

'Hello World!' | str index-of 'o' # => 4 'Hello World!' | str index-of 'r' # => 8 'Hello World!' | str substring 4 .. 8 # => o Wo

fill 명령으로 문자열에 패딩을 추가할 수 있습니다. 패딩은 문자열이 특정 길이가 될 때까지 문자를 추가합니다. 예시:

'1234' | fill - a right - c '0' - w 10 # => 0000001234 '1234' | fill - a left - c '0' - w 10 | str length # => 10

이것은 str reverse 명령으로 쉽게 할 수 있습니다.

'Nushell' | str reverse # => llehsuN [ 'Nushell' 'is' 'cool' ] | str reverse # => ╭───┬─────────╮ # => │ 0 │ llehsuN │ # => │ 1 │ si │ # => │ 2 │ looc │ # => ╰───┴─────────╯

parse 명령으로 문자열을 열로 구문 분석할 수 있습니다. 예시:

'Nushell 0.80' | parse '{shell} {version}' # => ╭───┬─────────┬─────────╮ # => │ # │ shell │ version │ # => ├───┼─────────┼─────────┤ # => │ 0 │ Nushell │ 0.80 │ # => ╰───┴─────────┴─────────╯ 'where all data is structured!' | parse -- regex '(?P<subject>\w*\s?\w+) is (?P<adjective>\w+)' # => ╭───┬──────────┬────────────╮ # => │ # │ subject │ adjective │ # => ├───┼──────────┼────────────┤ # => │ 0 │ all data │ structured │ # => ╰───┴──────────┴────────────╯

문자열에 쉼표로 구분되거나 탭으로 구분되거나 여러 공백으로 구분된 데이터가 포함된 것으로 알려진 경우 from csv , from tsv 또는 from ssv 를 사용할 수 있습니다.

"acronym,long

APL,A Programming Language" | from csv # => ╭───┬─────────┬────────────────────────╮ # => │ # │ acronym │ long │ # => ├───┼─────────┼────────────────────────┤ # => │ 0 │ APL │ A Programming Language │ # => ╰───┴─────────┴────────────────────────╯ "name duration

onestop.mid 4:06" | from ssv # => ╭───┬─────────────┬──────────╮ # => │ # │ name │ duration │ # => ├───┼─────────────┼──────────┤ # => │ 0 │ onestop.mid │ 4:06 │ # => ╰───┴─────────────┴──────────╯ "rank \t suit

Jack \t Spades

Ace \t Clubs" | from tsv # => ╭───┬──────┬────────╮ # => │ # │ rank │ suit │ # => ├───┼──────┼────────┤ # => │ 0 │ Jack │ Spades │ # => │ 1 │ Ace │ Clubs │ # => ╰───┴──────┴────────╯

표준 == 및 != 연산자 외에도 문자열을 서로 비교하기 위한 몇 가지 연산자가 있습니다.

Bash 및 Perl에 익숙한 사람들은 정규식 비교 연산자를 인식할 것입니다.

'APL' =~ '^\w{0,3}$' # => true 'FORTRAN' !~ '^\w{0,3}$' # => true

더 간단한 비교를 위해 두 가지 다른 연산자가 있습니다.

'JavaScript' starts-with 'Java' # => true 'OCaml' ends-with 'Caml' # => true

문자열을 다른 유형으로 변환하고 다른 유형에서 변환하는 방법에는 여러 가지가 있습니다.

into string 사용. 예: 123 | into string 문자열 보간 사용. 예: $'(123)'

into <type> 사용. 예: '123' | into int

ansi 명령으로 문자열에 색상을 지정할 수 있습니다. 예시:

$'( ansi purple_bold )This text is a bold purple!( ansi reset )'

ansi purple_bold 는 텍스트를 굵은 보라색으로 만듭니다. ansi reset 은 색상을 기본값으로 재설정합니다.